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Акрон — Крылья Советов: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ, где смотреть, 19 июля 2025, Спартак — Динамо Махачкала

Неудобный матч для «Спартака» и первое дерби в сезоне. 1-й тур РПЛ продолжается! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
1-й тур РПЛ продолжается! LIVE
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! МИР Российская Премьер-Лига вернулась и не даёт нам отдохнуть от футбола. Сегодня, 19 июля, нас ждёт продолжение 1-го тура.

Первыми сразятся «Акрон» с «Крыльями Советов», и это первое дерби сезона! В предыдущем чемпионате дважды по 2:0 выиграл «Акрон», так что у «Крыльев» должно быть полно мотивации для реванша. Удастся ли?

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом встретятся «Локомотив» и «Сочи». Команда Галактионова, кажется, не стала слабее по сравнению с прошлым сезоном, а значит, постарается учесть ошибки и забраться повыше. «Сочи» же под возвращение в РПЛ сильно обновился и пока остаётся загадкой.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вечером нас ждёт матч «Спартака» и махачкалинского «Динамо». Для хозяев соперник крайне неудобный: в прошлом сезоне удалось одолеть его лишь однажды при четырёх попытках. А домашнее поражение во втором круге РПЛ и вовсе приговорило чемпионские амбиции «Спартака». Что будет на этот раз?

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за всеми встречами дня в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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