«МЮ» завершает топ-сделку, звезда «Динамо» уезжает в Бразилию. Трансферы и слухи дня

Осимхен всё ближе к трансферу в «Галатасарай», а в Саудовскую Аравию отправился ещё один классный игрок.

В РПЛ стартовал новый сезон-2025/2026! Но в топ-лигах Европы пока что главной темой для обсуждения остаются трансферы. Впрочем, и в России проводятся сделки. О главных трансферных новостях за последний день рассказываем в нашем дайджесте.

«Комо» подписал игрока «Манчестер Сити»

Максимо Перроне Фото: ФК «Комо»

«Комо» продолжает мощное усиление под второй сезон в Серии А. Теперь Сеск Фабрегас получил на постоянной основе полузащитника Максимо Перроне. Ранее 22-летний аргентинец выступал за «Комо» на правах аренды. А теперь итальянцы заплатили за игрока «Манчестер Сити» € 13 млн. Перроне подписал с клубом Серии А контракт сроком на четыре года.

Осимхен всё ближе к «Галатасараю»

«Галатасарай» вышел на финишную прямую в переговорах по форварду «Наполи» Виктору Осимхену. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что за нигерийского форварда заплатят € 75 млн. «Наполи» получил € 40 млн сразу, остальную сумму — до 2026 года. Интересно, что по условиям сделки «Галатасарай» не сможет продать Осимхена в клубы Серии А ближайшие два года.

Три топ-клуба претендуют на вингера «МЮ»

Алехандро Гарначо Фото: Getty Images

Алехандро Гарначо востребован среди топ-клубов! По информации Daily Mail, вингером «Манчестер Юнайтед» интересуются «Атлетико», «Челси» и «Тоттенхэм». Ранее аргентинца оценивали в £ 70 млн, но из-за конфликта с клубом и тренером «МЮ» Рубеном Аморимом цену могут снизить. Сам Гарначо предпочёл бы остаться в АПЛ. Ранее Алехандро отклонил предложение «Аль-Насра».

Доннарумма покинет «ПСЖ»?

Неожиданная новость от инсайдера Николо Скиры. По его информации, голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб из-за затянувшихся переговоров по новому контракту. Итальянцем интересуются «Манчестер Сити» и «Бавария», хотя официальных предложений ещё не было. Ранее Скира сообщил, что «ПСЖ» предложил Доннарумме продлить контракт с уменьшением зарплаты. Действующее соглашение голкипера истекает летом 2026 года. По нему зарплата Джанлуиджи составляет € 12 млн в год.

«Барса» хочет вернуть ещё одного воспитанника

Diario Sport сообщает, что «Барселона» провела встречу с агентами полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса. Футболист мечтает вернуться в клуб, воспитанником которого является. «РБ Лейпциг» просит за Симонса € 70 млн. Но «Барселона» сейчас не в состоянии заплатить эту сумму. Отметим, что в 2024 году каталонцы уже вернули своего воспитанника из «РБ Лейпциг», заплатив € 55 млн за Дани Ольмо.

«МЮ» завершает топ-трансфер

Брайан Мбемо Фото: David Rogers/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» наконец-то согласовал трансфер форварда Брайана Мбемо. Как сообщает The Athletic, манкунианцы заплатят «Брентфорду» за камерунца £ 71 млн. Сумма будет выплачена четырьмя платежами. Также сделка подразумевает бонусы до £ 6 млн. Мбемо отдал предпочтение «Манчестер Юнайтед» перед другими клубами. Например, 25-летним игроком интересовался «Тоттенхэм». Инсайдер Дэвид Орнштейн отметил, что Мбемо пройдёт медобследование в выходные.

Ещё один футболист выбрал Саудовскую Аравию

Фабрицио Романо сообщает, что 27-летний защитник «Фейеноорда» Давид Ганцко переходит в «Аль-Наср». Сумма трансфера составит € 33 млн + бонусы. Словак выступал за «Фейеноорд» с 2022 года и за это время взял с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов. Ранее Давидом интересовались «Атлетико», «Ювентус». Однако в итоге вместо европейских топ-клубов Ганцко едет помогать Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

РПЛ скоро попрощается с Карраскалем

Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Московское «Динамо» и «Фламенго» согласовывают последние детали по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма сделки должна составить € 12 млн. Журналист Вене Касагранде отметил, что «Фламенго» изменил способ оплаты, чтобы избежать необходимости предоставления банковских гарантий и увеличения стоимости транзакции до 20%. А Родриго Лопес, агент колумбийца, подтвердил, что переговоры между «Динамо» и «Фламенго» продвигаются.

Ещё один новичок в «Наполи»

Лоренцо Лукка Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Вчера, 17 июля, «Наполи» объявил о переходе вингера Ноа Ланга из ПСВ. А теперь чемпион Италии забрал в аренду из «Удинезе» форварда Лоренцо Лукку. Как сообщила пресс-служба неаполитанцев, сделка подразумевает опцию выкупа. Отметим, что «Наполи» заплатит «Удинезе» за аренду € 9 млн. В прошлом сезоне Лукка провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и оформил два ассиста.

Мантуана ждут в Бразилии

«Коринтианс» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Густаво Мантуана, сообщает издание UOL Esporte. Бразильский клуб направил запрос об аренде 24-летнего футболиста на один сезон. Отмечается, что сам Мантуан не против вернуться в «Коринтианс», воспитанником которого он является. Сейчас бразильцы ждут ответа от «Зенита». Но с учётом того, что Мантуан превратился в основного правого защитника петербуржцев, сделка выглядит маловероятной.

«Арсенал» объявил о покупке Мадуэке

«Арсенал» сообщил о приобретении вингера «Челси» Нони Мадуэке. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонцы заплатили £ 50 млн с учётом бонусов за 23-летнего игрока. Мадуэке подписал контракт с «Арсеналом» сроком на пять лет. Нони взял в новом клубе 20-й номер. «Он один из самых талантливых вингеров в Премьер-лиге. Его приход действительно усилит нашу команду», – отметил главный тренер лондонцев Микель Артета.

Саудовская Аравия вместо «Ливерпуля»

Александер Исак Фото: George Wood/Getty Images

Форвард «Ньюкасла» Александер Исак может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Санти Ауна. Отмечается, что оба клуба принадлежат фонду саудовского принца Салмана, поэтому проблем со сделкой не будет. Ранее шведа не отпустили в «Ливерпуль», несмотря на крупное предложение и желание самого игрока.

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Пьер-Эмерик Обамеянг и Луис Диас Фото: Getty Images