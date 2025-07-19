Дзюбу просто «выключили» из дерби! А дебютант «Крыльев» Раков положил шедевр. Видео

«Акрон» и «Крылья Советов» открыли для себя сезон РПЛ-2025/2026 очным дерби. И итоговым счётом встречи устроили косплей стартовавших вчера московского «Динамо» и «Балтики».

«Крылья Советов» вышли на поле в сильно обновлённом составе. После активной трансферной кампании за клуб в РПЛ дебютировали сразу три футболиста: Вадим Раков, Алексей Сутормин и Иван Лепский. Но на старте матча основное внимание традиционно приковал к себе форвард «Акрона» Артём Дзюба. Однако защитники «Крыльев» здорово закрыли лучшего бомбардира в истории российского футбола. Эмоции 36-летнего футболиста здорово описал один из моментов тайма, когда Дзюба что-то агрессивно высказывал партнёрам. А чуть позже Артём спорил с судьёй Ранэлем Зияковым, доказывая, что на нём сфолили. В общем, нападающий «Акрона» искал причины неудач во внешних факторах.

Преимущества в первом тайме не было ни у одной из команд. Моменты создавали как «Акрон», так и «Крылья Советов». Самым ярким эпизодом в первой половине стал тот, в котором полузащитник тольяттинцев Дмитрий Пестряков пробил головой под штангу. Однако голкипер «Крыльев» Сергей Песьяков в красивом прыжке спас самарцев от проблем.

Но в концовке тайма вратарь уже не выручил команду. На 45+1-й минуте центральный защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру открыл счёт: он оказался один с мячом в чужой штрафной и пробил Песьякова. Не зря защитник взял 24-й номер, под которым ранее выступал Дзюба.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Старт второго тайма получился комфортным для «Акрона». Тольяттинцы сами не форсировали атаки, а у «Крыльев» ничего не получалось в нападении. До 56-й минуты. Именно тогда Вадим Раков забил (пока что) лучший мяч сезона! 20-летний форвард совершил забег с центра поля к штрафной «Акрона», откуда зарядил в верхний угол. Мяч рикошетом от штанги влетел в створ ворот Виталия Гудиева. Красиво – 1:1.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Акрон» тут же мог снова выйти вперёд, однако форвард Ифет Джаковац из опасной позиции пробил прямо в соперника. А затем началась тяжёлая, тягучая игра для обеих команд. Оба представителя Самарской области планировали одержать победу перед присутствовавшим на матче губернатором Вячеславом Федорищевым.

«Акрон» — «Крылья Советов» Фото: ПФК «Крылья Советов»

Но у «Акрона» и «Крыльев» так и не вышло забить решающий мяч. Хотя на концовку могло повлиять потенциальное удаление Солтмурада Бакаева: вингер тольяттинцев грубо влетел в ногу Александра Солдатенкова. Однако ни Зияков, ни VAR не отреагировали на момент.

«Акрон» до сих пор непобедим для самарцев в матчах РПЛ (три игры – две победы тольяттинцев). «Крылья» же только ищут баланс и оптимальный стиль. Ничья – неплохой результат для команды Магомеда Адиева в 1-м туре.