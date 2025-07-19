«Реал» избавится от защитника, а Гвардиола переманит тер Штегена? Трансферные слухи Европы

Европейские (и не только) клубы продолжают искать возможности для укрепления состава. Новая порция слухов и новостей о трансферах, которые ещё не оформлены официально. На приобретение каких футболистов нацелился «Ливерпуль»? Кого может продать «Реал»? Сколько денег предлагает «Бавария» за новых нападающих?

Тер Штеген уедет к Гвардиоле?

Контракт тер Штегена с «Барсой» рассчитан ещё на три сезона, но ему нет смысла оставаться в каталонском клубе. Почему? Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик лично сообщил голкиперу, что не рассматривает того в роли игрока основной обоймы. Летом «Барса» купила у «Эспаньола» Жоана Гарсию и продлила контракт с Войцехом Щенсным. Немецкий вратарь интересен «Манчестер Сити» — английский клуб видит в тер Штегене потенциальную замену Эдерсону. Информация от испанского издания AS. Контракт бразильца истекает через год. У «Сити» есть ещё один вариант — возвращение своего воспитанника Джеймса Траффорда из «Бёрнли».

«Интер» купит героя финала Лиги Европы — 2023/2024?

Адемола Лукман Фото: Getty Images

Африканский нападающий Адемола Лукман переехал в Италию летом 2022 года — «Аталанта» купила его у «РБ Лейпциг» за € 10,85 млн. С того момента игрок стал победителем Лиги Европы и футболистом года в Африке. В прошлом сезоне Адемола забил 20 мячей в 40 матчах во всех турнирах. Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что Лукман — главная трансферная цель «Интера» для укрепления атаки. Ради потенциального новичка вице-чемпион Италии готов заплатить € 40 млн. «Интер» согласовал условия личного контракта с Лукманом. Романо пишет, что «Аталанта» отклонила предложение в € 40 млн, поскольку хочет € 50 млн.

«Реал» избавится от одного из самых высокооплачиваемых футболистов команды?

У «Реала» есть цель — нужно разгрузить зарплатную ведомость. В связи с этим мадридский клуб намерен расстаться с защитником Давидом Алабой, сообщает AS. Логичный шаг, поскольку австриец занимает третье место в команде по размеру зарплаты после Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Правда, у самого Алабы пока другие планы. Он хотел бы отработать до конца контракт, который истекает летом 2026 года. Будущее защитника зависит от его реабилитации. Давид пропустил больше года после травмы «крестов». Далее последовали повреждение приводящей мышцы и разрыв мениска.

«Бавария» предложила € 50+5 млн за нападающего сборной Германии

Ник Вольтемаде Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ник Вольтемаде нужен «Баварии». Мюнхенский гранд сделал два предложения «Штутгарту», однако получил два отказа. Bild пишет, что «Бавария» готова заплатить € 50 млн + € 5 млн в виде бонусов. А ещё включила в предложение пункт о 10% для «Штутгарта» от суммы в случае перепродажи футболиста. Но нынешнему клубу Вольтемаде этого мало. Найдут компромисс или нет? 33 встречи, 17 голов, три результативных паса — статистика Ника в прошлом сезоне.

«МЮ» согласовал дорогостоящий трансфер

Брайан Мбемо Фото: Getty Images

Устали от саги с переходом Виктора Дьёкереша в «Арсенал»? Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо примерно так же долго переходит в «Манчестер Юнайтед». Сначала The Guardian написал, что переговоры зашли в тупик. «МЮ» предложил € 73,1 млн, «Брентфорд» хотел € 75 млн, а потом увеличил ценник до € 80 млн. Но затем появились данные от The Athletic — клубы согласовали переход. «МЮ» заплатит € 75,4 млн четырьмя траншами, а ещё € 6-7 млн прописаны в виде бонусов. В прошлом сезоне 25-летний Мбемо забил 20 мячей в 42 матчах. Стоит ли он тех денег, что за него заплатит «МЮ»?

«Ливерпуль» готов серьёзно потратиться ради Исака

Александер Исак Фото: Getty Images

«Ливерпуль» нисколько не смущает огромная трансферная стоимость нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо пишет, что топ-клуб АПЛ готов заплатить примерно € 138 млн. Будь вы на месте руководителей «Ньюкасла», продали бы шведа за такие деньги? А они пока не хотят. Позиция боссов «Ньюкасла» однозначна: Исак не продаётся. «Ливерпуль» направит официальное предложение, только если они изменят решение. В прошедшем сезоне Александер набрал 33 (27+6) очка по системе «гол+пас» в 42 встречах во всех турнирах.

«Наполи» согласился на продажу Осимхена

Да, «Галатасарай» оформит рекордный для себя трансфер за € 75 млн. € 45 млн выплатят этим летом, € 30 млн — следующим. Информация от инсайдера Фабрицио Романо. Кстати, в договор включат интересный пункт. Согласно ему, Виктор Осимхен не вернётся в чемпионат Италии в течение ближайших двух лет. По всей видимости, «Наполи» не хочет, чтобы кто-то из конкурентов купил форварда в обозримом будущем. В минувшем сезоне нигериец играл за «Галатасарай» на правах аренды — он забил 37 мячей в 41 матче.

В каком клубе АПЛ окажется Экитике?

Уго Экитике Фото: Simon Hofmann/Getty Images

«Ньюкаслу» очень интересен нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. Настолько, что английский клуб готов заплатить € 80 млн. ESPN сообщил, что «Ньюкасл» договорился с игроком о личном контракте и согласовал сумму трансфера. Правда, не всё так просто. Инсайдер Романо пишет, что если «Ньюкасл» откажется от продажи Исака, то «Ливерпуль» включится в гонку за Экитике. По всей видимости, форвард окажется в АПЛ. Вопрос только, в каком клубе. В прошлом сезоне 23-летний француз набил очень приличную статистику — 22 гола и 12 результативных передач в 48 встречах.

Продаст ли «Ливерпуль» Диаса?

Луис Диас Фото: Getty Images

У Луиса Диаса совсем испортились отношения с «Ливерпулем». Английский клуб сделал предложение о продлении контракта, однако колумбийца не устроили условия. По информации ESPN, Диас разочарован, поскольку рассчитывал на другие цифры. Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что «Бавария» предложила за игрока € 67,5 млн, но «Ливерпуль» ответил отказом. При этом немецкий клуб согласовал контракт с игроком на четыре года с зарплатой в € 14 млн за сезон (информация от Bild). Плюс сам Диас, если верить журналисту Плеттенбергу, дал понять, что хотел бы перейти именно в «Баварию». А что там «Барселона»? Если английский клуб купит Исака или Экитике, то вероятность переезда Диаса в Каталонию значительно возрастёт. По крайней мере, так утверждает испанское издание Marca. Запаслись попкорном?

«Милан» хочет заменить Эрнандеса защитником «Реала»

Фран Гарсия Фото: Francois Nel/Getty Images

Почему Франсиско Гарсия может оказаться в «Милане»? Во-первых, итальянский клуб ищет замену для Тео Эрнандеса. Ранее француз уехал в Саудовскую Аравию. По информации AS, руководители «Милана» рассматривают Гарсию как замену Тео. Во-вторых, «Реал» уже купил Альваро Каррераса, что наверняка повлияет на игровое время Франсиско. Гарсия отыграл шесть матчей на КЧМ-2025, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Джака переедет в Саудовскую Аравию?

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что Гранит Джака близок к переезду в Саудовскую Аравию. По его данным, швейцарец согласовал контракт с «Неомом». Этот клуб попал в высшую лигу саудовского футбола по итогам прошлого сезона. И уже переманил к себе тренера Кристофа Галтье, а также Марцина Булку, Александра Ляказетта и Саида Бенрахма. «Неом» готов платить Джаке по € 10 млн в год. Далее появилась информация от журналиста Саши Тавольери. «Неом» предложил € 8 млн за 32-летнего игрока, «Байер» хочет € 15 млн. А тут ещё и «Сандерленд» подсуетился. Английский клуб готов купить Джаку за € 10 млн. Чем это всё закончится?