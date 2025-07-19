Дзюба — монстр нестоличных дерби! В Москве тоже искрил, но как же часто проигрывал

Артём Дзюба ещё как минимум один сезон порадует своей игрой любителей РПЛ. Сегодня в 1-м туре его «Акрон» встретится с «Крыльями Советов». Самарцам стоит опасаться, потому что в дерби нестоличных команд опытный нападающий показывает высокий уровень. Вспомним все с его участием, кроме петербургского из 2017-го: там Дзюба вышел на 113-й минуте, но всё равно не помешал местному «Динамо» одержать сенсационную кубковую победу над «Зенитом» (3:2).

В составе «Спартака» (2006-2015)

Артём Дзюба в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С «Динамо»: 4 победы, 3 ничьих, 5 поражений – 4+3 по «гол+пас»

С «Локомотивом»: 4 победы, 3 ничьих, 6 поражений, 1+3 по «гол+пас»

С ЦСКА: 2 победы, 6 поражений – 0+2 по «гол + пас»

С «Торпедо»: 1 победа – 0+1 по «гол+пас»

С «Москвой»: одно поражение

За красно-белых Артём далеко не всегда играл в старте, отсюда и не самая солидная статистика голевых действий на общем фоне. А оба его гола ЦСКА не принесли даже ничьих — в те годы армейцы в матчах со «Спартаком» были практически неудержимы. Зато есть победный дубль в ворота «Динамо». Московские команды Дзюба огорчал куда чаще в составе «Зенита», но дерби двух столиц — чисто формальное, поэтому мы его сюда не включили.

В составе «Томи» (2009-2010)

Артём Дзюба в «Томи» Фото: Владимир Пак, «Чемпионат»

С «Сибирью»: 2 победы – 3+0 по «гол+пас»

Сибирское дерби — не такое масштабное на фоне остальных, хотя томские и новосибирские болельщики наверняка готовы поспорить. Всё-таки одновременно две команды из этой зоны в Премьер-Лиге играли мало. В обеих встречах «Сибири» и «Томи» сезона-2010 Дзюба сверкал: в первом оформил дубль за 21 минуту, во втором — положил победный и единственный гол с пенальти.

В составе «Локомотива» (2023-2024)

Артём Дзюба в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Со «Спартаком»: 1 ничья и 3 поражения – 1+0 по «гол+пас»

С ЦСКА: 1 ничья и 2 поражения

С «Динамо»: 1 победа, 1 ничья и 1 поражение – 0+1 по «гол+пас»

С «Торпедо»: 1 победа

За «Локо» у Артёма 12+9 в 39 матчах — вполне рабочий показатель. Но вот именно в дерби демонстрировать бомбардирские навыки удавалось редко. Главный эпизод здесь — ответный гол «Спартаку» в 14-м туре РПЛ-2023/2024. Красно-белых он до этого не огорчал два года, однако праздновать всё равно не стал. Ещё был ассист в игре с «Динамо»: скинул головой Наиру Тикнизяну, чтобы тот вколотил с нескольких метров.

В составе «Акрона» (2024-2025)

Артём Дзюба в «Акроне» Фото: ФК «Акрон»

С «Крыльями Советов»: 2 победы – 2+0 по «гол+пас»

В прошлом сезоне новичок РПЛ дважды пришиб соседские «Крылья»: и две победы в личных встречах одержал с одинаковыми 2:0, и в таблице выше подпрыгнул. Оба матча стали для Дзюбы голевыми. В первом Артём воспользовался ошибкой Романа Евгеньева и реализовал выход один на один, во втором — замкнул скидку Максима Кузьмина. Ждём очередные 2:0 в пользу тольяттинцев с голом Артёма?