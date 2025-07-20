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Пари Нижний Новгород — Краснодар, прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ, где смотреть, 20 июля 2025

Крутой день в РПЛ! Играют «Краснодар», «Зенит» и «Рубин»! 1-й тур — LIVE
Кирилл Закатченко
Матчи 1-го тура РПЛ. LIVE
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Следим за российским футболом вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 20 июля, состоятся три встречи 1-го тура РПЛ. «Пари НН» примет «Краснодар», «Ростов» приедет в гости к «Зениту», а «Ахмат» и «Рубин» сыграют в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Понятно, кто тут фаворит, а кто – андердог. Особенно отчётливо это становится ясно, если вспомнить историю встреч. В РПЛ нижегородцы ни разу не побеждали краснодарский клуб. Прямо сейчас на бумаге и не скажешь, что у волжской команды есть какие-то шансы. Даже родные стены не помогут – ведь из-за реконструкции стадиона «Пари НН» пока не может играть в Нижнем Новгороде.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да и в этом матче фаворит понятен. Но «Ростов» всё же как соперник покрепче будет. Хоть и проигрывал в шести последних встречах «Зениту». Ждём дебют Жерсона в чемпионате России и прикидываем, как Джонатан Альба подготовил команду к чемпионату – для испанца это была первая предсезонка.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мирлинд Даку так и не уехал ни в «Спартак», ни в «Зенит». И даже продлил контракт с «Рубином». В нынешнем сезоне команда Рашида Рахимова наверняка будет бороться за пятёрку – по крайней мере болельщикам этого точно хочется, особенно после весьма успешного прошлого сезона. А за что будет бороться «Ахмат» – посмотрим. Команда осталась в РПЛ лишь благодаря успешному для грозненцев результату стыковых встреч.

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