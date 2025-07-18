Яркое 19 июля: «Акрон» — «Крылья Советов» в чемпионате России по футболу, Слуцкий в Китае, «Тур де Франс» и Словения — Италия в Лиге наций!

Топ-события субботы: матчи «Локомотива» и «Спартака» в РПЛ, водный ЧМ-2025 и волейбол

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Время в материале указано по Москве.

🏊 3:00: Плавание, чемпионат мира, открытая вода, женщины, 3 км, нокаут-спринт

Интрига: пробьётся ли Ксения Мишарина в финал?

Нокаут-спринт дебютирует на чемпионатах мира, а это значит, что нас ждут новые победители. Однако для нас соревнования интересны совсем по другой причине. В них примет участие 16-летняя Ксения Мишарина. У россиянки вряд ли есть шансы на медали, но в финал она пробиться попытается.

🏊 9:00: Синхронное плавание, чемпионат мира, мужчины, техническое соло

Интрига: возьмёт ли Россия первое золото ЧМ-2025?

Из российских спортсменов в состязании выступит Александр Мальцев, самый титулованный синхронист мира. В копилке спортсмена уже есть четыре золота ЧМ в миксте. Теперь же у нашего парня появился шанс проявить себя в соло. Зная силы Мальцева, рассчитывать на золото россиянам точно стоит.

🚴‍♀️ 13:00: «Тур де Франс», этап 14, По — Люшон-СуперБаньер, 182,6 км

Интрига: догонит ли Вингегор лидера?

Йонас Вингегор в незавидном положении. После горной разделки его отставание от Тадея Погачара в генеральной классификации увеличилось до 4 минут 7 секунд. Сейчас датчанину нужно изо всех сил сокращать разрыв и ни в коем случае не отпускать соперника в отрыв. Для этого у него есть одна из лучших команд в туре. Но способны ли его помощники справиться с таким мощным Погачаром? Дистанции для плодотворной работы на 14-м этапе у них хватает: 182,6 км с несколькими подъёмами и кульминация в заключительном подъёме, чья длина составляет 11 км. Сладко не будет никому! Погачар имеет психологическое преимущество, однако ошибаться ему тоже больше нельзя. Догонит ли его Вингегор?

Гранд-тур не остался в стороне после страшной трагедии: Погачар посвятил победу на «Тур де Франс» погибшему 19-летнему велогонщику

🏊 13:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, женщины, техническое соло

Интрига: получится ли у Татьяны Гайдай попасть в тройку призёров?

По итогам квалификации Татьяна Гайдай заняла седьмое место, отстав от лидера Сюй Хуэйянь на 19,8567 балла. Попасть в тройку призёров в финале для россиянки будет настоящим сюрпризом. Зато за медали будет биться белоруска Василина Хондошко, ставшая второй в квалификации.

⚽️ 14:35: «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 17-й тур

Интрига: Слуцкий против лидера чемпионата

Вообще-то в китайской Суперлиге два лидера – как раз «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Но формально первые выше по дополнительным показателям. Что это значит? Нужно взбираться на первую строчку, несмотря на разницу мячей. Тем более рядом подпирают ещё две команды – осечки неприемлемы. Российский тренер на днях продлил контракт. Поздравят ли его футболисты «Шэньхуа» хорошим результатом?

⚽️ 15:30: «Акрон» — «Крылья Советов», РПЛ, 1-й тур

Интрига: отомстят ли «Крылья» в самарском дерби?

Насколько принципиально для местных болельщиков это противостояние, объяснять не нужно. Во многом из-за успеха тольяттинцев в прошлом сезоне: они и победили в личных встречах дважды, и место выше в таблице заняли. Причём на правах новичка Премьер-Лиги. Теперь самарцы обязаны поквитаться. Возможность для этого календарь подарил уже в 1-м туре. Эмоций на поле будет с избытком, можете не сомневаться.

🏐 🎦 17:30: Сербия — Канада, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: смогут ли сербы избежать вылета?

Сборная Сербии отчаянно сражается за то, чтобы выжить в Лиге наций. Команда Георге Крецу должна побеждать, чтобы обойти Нидерланды и не стать последней, сохранив прописку. Канадцы же играют в своё удовольствие — не вылетят, но и не попадут в финал. Смогут ли сербы одержать такую нужную для себя победу?

⚽️ 18:00: «Локомотив» — «Сочи», РПЛ, 1-й тур

Интрига: начнёт ли «Локо» этот сезон так же феерично, как прошлый?

В предыдущем сезоне «Локомотив» выдал на старте девять побед в 11 матчах и смотрелся реальным претендентом на титул. Дальше начался регресс, но почему бы снова с ходу не обозначить борьбу за самые высокие места? Команда мощно усилила атаку, подписав Бакаева, Руденко и Комличенко. По-прежнему на месте Пиняев и Батраков, хотя первого хотел забрать ЦСКА. Пока непонятно, чего ждать от обновлённого «Сочи». Москвичи добьются лёгкой победы или новички лиги удивят?

⚽️ 20:30: «Спартак» Москва — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 1-й тур

Интрига: красно-белые ещё не отбирали очки у махачкалинцев дома

Звучит фантастично, но за четыре матча прошлого сезона (два в РПЛ и два в Кубке России) «Спартак» всего лишь раз обыграл махачкалинцев. Причём сделал это в Каспийске, а в Москве дважды уступил! Особенно крышесносной получилась игра в 24-м туре, когда Медина почему-то взялся исполнять пенальти на последних минутах и не реализовал его. Настало время возвращать долги? Или нас ждёт очередная сенсация?

🏐 21:30: Словения — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: смогут ли хозяева продлить победную серию?

Сборная Словении под руководством Фабио Соли борется за попадание в финал. Нужно побеждать — пока словенцы ничего себе не гарантировали. У итальянцев таких проблем нет, команда Фердинандо Де Джорджи очень сильна. Кто окажется сильнее — мотивированные хозяева или гости, которые выше классом?