Неудобный матч для «Спартака» и первое дерби в сезоне. 1-й тур РПЛ продолжается! LIVE

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Друзья, всем привет! МИР Российская Премьер-Лига вернулась и не даёт нам отдохнуть от футбола. Сегодня, 19 июля, нас ждёт продолжение 1-го тура.
Первыми сразятся «Акрон» с «Крыльями Советов», и это первое дерби сезона! В предыдущем чемпионате дважды по 2:0 выиграл «Акрон», так что у «Крыльев» должно быть полно мотивации для реванша. Удастся ли?
Следом встретятся «Локомотив» и «Сочи». Команда Галактионова, кажется, не стала слабее по сравнению с прошлым сезоном, а значит, постарается учесть ошибки и забраться повыше. «Сочи» же под возвращение в РПЛ сильно обновился и пока остаётся загадкой.
А вечером нас ждёт матч «Спартака» и махачкалинского «Динамо». Для хозяев соперник крайне неудобный: в прошлом сезоне удалось одолеть его лишь однажды при четырёх попытках. А домашнее поражение во втором круге РПЛ и вовсе приговорило чемпионские амбиции «Спартака». Что будет на этот раз?
«Чемпионат» будет следить за всеми встречами дня в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
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