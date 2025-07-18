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Как Валерий Карпин проводил первые официальные матчи в разных командах: Спартак, Ростов, сборная России, Мальорка, Торпедо

У Карпина проблемы с дебютами. Победил вообще только раз
Георгий Илющенко
Как Карпин проводил первые официальные матчи
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Вспомнили и первый матч во главе сборной России.

Сегодня, 18 июля, Валерий Карпин открывает сезон МИР Российской Премьер-Лиги и официально дебютирует в «Динамо» матчем с «Балтикой». Пока статистика по дебютам у него не самая позитивная.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дебют в «Спартаке» — победа в матче с «Тереком» в апреле 2009-го

Карпин экстренно сменил Микаэля Лаудрупа, который на старте сезона-2009 уступил «Кубани» (0:1) с «Москвой» (1:3) и заодно без шансов вылетел из Кубка, уступив «Динамо» (0:3). Плюс была ничья с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре, так что после четырёх встреч «Спартак» обосновался на 13-м месте. «Терек» шёл шестым — с ним красно-белые соперничали уже с действующим гендиректором в тренерском кресле.

Спустя годы Карпин говорил: «Когда я закончил карьеру, не собирался тренировать, потому что это геморрой постоянный. Будучи футболистом, понимал, что за себя отвечаю, а тренеру надо отвечать, грубо говоря, за 20 человек. Понимал, что это разные профессии. И ничего такого интересного и приятного часто в этом нет». Что поделаешь, жизнь непредсказуема.

Россия - Премьер-Лига - 2009 . 5-й тур
18 апреля 2009, суббота. 17:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 0
Терек
Грозный
1:0 Быстров – 72'     2:0 Веллитон – 82'    
Удаления: нет / Мищенко – 57'

Отсутствие опыта не помешало тренеру-новичку с приставкой «исполняющий обязанности» уверенно обыграть грозненцев. До 73-й минуты счёт оставался ничейным, а затем Владимир Быстров и Веллитон исполнили приговор. И дальше с «верой в Валеру» попёрло: закончили чемпионат вторыми – после «Рубина», хотя вполне могли стать и первыми, если бы не два неудачных отрезка — августо-сентябрьский (два поражения плюс ничья) и ноябрьский (три поражения).

Бонус — дебют во втором заходе и поражение от «Зенита» в ноябре 2012-го

Россия - Премьер-Лига . 18-й тур
30 ноября 2012, пятница. 20:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Халк – 21'     1:1 Дзюба – 26'     1:2 Витсель – 41'     1:3 Витсель – 71'     1:4 Широков – 78'     2:4 Эменике – 81'    
Удаления: Пареха – 69', Инсаурральде – 90+3' / нет

История повторилась, только с Унаи Эмери. В ноябре 2012-го Карпин, всё ещё оставаясь гендиректором, объявил об увольнении испанца — тому не простили промежуточную седьмую строчку плюс 1:5 в дерби с «Динамо» — и на следующий день занял его место. Старт получился обескураживающим, хоть и не совсем удивительным из-за статуса соперника: если бы не гол Эммануэля Эменике на последних минутах, «Спартак» оказался бы разгромлен «Зенитом» (2:4). Отставание от тройки лидеров составило восемь очков. Валерий Георгиевич чудес не сотворил, но до топ-4 команду всё же довёл.

Дебют в «Мальорке» — поражение от «Вальядолида» в августе 2014-го

Испания - Сегунда . Сегунда. 1-й тур
23 августа 2014, суббота. 21:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Сендрос – 24'     2:0 Оскар – 52'     2:1 Сендрос – 64'    

После увольнения из «Спартака» Карпин просидел без работы полгода и принял «Мальорку». Ничего удивительного: всё-таки долго и качественно играл в Испании, знал язык и был экспертом на местном телевидении — какое-то время даже вёл еженедельную аналитическую программу. Да и новая команда россиянина сезоном ранее едва спаслась от понижения до третьей по силе лиги.

«Моя цель — финишировать как можно выше. С нас никто не требует именно в этом году выйти в высший дивизион, но в течение двух сезонов, на которые у меня подписан контракт, я должен попытаться вывести команду в Примеру. «Мальорка» должна быть в высшем дивизионе», — амбициозно заявлял тренер.

Взлёта не случилось. Начав с поражения от «Вальядолида» (1:2), в дебютных семи турах Карпин заработал лишь два очка. «Абсолютно все знают, что совет директоров хотел меня уволить. Они уже решили это, но новый спортивный директор захотел посмотреть, как я работаю, изучить атмосферу в команде, поговорить с игроками, и понял, что пока не стоит меня увольнять. Он дал мне провести ещё один матч, и, если бы «Мальорка» проиграла «Алавесу», как бы хорошо мы ни работали на тренировках, меня бы уволили», — вспоминал позже Валерий Георгиевич.

Марко Асенсио и Валерий Карпин

Марко Асенсио и Валерий Карпин

Фото: rcdmallorca.es

Ситуацию удалось выправить, добившись аж пяти побед кряду, тем не менее дальше команда снова угодила в яму: в начале февраля уступила трижды подряд, опустилась на 15-е место и всё-таки попрощалась с россиянином. Раньше этого не могли сделать из-за солидной неустойки. Главное достижение Карпина в «Мальорке» — прокачка 18-летнего Марко Асенсио. При Валерии Георгиевиче звёздный юнец отказался раньше времени уходить в «Барселону», забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Клуб, кстати, поднялся в Примеру только по итогам сезона-2018/2019, до этого разок рухнув ещё ниже.

Дебют в армавирском «Торпедо» — ничья с «Зенитом-2» в июле 2015-го

ФНЛ - Первый дивизион . 1-й тур
12 июля 2015, воскресенье. 12:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Торпедо А
Армавир

После «Спартака» и «Мальорки» видеть Карпина во главе армавирского «Торпедо» — новичка ФНЛ — было весьма странно. Тогда фраза Леонида Федуна про «сбитого лётчика» казалась максимально актуальной. Зато Валерий Георгиевич своим пребыванием в первом дивизионе породил кучу мемов. Например, из-за трёхматчевой дисквалификации за мат, потому что «мягко говоря, был недоволен судейством». Но куда больше — из-за нулевых ничьих в первых пяти (!) матчах!

Вскрыть армавирский «Атлетико» в первом же туре не смог «Зенит-2», хотя за него играли Милан Родич, Константин Зырянов, Денис Ткачук и Лука Джорджевич. Примеру последовали и «Тосно» с Владимиром Ильиным, и ставший по итогам сезона вторым тульский «Арсенал». А сам Валерий Георгиевич понял, что нельзя было требовать от игроков «Торпедо» того, чего я требовал от игроков «Спартака». «Футболисту «Спартака» говоришь, что нужно сделать конкретную передачу — он делает. А игроки «Торпедо» выполнить её не в состоянии».

Валерий Карпин в армавирском «Торпедо»

Валерий Карпин в армавирском «Торпедо»

Фото: РИА Новости

Карпина удивило и разгильдяйство: «Что меня шокировало в «Торпедо» осенью, так это люди. Футболисты — один, второй, третий, четвёртый. Как можно относиться к футболу так?! Непрофессиональное отношение. Могли напиться, когда нельзя. Как боролся с этим? Выгонял».

На финише сезона Карпин полноценно адаптировался и выиграл четыре раза подряд. Армавирцев от вылета это не спасло, и стороны распрощались друг с другом.

Дебют в «Ростове» — поражение от «Краснодара» в марте 2018-го

Россия - Премьер-Лига . 21-й тур
03 марта 2018, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Смолов – 28'     1:1 Ионов – 45'     2:1 Смолов – 60'     3:1 Мамаев – 89'    

Карпин не тренировал в течение полутора лет и руководил комментаторами на «Матч ТВ». И тут его весной 2018-го позвал «Ростов», который оторвался от зоны стыков всего на четыре очка и пока не научился полноценно жить без Курбана Бердыева. Валерий Георгиевич и сам не до конца понимал, по какой причине выбор остановили именно на нём: «Почему я? Не знаю. Возможно, после наших разговоров Арташеса Арутюнянца что-то зацепило. На бумаге презентации, естественно, не было. Это было личное общение».

Столь внезапный ход помог Карпину перезапустить карьеру, потому что тогда он считался кем-то вроде российского Гари Невилла — отличный эксперт, но посредственный тренер. Начиналось всё не совсем радужно. Впрочем, а как иначе с таким-то календарём: «Краснодар» ростовчан без проблем разобрал с дублем Фёдора Смолова (3:1), «Локо» и ЦСКА ограничились минимальными победами (1:0 и 2:1 соответственно). Перед московскими испытаниями случились ничьи с «Арсеналом», за который тогда божил Артём Дзюба (2:2), и «Зенитом» (0:0).

Привет, зона стыков, и лишь трёхочковый задел перед 15-м местом. Однако три победы в матчах с прямыми конкурентами («СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Уралом») катапультировали южан на безопасную 11-ю строчку. План удался.

Бонус — дебют во втором заходе и победа в матче с «Рубином» в марте 2022-го

Россия - Премьер-Лига . 21-й тур
14 марта 2022, понедельник. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Полоз – 12'     0:2 Бегич – 75'     1:2 Кварацхелия – 77'    
Удаления: Лисакович – 19' / Фольмер – 90+3'

Весной 2022-го Карпин вернулся вновь спасать «Ростов» от вылета: РФС дал добро после международного бана национальной команды. Ростовчане под руководством Юрия Сёмина, Заура Тедеева и Виталия Кафанова скатились на 12-ю строчку с отрывом в одно очко от зоны стыков. А при Валерии Георгиевиче выиграли шесть матчей из 10 и опередили в таблице «Спартак», закончив девятыми. А начиналось всё с победы в матче с «Рубином» — ей не помешал и гол Хвичи Кварацхелии (2:1).

Дебют в сборной России — ничья с Хорватией в сентябре 2021-го

ЧМ-2022 - Европа . Группа H. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Хорватия

От той квалификации на ЧМ-2022 до сих пор больно. В дебютном матче при Карпине сборная России сдержала могучих хорватов. И пусть в их составе не было Луки Модрича, звёзд всё равно хватало: Марсело Брозович, Марио Пашалич, Матео Ковачич, Иван Перишич, Никола Влашич так и не смогли вскрыть ворота Гильерме.

Да и дальше всё было как в сказке: пять побед подряд и первое место перед последним туром. Там драматично уступили тем же хорватам, в плей-офф же квалификации россиян не пустили по неспортивному принципу. Поляки вышли в финал автоматически, выиграли там у уставших шведов, а на самом турнире смотрелись посредственно. Не факт, что Россия проявила бы себя лучше, но всё-таки безумно хотелось увидеть её на ЧМ.

Итого у Валерия в дебютных матчах одна победа, две ничьих и два поражения, если не считать вторые заходы — формально это всё-таки не дебюты. Теперь статистика подровняется?

Исторический экскурс:
Карпина ругают за совмещение. Но однозначно провалился только один его предшественник
Карпина ругают за совмещение. Но однозначно провалился только один его предшественник
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