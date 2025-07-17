€ 350 млн за Винисиуса, сделка «Зенит» — «Сочи», конкурент Сафонову. Трансферы и слухи дня

В Европе «Ливерпуль» способен удивить не только громкой покупкой Вирца, а в России клуб Первой лиги привёз воспитанника «Барселоны».

Пока сезон не стартовал, продолжаем пристально следить за переходами футболистов. На очереди очередная большая порция главных трансферных новостей.

«ПСЖ» подписал конкурента Сафонову

Ренато Марин Фото: PSG

У «ПСЖ» пополнение во вратарской линии: на помощь Джанлуиджи Доннарумме, Матвею Сафонову и Арнау Тенасу свободным агентом подвезли 19-летнего итало-бразильца Ренато Марина. В прошедшем сезоне он выступал за молодёжку «Ромы» и в 11 матчах пропустил 13 раз. Контракт подписан до 2030 года. Едва ли новичок будет претендовать на попадание в основу, однако резервистам стоит напрячься. Вдруг в Париж приехал новый Алисон Бекер?

Есть и другая новость по парижанам. К ним из аренд вернулись Милан Шкриньяр, Марко Асенсио, Карлос Солер, Норди Мукиэле и Ильес Хусни. Как передал Le Parisien, клуб на них не рассчитывает и отправил тренироваться со вторым составом. Первых двух не прочь взять «Фенербахче» (Шкриньяр там уже был), третьего — «Вильярреал».

«Ливерпуль» договорился с Экитике и вышел на связь с Родриго

Уго Экитике Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Мерсисайдцы в нынешнее трансферное окно неудержимы. Флориана Вирца, Милоша Керкеза и Жереми Фримпонга уже подписали, на очереди Родриго и Уго Экитике. Фабрицио Романо сообщил, что француз согласился на переход, а в «Айнтрахт» направлено второе официальное предложение после отклонения первого. Покупка обойдётся чемпионам Англии как минимум в € 80 млн.

Что касается бразильца, он не входит в планы Хаби Алонсо, поэтому между «Реалом» и «Ливерпулем» прошли предварительные переговоры. Если верить инсайду журналиста Алекса Крука, испанцев устроят € 90 млн. Неплохая альтернатива Луису Диасу, который, вероятно, покинет «Ливерпуль».

«Интер» заманивает Лукмана, но предлагает слишком мало

Хитрую схему миланцев подсветили коллеги из Sky Sports. По их сведениям, «Интер» договорился с Адемолой Лукманом о переходе. Вот только «Аталанте» вице-чемпион Италии предложил лишь € 40 млн, в то время как она просит € 60 млн. Бергамаски такой вариант отвергли. Видимо, расчёт на бунт нигерийца. Правда, его контракт завершается только через два года. А что бывает, когда ссоришься с клубом в надежде уйти дешевле, Лукман может поинтересоваться у земляка Виктора Осимхена.

И ещё про «Интер», но уже официально. Миланцы объявили об аренде Франко Карбони в «Эмполи» с обязательным дальнейшим выкупом. Ранее он провёл восемь матчей в Серии А за «Венецию».

«Наполи» усиливается под Лигу чемпионов

И вновь об Италии. Неаполитанцы намерены пошуметь в ЛЧ после возвращения и объявили о приобретении левого вингера ПСВ Ноа Ланга за € 25 млн + 2 млн бонусами. Ещё нидерландский клуб прописал 10% от перепродажи. 11+10 в 29 матчах Эредивизии — статистика вполне перспективная. Сколько ассистов раздаст ему Кевин Де Брёйне? А Дану Ндою, если сбудется инсайд Николо Скиры? «Болонье» предложены € 37-38 млн, а с самим правым вингером согласован личный контракт до 2030 года.

Винисиуса купят у «Реала» за € 350 млн?

Саудовцы могут сделать рекордное предложение в истории футбола – за переход Винисиуса они подумывают заплатить мадридскому «Реалу» больше трети миллиарда евро. По информации talkSPORT, саудовцев обнадёжило, что бразилец не продлил контракт с клубом до открытия летнего трансферного окна. Они понимают, что отсутствие продвижений в переговорах о новом соглашении не означает, что оно не будет вскоре подписано. Однако саудовские инвесторы готовы предложить «Реалу» сумасшедшие деньги за одного из лидеров. Клуб, как вы понимаете, не назван.

Баринова хотят видеть во Франции

Лига 1 в последнее время благосклонна к россиянам. Что и подтвердил «Метц». «Мы действительно интересовались Бариновым, но в «Локомотив» по его подписанию не обращались», — слова спортивного директора новичка высшей лиги Фредерика Арпинона. Минус Кузяев, плюс Баринов — было бы неплохо для любителей французского футбола. Но, зная разницу зарплат в российских топ-клубах и аутсайдерах Лиги 1, Дмитрию придётся серьёзно подвинуться. Тот же Далер, по информации Sport24, получал в «Гавре» € 350 тыс. после € 1,8 млн в «Зените».

Состоится новый трансфер из «Зенита» в «Сочи»

Сергей Волков Фото: РИА Новости

Сергей Волков перед предыдущим сезоном сменил «Краснодар» на «Зенит» и не успел толком освоиться, как надолго выбыл из-за травмы. Набирать форму, судя по всему, придётся уже в «Сочи». Босс петербуржцев Александр Медведев подтвердил «СЭ» информацию о скорой аренде правого защитника без права выкупа. Осталось пройти медосмотр. Тяжёлый год для Сергея получился: и чемпионом с родной командой не стал, и в «Зените» не закрепился. Сине-бело-голубые платили за него € 5 млн.

Жерсон уговаривает Уэсли последовать по его пути, а во «Фламенго» поедет Карраскаль?

«Зенит» давно охотился за звёздами «Фламенго». Жерсона заполучить удалось, а вот Уэсли пока не получается. Судя по сведениям О Dia, хавбек пытается уговорить правого защитника также перебраться в Санкт-Петербург, а переговоры «Фламенго» и «Ромы» зашли в тупик. Если подвижек не случится, на первый план выйдет вице-чемпион России, который даёт € 28 млн из требуемых € 30 млн, в то время как римляне — лишь € 22 млн. Что ж, если речь идёт о сине-бело-голубых, бразильцев много не бывает.

И вдогонку про «Фламенго». «СЭ» написал, что шансы бразильского клуба приобрести у «Динамо» Хорхе Карраскаля возросли. Речь идёт о компенсации в € 12+2 млн. Главным остаются гарантии получения средств москвичами. Покупали колумбийца, к слову, за € 3,5 млн. Выгодная перепродажа намечается!

«Локомотив» не отпустил Пиняева в ЦСКА

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила информацию о предложении ЦСКА насчёт покупки Сергея Пиняева. И заодно дала понять: игрок не продаётся.

«Действительно, ЦСКА обращался в «Локомотив» по возможному переходу Сергея Пиняева. В свою очередь, мы направили в адрес армейцев официальный отказ на их предложение.

В нacтoящee время «Локомотив» не рассматривает продажу Пиняева», — официальный ответ одного московского клуба другому.

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Эдуард Сперцян, Бернард Бериша, Давид Алаба Фото: ФК «Краснодар»/«Чемпионат»/Getty Images