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Звезды футбола, уехавшие в чемпионат Турции — Осимхен, Абрахам, Зане, Кёкчю, Дуран, Шомуродов, кто ещё, подробности, трансферы

Звёзды как никогда прежде массово едут в Турцию! И речь не только об Осимхене
Дмитрий Бажанов
Звёзды как никогда прежде массово едут в Турцию!
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Раньше в Суперлиге оказывались пенсионеры. Теперь — большие игроки в расцвете сил.

«Галатасарай» близок к тому, чтобы выкупить у «Наполи» Виктора Осимхена. Эта история тянется долго, клубы никак не могли прийти к согласию. Но, по данным Фабрицио Романо, в последние дни переговоры идут продуктивно и нигериец вот-вот подпишет с турками полноценный контракт.

Предполагаемая сумма трансфера – € 75 млн (€ 40 млн – сразу, и ещё € 35 млн – до конца 2026 года). Для турецкого футбола это абсолютный рекорд, таких трансферов там никогда и близко не было. И вообще, даже для богатых клубов из топовых лиг € 75 млн – это очень серьёзные деньги. Для сравнения – примерно за ту же сумму «Арсенал» «торгует» Виктора Дьёкереша.

Самое удивительное, что Осимхен – далеко не единственный большой трансфер в чемпионате Турции этим летом. Других сделок за € 70 млн или около того пока не было. Но тем не менее турецкие клубы очень активны на рынке и уже зафрахтовали сразу нескольких звёздных игроков. Причём это не пенсионеры из Европы, которые всегда охотно ехали в Турцию на жирные зарплаты. Наоборот, это игроки в самом соку!

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Лира давно и устойчиво падает, однако турецкие клубы это не смущает. Они гуляют буквально «на все»! Ниже – список самых крутых трансферов в чемпионат Турции летом 2025-го. Спойлер: на рынке шумит не только большая троица из Стамбула.

«Галатасарай» разоряет Европу

Если трансфер Осимхена пока официально не оформлен, то о переходе Лероя Зане «Галатасарай» уже объявил. Победитель Бундеслиги и АПЛ, человек, который провёл 70 матчей за сборную Германии – теперь Зане займёт правый фланг атаки чемпионов Турции. До него там играл другой обладатель волшебной левой ноги – Хаким Зиеш. А теперь свои силы попробует Лерой.

Лерой Зане Подробнее

Зане в отличном футбольном возрасте – ему 29 лет. Он уже не юн, но ещё точно не ветеран. «Бавария» хотела его оставить и долго вела с ним переговоры о продлении контракта. Однако по ходу сезона Зане сменил агента, и это стало дополнительной трудностью в общении с клубом. Параллельно на немца выходил «Фенербахче», обещал золотые горы «Аль-Иттихад». А девушка Лероя вообще мечтала, что они переедут в Лондон.

Самым конкретным и настойчивым оказался «Галатасарай». СМИ писали, что Зане дали зарплату в районе € 15 млн в год. «Бавария» до последнего пыталась убедить Лероя остаться. К концу сезона в переговорах даже наметился прогресс. Но в итоге немец выбрал Турцию.

К слову, футболистов, связанных с Германией и конкретно с «Шальке», воспитанником которого является Зане, в «Галатасарае» несколько. Академию клуба из Гельзенкирхена также закончили Каан Айхан и Ахмед Кутуджу. С первым Лерой даже успел поиграть – и в молодёжке, и в основе «Шальке».

Марк-Андре тер Штеген, Эдерсон и Ян Зоммер

Марк-Андре тер Штеген, Эдерсон и Ян Зоммер

Фото: Getty Images

Зане уже перешёл, Осимхен – на подходе. Однако, судя по всему, этими трансферами «звёздный голод» «Галатасарая» не утолить. Они хотят ещё! После 14 сезонов в Стамбуле ушёл легендарный вратарь Фернандо Муслера. Ему на замену рассматривают самых разных кандидатов. Писали и о Марке-Андре тер Штегене, и об Эдерсоне, и о Яне Зоммере, и даже о Матвее Сафонове.

Плюс «Галатасарай» ищет усиления в центр поля. Причём, похоже, усиления турецкого. Стамбульцы вели переговоры с «Интером» о трансфере Хакана Чалханоглу. Президент «Галатасарая» публично заявлял, что «Хакан – это свет наших очей». Это даже спровоцировало конфликт в «Интере». После вылета с клубного чемпионата мира капитан миланцев Лаутаро Мартинес сказал, что, если кто-то не хочет играть за «Интер», он должен уйти. Президент Беппе Маротта признал, что речь шла о Чалханоглу (он пропустил КЧМ из-за травмы). Хакан не остался в долгу и публично ответил Лаутаро.

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Тем не менее договориться по Чалханоглу у «Галатасарая» не получилось. По крайней мере пока. Ещё один вариант «турецкого» усиления полузащиты – Илкай Гюндоган. Он родился и вырос в Германии, выступал за сборную этой страны. Но корни у него, конечно, турецкие. СМИ сообщали, что «Галатасарай» интересуется и Илкаем. Однако пока он остаётся в «Манчестер Сити».

Резонный вопрос – откуда деньги? Особенно с учётом того, что регулярно пишут о долгах «Галатасарая», которые исчисляются сотнями миллионов евро. По данным Bild, стамбульский клуб планировал продать 80 гектаров земли, на которых сейчас находится тренировочный центр. Земля пойдёт под застройку, а «Галатасарай» переедет на новую базу.

Также дополнительные деньги «Галатасарай» получит за попадание в Лигу чемпионов. К счастью для стамбульцев, в этом сезоне им не придётся проходить квалификацию. Они попали в основной турнир напрямую. В прошлом сезоне такой опции не было. «Галатасарай», несмотря на победу в чемпионате, всё равно играл в квалификации ЛЧ и уступил «Янг Бойз» с гораздо более скромным бюджетом и составом.

Дидье Дрогба и Уэсли Снейдер в «Галатасарае»

Дидье Дрогба и Уэсли Снейдер в «Галатасарае»

Фото: Lars Baron/Getty Images

В плей-офф Лиги чемпионов «Галатасарай» последний раз выходил в 2014 году – ещё с Уэсли Снейдером и Дидье Дрогба. Самое время сделать это снова. Потому что если этого не сделать, если с Осимхеном и Зане не попасть в топ-24, тогда зачем вообще это всё?

Джокер для Моуринью

Этим летом «Фенербахче» покинули два статусных и высокооплачиваемых ветерана. Эдин Джеко вернулся в Италию (в «Фиорентину»), а Душан Тадич нырнул в мир свободных агентов, где плавает по сей день. «Фенеру» понадобилось усиление атаки, и они нашли его в Саудовской Аравии. Перед началом прошлого сезона оттуда (из «Аль-Ахли») арендовали Аллана Сент-Максимена, а теперь из «Аль-Насра» едет колумбиец Джон Дуран.

Полгода назад саудовцы выложили за Дюрана € 77 млн! Это даже больше, чем «Галатасарай» сейчас предлагает за Осимхена. Впрочем, чемпионат Саудовской Аравии – это отдельная планета, и к огромным трансферам там уже давно можно было привыкнуть. «Фенербахче» арендовал Дюрана на один сезон. Причём огромную зарплату, положенную по контракту с «Аль-Насром», колумбийцу сохранили.

Жозе Моуринью и Джон Дуран

Жозе Моуринью и Джон Дуран

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Всего полгода назад, до переезда в Саудовскую Аравию, Джон был суперсабом в «Астон Вилле». Он очень часто забивал, выходя за скамейки. Его удара с левой боялась вся АПЛ. И в Лиге чемпионов Джон тоже успел показать, на что способен. Черпак за спину Мануэлю Нойеру, который принёс «Вилле» победу над «Баварией», – точно в списке самых знаковых событий на «Вилла Парк» в XXI веке.

«Астон Вилла» продолжила добиваться результата и без Дурана. Команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и остановилась в шаге от топ-5 АПЛ. Джон в «Аль-Насре» начал с двух подряд дублей, поиграл с Криштиану Роналду, Садио Мане и другими звёздами. Всего за 18 матчей в Саудовской Аравии колумбиец забил 12 мячей. Однако ни одного трофея «Аль-Наср» не взял.

И вот спустя всего полгода после перехода Дуран возвращается в Европу. По скиллам Джон – точно игрок уровня топовых чемпионатов, в «Вилле» он это показал. Но, судя по всему, потенциальных покупателей отпугнула зарплата колумбийца. «Аль-Наср» дал роскошный контракт (почти € 400 тыс. в неделю), и, возможно, игрок не был готов сильно падать в деньгах. «Фенербахче» не испугался. Президент клуба Али Коч проявил щедрость, и Джон поехал к Жозе Моуринью.

Впрочем, почти сразу после объявления о трансфере случился скандал. Дуран не явился на первую тренировку после отпуска! Моуринью прокомментировал: «Те, кто нарушает правила, будут наказаны. Мы обсудим это, если он вообще приедет».

История Дурана:
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Где Жозе, там всегда весело! Только вот трофеи от португальца в последнее время отдалились. «Фенер» и прошлым летом солидно потратился, когда Моур только пришёл. В частности, установили предыдущий трансферный рекорд Турции – купили у «Севильи» Юссефа Эн-Несири за € 19,5 млн. Однако Жозе ничего не выиграл и не вывел команду в основной турнир Лиги чемпионов.

Впереди – новый сезон и новая квалификация ЛЧ. Чемпионат Турции «Фенербахче» не может выиграть с 2014 года. Денег тратят стабильно много, сильных игроков и тренеров везут. Но – никак! Теперь вот подписали Дурана. Посмотрим, что покажет он. Если, конечно, вообще приедет.

Турция вместо «Ливерпуля»

Трансфер Юссефа Эн-Несири в «Фенербахче» оставался рекордным для Турции всего год. Новый рекорд этим летом установила команда, которая заняла только четвёртое место в чемпионате и не сыграет в Лиге чемпионов. «Бешикташ» подписал полузащитника Оркуна Кёкчю из «Бенфики».

Оркун Кёкчю Подробнее

Им интересовалась примерно половина команд из больших европейских лиг. Писали и про «Рому» с «Интером», и про «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» (Арне Слот отлично знает Кёкчю по «Фейеноорду»). Даже «Спартак» вроде как интересовался! А в итоге Оркун отправился в «Бешикташ»: аренда с обязательством выкупа за € 25 млн (плюс € 5 млн – бонусы).

Кёкчю – игрок сборной Турции. Однако ни о каком возвращении домой говорить не приходится. Оркун родился и вырос в Нидерландах, по юношам играл за сборную этой страны и в чемпионате Турции никогда не выступал.

Кёкчю отлично зарекомендовал себя в «Фейеноорде»: выиграл чемпионат и дошёл до финала Лиги конференций. Потом были два отличных сезона в «Бенфике». В частности, в прошлом сезоне Кёкчю забил четыре гола в Лиге чемпионов и помог лиссабонцам дойти до 1/8 финала, где им не повезло попасть на страшную «Барселону».

Опыт в сборной у Оркуна тоже очень солидный. При этом ему всего 24 года. Казалось бы – идеальный стартер-пак для переезда в хорошую команду из топ-чемпионата. Однако Кёкчю выбирает «Бешикташ». Для стамбульского клуба это большая победа. И по-спортивному, и с точки зрения имиджа.

Оркун Кёкчю

Оркун Кёкчю

Фото: Ahmet Okatali/Anadolu via Getty Images

«Бешикташ» получил великолепного центрального полузащитника, который, помимо прочего, ещё и немало забивает. Кёкчю отлично исполняет стандарты. Плюс Оркун – игрок сборной Турции. И вот это уже про имидж. Заполучить игрока сборной, да ещё такого уровня, да ещё из «Бенфики», да ещё в конкуренции с клубами из топовых лиг – это сильно!

В чём мотивация игрока? Вероятно, ему пообещали, что он будет центральной фигурой проекта. Тренер Уле-Гуннар Сульшер наверняка дал понять, что у команды большие амбиции и что Кёкчю ей крайне необходим. Плюс нет сомнений, что Оркуну дали солидные личные условия.

К разговору об амбициях: Кёкчю – не единственное статусное подписание «Бешикташа». Стамбульцы расстались с ветераном Чиро Иммобиле и взяли на его место Тэмми Абрахама из «Ромы». «Бешикташ» сильно помог итальянцам. Им срочно нужны были деньги, чтобы карающая рука финансового фэйр-плей не дала им подзатыльник. И тут очень вовремя сложилась сделка по Абрахаму.

Тэмми Абрахам

Тэмми Абрахам

Фото: Ahmet Okatali/Anadolu via Getty Images

Англичанин отлично провёл в «Роме» первый сезон (2021/2022), забил в Серии А 17 мячей. Второй был уже не таким впечатляющим и закончился тем, что в последнем туре Абрахам порвал «кресты». Дальше – длительное восстановление и долгое возвращение в строй. После этого за два сезона Тэмми положил в Серии А всего четыре мяча. Один – за «Рому», и три – за «Милан», где он играл в аренде в прошлом сезоне.

«Бешикташ» – шанс для англичанина перезагрузить карьеру. В октябре ему исполнится 28 лет. Ещё играть и играть! Если у Абрахама пойдёт в Турции, наверняка появятся варианты вернуться в большую футбольную Европу.

Ну а с адаптацией в «Бешикташе», если он никуда не уйдёт, поможет Алекс Окслейд-Чемберлен. Да-да, тот самый, который выступал за «Арсенал» и «Ливерпуль» и выигрывал с командой Юргена Клоппа АПЛ и Лигу чемпионов. Он в «Бешикташе» уже два года. Нельзя сказать, что у него какие-то выдающиеся цифры. Пять голов и один ассист в 50 встречах – очень так себе для атакующего полузащитника.

Тэмми Абрахам Подробнее

Впрочем, может быть, приезд Абрахама взбодрит Окслейд-Чемберлена, и получится классная английская связка. Добавим к этому Кёкчю в центре поля. Плюс португальцы Жоау Мариу и Рафа Силва. Плюс Жедсон Фернандеш, если «Зенит» или «Спартак» с 25-й попытки его не заберут. У Сульшера собирается приличная банда. И если с ней Уле-Гуннар не навяжет борьбу за чемпионство, вероятнее всего, «Бешикташ» будет искать усиление и на позицию тренера.

Новый филиал «Манчестер Сити»

City Football Group дотянулась и до Турции. С 2024 года эта могучая международная организация партнёрствует с клубом «Истанбул Башакшехир». City Football Group не владеет клубом. Пока это именно партнёрство.

Трансфер Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» разжёг интерес City Football Group к рынкам Центральной Азии. Ходят разговоры, что в большой футбольный конгломерат может войти один из клубов, представляющих чемпионат Узбекистана. Этого пока не произошло. Но зато в «Башакшехире», клубе-партнёре City Football Group, футболист из Узбекистана уже появился.

Эльдор Шомуродов

Эльдор Шомуродов

Фото: Mehmet Futsi/Anadolu via Getty Images

После пяти сезонов в Италии в Турцию отправился Эльдор Шомуродов. Долгое время он цеплялся за любой шанс играть в Серии А. Он ездил в аренду в «Специю» и «Кальяри». Он пахал в «Роме» и был полезен, даже выходя на замену.

Казалось, новому тренеру римлян Джан Пьеро Гасперини Шомуродов с его бешеной работоспособностью должен подойти. Эльдор – настоящая прессинг-машина. Однако случилось, как случилось: Шомуродов отправился в аренду в «Башакшехир». Выкуп станет обязательным при соблюдении определённых условий.

«Башакшехиру» понадобился форвард после того, как ушёл Кшиштоф Пёнтек. Когда-то «Милан» заплатил за него «Дженоа» € 35 млн. Большой звездой Пёнтек не стал, но в Турции показал лучший футбол в карьере. За два сезона он забил 48 мячей. В чемпионате-2024/2025 больше него забил только Виктор Осимхен.

Эльдор Шомуродов Подробнее

Теперь Пёнтек будет играть на Ближнем Востоке. Катарский «Аль-Духаиль» выложил за него € 10 млн. Два года назад «Башакшехир» взял его за € 2 млн. Так что турки сделали отличный бизнес. Когда-то Шомуродов пришёл на замену Пёнтеку в «Дженоа». А теперь Эльдор сменит поляка в «Башакшехире».

Под крыло к Шомуродову может отправиться ещё одна звезда сборной Узбекистана – Аббосбек Файзуллаев. У него остался всего год контракта с ЦСКА. Говорят, продлевать его Файзуллаев не намерен. А значит, ЦСКА нужно продать Аббосбека сейчас, если, конечно, клуб не хочет потерять его бесплатно летом 2026-го.

У Файзуллаева отличная пресса и отличное резюме для молодого игрока. 21 год, больше 100 матчей на клубном уровне, участие в Олимпиаде и четвертьфинал Кубка Азии. Впереди – чемпионат мира, первый в истории для сборной Узбекистана.

Аббосбек Файзуллаев

Аббосбек Файзуллаев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если от Шомуродова в 30 лет вряд ли стоит ждать большого прогресса, то у Файзуллаева огромные перспективы роста. City Football Group умеет развивать игроков. Получится в «Башакшехире» (инсайдеры пишут, что сделка с ЦСКА на мази) – могут поднять в «Жирону». Получится и там – можно к Хусанову в «Манчестер Сити».

Вообще, попасть в команду, которая дружна с City Football Group, – это уже очень круто. Это знак качества. В этой организации разбираются в футболистах, они не подписывают абы кого. Так что даже если Файзуллаев не дойдёт до верхов City Football Group в лице «Манчестер Сити» или «Жироны», он всё равно усилит своё портфолио. И с ним точно можно будет найти хорошую команду в Европе.

Пахлава для глаз

«Фатих Карагюмрюк», который вернулся в высшую лигу из первого дивизиона, больших игроков пока не подписал. Зато он подписал тренера, который, по опыту РПЛ, обещает суперъяркий футбол в каждом туре. «Карагюмрюк» возглавил Марцел Личка.

Марцел Личка

Марцел Личка

Фото: ФК «Карагюмрюк»

До чеха в стамбульском клубе в разное время трудились Андреа Пирло, Франческо Фариоли, Волкан Демирель и Шота Арвеладзе. Лучший результат в Суперлиге в XXI веке – седьмое место в сезоне-2022/2023. Личка наверняка мечтает это повторить. Но для начала надо закрепиться в Суперлиге, это первоочередная задача.

Состав у «Карагюмрюка» не самый именитый. Можно выделить нападающего Андре Грэя, который играл в АПЛ за «Бёрнли» и «Уотфорд», а также защитников Юре Балковеца из сборной Словении и Энсо Роко из сборной Чили (оба пришли этим летом). При этом команду покинул лучший бомбардир прошлого сезона – бразилец Уэсли (в 2019-м «Астон Вилла» заплатила за него «Брюгге» € 25 млн). Он отправился в Китай, причём бесплатно. «Карагюмрюк» на нём ничего не заработал.

Как бы там ни было, Личка приучил к тому, что он играет в атаку с любым составом и против любого соперника. Это не раз шло Марцелу и его командам в минус. Однако, кажется, его это не сильно беспокоит. Трудно сказать, какой «Карагюмрюк» покажет результат. Но нет сомнений, что, пока там будет Личка, смотреть их матчи будет очень весело.

Повторит ли Марцел ситуацию, как в «Динамо»?
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«Динамо» и Личка упёрлись в потолок и пришли к логичному финалу. Но почему сейчас?
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