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Расписание спортивных матчей 19 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: матчи «Локомотива» и «Спартака» в РПЛ, водный ЧМ-2025 и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 19 июля: «Акрон» — «Крылья Советов» в чемпионате России по футболу, Слуцкий в Китае, «Тур де Франс» и Словения — Италия в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

🏊 3:00: Плавание, чемпионат мира, открытая вода, женщины, 3 км, нокаут-спринт

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. Открытая вода 3 км. Нокаут-спринт
19 июля 2025, суббота. 03:00 МСК
Не началось

Интрига: пробьётся ли Ксения Мишарина в финал?

Нокаут-спринт дебютирует на чемпионатах мира, а это значит, что нас ждут новые победители. Однако для нас соревнования интересны совсем по другой причине. В них примет участие 16-летняя Ксения Мишарина. У россиянки вряд ли есть шансы на медали, но в финал она пробиться попытается.

Медальный зачёт водного ЧМ-2025
Что смотреть на ЧМ-2025 с участием россиян?
Все главные события с участием россиян на водном ЧМ-2025. Что и когда смотреть?
Все главные события с участием россиян на водном ЧМ-2025. Что и когда смотреть?

🏊 9:00: Синхронное плавание, чемпионат мира, мужчины, техническое соло

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: возьмёт ли Россия первое золото ЧМ-2025?

Из российских спортсменов в состязании выступит Александр Мальцев, самый титулованный синхронист мира. В копилке спортсмена уже есть четыре золота ЧМ в миксте. Теперь же у нашего парня появился шанс проявить себя в соло. Зная силы Мальцева, рассчитывать на золото россиянам точно стоит.

Медальный зачёт водного ЧМ-2025
Мальцев — главная надежда России на золото на ЧМ-2025:
Сколько медалей будет у России на водном ЧМ? Рассматриваем хороший и плохой варианты
Сколько медалей будет у России на водном ЧМ? Рассматриваем хороший и плохой варианты

🚴‍♀️ 13:00: «Тур де Франс», этап 14, По — Люшон-СуперБаньер, 182,6 км

Интрига: догонит ли Вингегор лидера?

Йонас Вингегор в незавидном положении. После горной разделки его отставание от Тадея Погачара в генеральной классификации увеличилось до 4 минут 7 секунд. Сейчас датчанину нужно изо всех сил сокращать разрыв и ни в коем случае не отпускать соперника в отрыв. Для этого у него есть одна из лучших команд в туре. Но способны ли его помощники справиться с таким мощным Погачаром? Дистанции для плодотворной работы на 14-м этапе у них хватает: 182,6 км с несколькими подъёмами и кульминация в заключительном подъёме, чья длина составляет 11 км. Сладко не будет никому! Погачар имеет психологическое преимущество, однако ошибаться ему тоже больше нельзя. Догонит ли его Вингегор?

Гранд-тур не остался в стороне после страшной трагедии:
Погачар посвятил победу на «Тур де Франс» погибшему 19-летнему велогонщику

🏊 13:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, женщины, техническое соло

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 13:30 МСК
Не началось

Интрига: получится ли у Татьяны Гайдай попасть в тройку призёров?

По итогам квалификации Татьяна Гайдай заняла седьмое место, отстав от лидера Сюй Хуэйянь на 19,8567 балла. Попасть в тройку призёров в финале для россиянки будет настоящим сюрпризом. Зато за медали будет биться белоруска Василина Хондошко, ставшая второй в квалификации.

Медальный зачёт водного ЧМ-2025
Почему российские синхронистки могут остаться без золота ЧМ?
Забудьте о вечных победах наших синхронисток! Почему россиянкам будет тяжело на ЧМ-2025
Забудьте о вечных победах наших синхронисток! Почему россиянкам будет тяжело на ЧМ-2025

⚽️ 14:35: «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 17-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'    

Интрига: Слуцкий против лидера чемпионата

Вообще-то в китайской Суперлиге два лидера – как раз «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Но формально первые выше по дополнительным показателям. Что это значит? Нужно взбираться на первую строчку, несмотря на разницу мячей. Тем более рядом подпирают ещё две команды – осечки неприемлемы. Российский тренер на днях продлил контракт. Поздравят ли его футболисты «Шэньхуа» хорошим результатом?

Статистика Суперлиги
Море классных историй о сборной России времён Слуцкого и не только:
«От слов Дзюбы мурашки по коже пошли». Море историй от экс-переводчика и менеджера сборной
Эксклюзив
«От слов Дзюбы мурашки по коже пошли». Море историй от экс-переводчика и менеджера сборной

⚽️ 15:30: «Акрон» — «Крылья Советов», РПЛ, 1-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстят ли «Крылья» в самарском дерби?

Насколько принципиально для местных болельщиков это противостояние, объяснять не нужно. Во многом из-за успеха тольяттинцев в прошлом сезоне: они и победили в личных встречах дважды, и место выше в таблице заняли. Причём на правах новичка Премьер-Лиги. Теперь самарцы обязаны поквитаться. Возможность для этого календарь подарил уже в 1-м туре. Эмоций на поле будет с избытком, можете не сомневаться.

Статистика РПЛ
РПЛ потеряла множество крутых исполнителей. В том числе самарцы:
15 заметных игроков, которых потеряла РПЛ за межсезонье
15 заметных игроков, которых потеряла РПЛ за межсезонье

🏐 🎦 17:30: Сербия — Канада, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Сербия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли сербы избежать вылета?

Сборная Сербии отчаянно сражается за то, чтобы выжить в Лиге наций. Команда Георге Крецу должна побеждать, чтобы обойти Нидерланды и не стать последней, сохранив прописку. Канадцы же играют в своё удовольствие — не вылетят, но и не попадут в финал. Смогут ли сербы одержать такую нужную для себя победу?

Статистика Лиги наций, мужчины
Борьба за выживание будет длиться до последнего дня:
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций

⚽️ 18:00: «Локомотив» — «Сочи», РПЛ, 1-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли «Локо» этот сезон так же феерично, как прошлый?

В предыдущем сезоне «Локомотив» выдал на старте девять побед в 11 матчах и смотрелся реальным претендентом на титул. Дальше начался регресс, но почему бы снова с ходу не обозначить борьбу за самые высокие места? Команда мощно усилила атаку, подписав Бакаева, Руденко и Комличенко. По-прежнему на месте Пиняев и Батраков, хотя первого хотел забрать ЦСКА. Пока непонятно, чего ждать от обновлённого «Сочи». Москвичи добьются лёгкой победы или новички лиги удивят?

Статистика РПЛ
Главные интриги 1-го тура РПЛ:
Исчерпан ли конфликт Карпина и Талалаева, прервёт ли «Зенит» серию побед? Интриги тура РПЛ
Исчерпан ли конфликт Карпина и Талалаева, прервёт ли «Зенит» серию побед? Интриги тура РПЛ

⚽️ 20:30: «Спартак» Москва — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 1-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: красно-белые ещё не отбирали очки у махачкалинцев дома

Звучит фантастично, но за четыре матча прошлого сезона (два в РПЛ и два в Кубке России) «Спартак» всего лишь раз обыграл махачкалинцев. Причём сделал это в Каспийске, а в Москве дважды уступил! Особенно крышесносной получилась игра в 24-м туре, когда Медина почему-то взялся исполнять пенальти на последних минутах и не реализовал его. Настало время возвращать долги? Или нас ждёт очередная сенсация?

Статистика РПЛ
Коротко о летних событиях в командах РПЛ:
Главное в клубах РПЛ за межсезонье. В трёх предложениях — о каждом
Главное в клубах РПЛ за межсезонье. В трёх предложениях — о каждом

🏐 21:30: Словения — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Словения
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли хозяева продлить победную серию?

Сборная Словении под руководством Фабио Соли борется за попадание в финал. Нужно побеждать — пока словенцы ничего себе не гарантировали. У итальянцев таких проблем нет, команда Фердинандо Де Джорджи очень сильна. Кто окажется сильнее — мотивированные хозяева или гости, которые выше классом?

Статистика Лиги наций, мужчины
Эпидемия в составе Словении на втором этапе поставила команду на грань вылета:
Бразилия и Куба преобразились, а Сербия терпит бедствие. Итоги второй недели Лиги наций
Бразилия и Куба преобразились, а Сербия терпит бедствие. Итоги второй недели Лиги наций
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