Карпин спасся в дебютном матче! «Динамо» расстроило, а гол «Балтики» — красотища. Видео

Это свершилось! В РПЛ стартовал новый сезон, и открыли его «Динамо» с «Балтикой». Валерий Карпин дебютировал на новом месте — как и вышедшие в старте Осипенко с Сергеевым. Калининградцы с Андреем Талалаевым уверенно вернулись в элиту, заметно усилили обойму и в межсезонье съездили в Петербург, одолев «Зенит». В официальном матче с другим фаворитом получилось не сильно хуже!

Несмотря на обилие новичков, в основе «Балтики» их практически не было — разве что Бевеев и Титков. Судя по всему, Таталаев собирается интегрировать их постепенно. Ну а в динамовской заявке не оказалось Карраскаля — он готовится примерить форму бразильского «Фламенго» и заметно обогатить москвичей.

Калининградцы сразу показали, что не ленились на предсезонке: активно прессинговали, бросались в отбор и давали «Динамо» мало пространства. Моментов долго не возникало. Разве что Осипенко не ушёл из чужой штрафной вслед за неудачным угловым и опасно замыкал подачу Касереса на дальнюю штангу.

Ну а забил… Хиль! Первый же шанс балтийцев привёл к голу! Саусь на 12-й минуте технично принял заброс на правом фланге, играюче ушёл от Скопинцева и прострелил, а нападающий сборной Сальвадора опередил Осипенко и легонько замкнул. Лунёв пытался сыграть на опережение и не успел.

Это не только дебютный гол в этом сезоне, но и первый для сальвадорцев вообще. В начале нулевых за «Аланию» играл земляк Хиля Родольфо Селайя, но забивал он лишь в ФНЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Карпин нервничал на бровке и будто не понимал, что вообще происходит. Как и сидящий на трибуне Александр Овечкин. «Динамо» же зарабатывало стандарты, упорно лезло вперёд и нагружало Бориско. Тот вместе с обороной справлялся. При этом Лунёв трудился не меньше. Например, вовремя выдвинулся и выиграл дуэль с Пряхиным. Чуть позже — вытащил его же удар со штрафного.

Москвичи с каждой минутой больше и больше наседали на ворота калининградцев. И всё равно никак не могли их взломать. Команда Талалаева отбилась и ушла на перерыв с преимуществом в счёте — кто такое вообще мог представить?

Гол «Балтики» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Помните открытие предыдущего сезона? «Акрон» ярко показал себя в атаке и дважды вскрыл «Локомотив», вот только в обороне допускал слишком уж много свободного пространства. Отсюда и 2:3. «Балтика» действовала гораздо рациональнее и при этом не садилась в «автобус».

На второй тайм вместо Фернандеса вышел Маричаль. И тут же динамовский стандарт наконец-то сработал. Бителло хитро покатил с углового на Касереса, а тот в касание низом прошил дальний угол. Ждали голов от Сергеева или Гладышева — подождём и дальше, парагвайский правый защитник их опередил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Балтика» продолжала огрызаться, тем не менее Лунёва уже совсем не напрягала. Бориско, впрочем, по углам тоже особо не летал. Марцел Личка и Ролан Гусев Макарову не доверяли — Карпин выделил ему 30 минут. Талалаев дал побегать новеньким Чивичу (выиграл всё в Венгрии с «Ференцварошем»), Тентону, Филину и Муриду.

Калининградцы достойно отоборонялись, пусть под конец встречи и подустали, заслуженно забрав ничью. Вполне вероятно, помогла активная поддержка — порой гостевые болельщики заметно перекрикивали местных.

Пока что у «Динамо» в порядке только стандарты — предстоит много работы. Проблемы есть и с организацией обороны, и с построением атак. Ну а «Балтика» весьма интригует. Если она готова отнимать очки у фаворитов и без особой помощи новичков, что случится, когда они освоятся?