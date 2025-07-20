Крутой день в РПЛ! Играют «Краснодар», «Зенит» и «Рубин»! 1-й тур — LIVE

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Сегодня, 20 июля, состоятся три встречи 1-го тура РПЛ. «Пари НН» примет «Краснодар», «Ростов» приедет в гости к «Зениту», а «Ахмат» и «Рубин» сыграют в Грозном.

Понятно, кто тут фаворит, а кто – андердог. Особенно отчётливо это становится ясно, если вспомнить историю встреч. В РПЛ нижегородцы ни разу не побеждали краснодарский клуб. Прямо сейчас на бумаге и не скажешь, что у волжской команды есть какие-то шансы. Даже родные стены не помогут – ведь из-за реконструкции стадиона «Пари НН» пока не может играть в Нижнем Новгороде.

Да и в этом матче фаворит понятен. Но «Ростов» всё же как соперник покрепче будет. Хоть и проигрывал в шести последних встречах «Зениту». Ждём дебют Жерсона в чемпионате России и прикидываем, как Джонатан Альба подготовил команду к чемпионату – для испанца это была первая предсезонка.

Мирлинд Даку так и не уехал ни в «Спартак», ни в «Зенит». И даже продлил контракт с «Рубином». В нынешнем сезоне команда Рашида Рахимова наверняка будет бороться за пятёрку – по крайней мере болельщикам этого точно хочется, особенно после весьма успешного прошлого сезона. А за что будет бороться «Ахмат» – посмотрим. Команда осталась в РПЛ лишь благодаря успешному для грозненцев результату стыковых встреч.