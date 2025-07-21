Челестини ждёт тяжёлый старт в РПЛ. ЦСКА должен быть к этому готов

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини идеально начал работу в России. В первом же официальном матче во главе армейцев завоевал трофей – его команда победила в Суперкубке чемпиона страны «Краснодар». Да и старт в РПЛ у швейцарца как будто бы самый лёгкий из возможных. Красно-синие сыграют с «Оренбургом», чей состав пока соответствует скорее уровню Первой лиги, к выступлению в которой этот клуб и готовился всё лето. Но на самом деле есть как минимум одна причина думать, что ЦСКА Челестини может сильно затрясти в июле-августе в чемпионате.

Дело не только в том, что Челестини возглавил армейцев лишь 20 июня и ещё по большому счёту не поставил команде свой футбол. Хотя «Краснодар» обыграли прежде всего благодаря огромному желанию, надёжности в обороне и старому доброму оружию – стандарту. Проблема может быть в другом: команды швейцарского тренера вообще тяжело проводят стартовый отрезок чемпионата. Такая история повторялась во всех командах, где работал Фабио. И, как известно, один раз – случайность, два – совпадение, а три – закономерность.

Взять, например, прошлый сезон в «Базеле». Получился он невероятно успешным – лучшим в тренерской карьере Челестини. «Базель» впервые за восемь лет выиграл чемпионский титул, привезя ближайшему конкуренту 10 очков. После чего, как говорится, положил золотые медали в Кубок страны. Но начинался чемпионат для команды Челестини так, что, будь на месте президента «Базеля» какой-нибудь нетерпеливый руководитель, Фабио могли бы отправить в отставку уже после пары матчей.

В 1-м туре «Базель» играл на выезде с «Лозанной» (пятой командой Швейцарии). Пропустил дважды за 22 минуты, к перерыву летел со счётом 1:3. Только в концовке второго тайма забил ещё один гол с пенальти и в итоге потерпел поражение. Во 2-м туре «Базель» принимал «Лугано» (четвёртую команду страны). Дома банда Челестини также разочаровала своих болельщиков. Пропустила быстрый гол, потом отыгралась, однако в середине второго тайма позволила сопернику забить ещё раз и уступила со счётом 1:2. Очевидно, тогда мало кто видел в «Базеле» будущего чемпиона.

Фабио Челестини в «Базеле» Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

В Швейцарии активно обсуждали, что у Челестини возникли проблемы в раздевалке из-за большого количества случаев недисциплинированности игроков. Впрочем, сам тренер делал хорошую мину при плохих результатах.

«Сегодня я ясно увидел другую команду, – утверждал Фабио после поражения от «Лугано». – Мы говорили, что хотим что-то построить тут. Нам нужны стабильность и спокойствие. Знаем, чего хотим и какой путь выбрали. Мы продолжаем работать».

Потом действительно дело пошло. Бывали, конечно, и спады, однако «Базель» уже полетел к золоту. Иногда команда Челестини устраивала настоящие представления – выигрывала со счётом 6:0, 6:1, 5:0, 5:1 и 4:0, в итоге одержав 11 крупных побед за чемпионат. Кошмарный старт вспоминался как неудачная шутка.

До этого Челестини не начинал чемпионат с 1-го тура с сезона-2021/2022. «Базель» в октябре 2023-го и ранее «Сьон» в ноябре 2022-го он принимал ходу турнира. А вот в «Люцерне», который Фабио возглавил в январе 2020-го, у тренера были две полноценные предсезонки.

И как же начинал чемпионаты его «Люцерн»? Так же невнятно, как и «Базель». В сезоне-2021/2022 команда Челестини в 1-м туре потерпела домашнее поражение от «Янг Бойз» (3:4), а в следующем добыла ничью на выезде с «Санкт-Галленом» (2:2). После этого «Люцерн» проиграл дома «Цюриху» (1:3) и на выезде «Серветту» (1:4), а затем выдал три ничьих со счётом 1:1 в матчах с «Лозанной», «Грассхоппером» и «Сьоном». Более того, безвыигрышная серия со старта чемпионата затянулась на 10 туров! Команда Челестини ещё была бита «Лугано» (2:3) и взяла только по очку в матчах с «Базелем» (1:1) и «Янг Бойз» (1:1).

Годом ранее, когда «Люцерн» в целом выступил намного лучше и финишировал в топ-5, старт парни Челестини тоже завалили: семь туров без побед. Сначала команда чередовала поражения и ничьи – 1:2 с «Лугано», 2:2 с «Лозанной», 2:3 с «Базелем», 2:2 с «Санкт-Галленом» и 1:2 с «Янг Бойз». После этого «Люцерн» ещё раз уступил «Цюриху» (0:2) и разошёлся миром с «Вадуцем» (1:1).

Фабио Челестини в «Люцерне» Фото: ANP Sport via Getty Images

Что-то похожее было у Челестини и в «Лугано». В этом клубе Фабио трудился до «Люцерна» – с октября 2018-го по октябрь 2019-го. Соответственно, провёл предсезонку перед стартом сезона-2019/2020. Тогда его команда словно вопреки «традиции» стартовала с разгрома «Цюриха» на его поле со счётом 4:0. Но потом произошёл шокирующий провал – безвыигрышная серия из восьми матчей! Во 2-м туре «Лугано» сыграл вничью с «Туном» (0:0), а после этого потерпел четыре поражения подряд — от «Янг Бойз» (0:2), «Сьона» (0:1), «Санкт-Галлена» (2:3) и «Базеля» (1:2). Ещё были две ничьих с «Люцерном» (1:1) и «Серветтом» (0:0), а также проигрыш «Ксамаксу» (0:1).

Дольше всего Челестини проработал с «Лозанной» – 3 года 1 месяц. В том числе два сезона в элите, так как Фабио принимал команду ещё во втором дивизионе. Тенденция подтверждается результатами того периода. В своём последнем сезоне в «Лозанне» Челестини стартовал с ничьей с «Санкт-Галленом» (3:3) и поражений от «Сьона» (0:1), «Янг Бойз» (0:3), «Лугано» (2:3) и «Туна» (2:5), после чего была ещё одна ничья с «Грассхоппером» (1:1). Предыдущий чемпионат тоже начался невесело. «Лозанна» уступила в 1-м туре «Грассхопперу» (0:2) и выдала ничью с «Туном» (4:4).

Самое забавное, что даже в сезоне-2015/2016, когда Челестини вывел «Лозанну» в высший дивизион, команда долго запрягала. В 1-м туре она с трудом дожала дома абсолютного аутсайдера «Биль-Бьенн», проигрывая к 65-й минуте со счётом 0:3, а к 79-й – 1:4! В концовке «Лозанна» внезапно разыгралась и добыла сверхволевую победу – 5:4. В следующих турах потерпела поражения от «Ксамакса» (0:1) и «Кьяссо» (1:2).

То ли такие результаты следствие специфики тренировочного процесса Челестини, то ли причина в чём-то ином, однако факт остаётся фактом. И в успешные сезоны, и в неудачные его команды тяжело стартуют. Даже если «Оренбург» окажется в 1-м туре РПЛ таким же безнадёжным, как «Цюрих» сезона-2019/2020, руководству ЦСКА надо не впасть в эйфорию, а запастись терпением – дальше могут начаться американские горки.