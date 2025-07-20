«Краснодар» продал легионера, «Локо» и «Динамо» отпустили россиян. Трансферы недели в РПЛ

Клубы РПЛ использовали последнюю возможность укрепить или расчистить состав перед 1-м туром. Впрочем, окно, естественно, ещё не закрыто. А пока рассказываем о главных сделках последних дней.

Михайло Баньяц: «Краснодар» → «Крылья Советов» (€ 1 млн)

Михайло Баньяц Фото: pfcks.ru

Сербский футболист — седьмой новичок «Крыльев» в летнее окно. С другой стороны, волжане купили только Баньяца, а остальных брали либо в аренду, либо в статусе свободных агентов. Полузащитник оказался в России перед сезоном-2022/2023 и с того момента провёл 65 матчей за «Краснодар», забил три мяча и отдал восемь голевых передач. Прошлый сезон Михайло провёл на родине — его арендовал клуб «ТСЦ Бачка Топола». Именно оттуда футболист переезжал в Россию. 27 встреч, два гола, четыре результативные передачи, пять жёлтых карточек — статистика серба в прошлом сезоне. Баньяц почти не играл в 2025 году из-за перелома плюсневой кости.

Хетаг Хосонов: «Торпедо» → «Акрон» (€ 440 тыс.)

Хетаг Хосонов Фото: fcakron.ru

Полузащитник перешёл в «Торпедо» в начале 2025 года — московский клуб заплатил «Химкам» € 500 тыс. Хетаг помог столичной команде вернуться в РПЛ, а сам отыграл 12 матчей и забил один мяч. Далее последовал скандал с попыткой организации договорных встреч со стороны руководителей «Торпедо». Итог — изгнание московского клуба во второй по силе дивизион российского футбола. Но сам Хосонов снова вернулся в РПЛ — «Акрон» купил хавбека и подписал с ним контракт на три года. Главный тренер тольяттинского клуба Заур Тедеев заявил, что Хетаг точно составит конкуренцию другим футболистам в середине поля. Вчера он уже дебютировал за новый клуб – вышел со скамейки на 64-й минуте.

Лео Гогличидзе: «Ахмат» → «Родина» (€ 80 тыс.)

Лео Гогличидзе Фото: fcrodina.com

Ещё один футболист, который оказался во втором по значимости дивизионе российского футбола. В начале 2025 года «Ахмат» купил Гогличидзе у «Урала» за € 200 тыс. Но в Грозном Лео чаще сидел в запасе, нежели играл. Семь встреч во всех турнирах, 471 минута на поле, ни одного результативного действия. Теперь 28-летний футболист попробует реанимировать карьеру в клубе Первой лиги. «Родина» подписала контракт с Гогличидзе до лета 2028 года.

Даниил Лесовой: «Динамо» → «Пари НН» (свободный агент)

Даниил Лесовой Фото: РИА Новости

В начале 2024-го Лесовой ушёл в аренду в израильский «Маккаби» из Хайфы, а в середине того же года уехал на аналогичных условиях в кипрский АЕЛ. Возвращение Лесового в «Динамо» получилось краткосрочным — «Пари НН» договорился о трансфере игрока. Лесовой переходит в статусе свободного агента, но договор включает опцию обратного выкупа и процент от последующей продажи. Полгода назад нижегородский клуб укрепил атаку другим футболистом «Динамо» — Вячеславом Грулёвым. А какую пользу принесёт Лесовой?

Станислав Магкеев: «Пари НН» → «Факел» (свободный агент)

Станислав Магкеев Фото: fcnn.ru

В 2019 году Станислав дебютировал в Лиге чемпионов, а позднее стал победителем Кубка и Суперкубка России в составе «Локомотива». Карьеру Магкеева в московском клубе подпортили травмы — он пережил два разрыва «крестов» (2021, 2023). Перед стартом прошлого сезона футболист перешёл в «Пари НН», за который впоследствии отыграл 23 матча. Станислав уехал из Нижнего Новгорода в связи с окончанием контракта, а затем оказался в «Факеле». Контракт рассчитан на один год. Поможет воронежскому клубу вернуть место в РПЛ?

Артур Галоян: «Акрон» → «Торпедо» (свободный агент)

Артур Галоян Фото: fcakron.ru

Если Хосонов уехал из «Торпедо» в «Акрон», то Галоян проследовал в обратном направлении. Правда, он ушёл из тольяттинского клуба в статусе свободного агента. Артур играл за «Акрон» с начала 2024 года. Он провёл 25 встреч за клуб из Тольятти, забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Кстати, Галоян вернулся в «Торпедо», поскольку играл за московский клуб в период с 2017 по 2020 год. У Артура есть 23 матча в РПЛ — за «Балтику» и «Акрон». Вернётся ли Галоян в элитный дивизион вместе с «Торпедо»?

Михаил Щетинин: «Локомотив» → «Арсенал» Дзержинск (свободный агент)

Михаил Щетинин Фото: Пресс-служба дзержинского «Арсенала»

20-летний Щетинин провел всего восемь встреч в составе первой команды «Локомотива». В прошлом сезоне Михаил бегал на правах аренды за «Факел» (18 матчей, 929 минут). Воронежский клуб вылетел из РПЛ, а у Щетинина истёк срок аренды. Однако после этого Михаил не задержался в «Локомотиве», а отправился в Беларусь. Он стал футболистом дзержинского «Арсенала», а в договоре между клубами есть опция обратного выкупа. Интересно, увидим ли мы ещё Щетинина в форме «Локомотива»?

Одной строкой:

«Пари НН» расторг контракт с защитником Кириллом Боженовым. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию;

«Ленинградец» арендовал 20-летнего футболиста «Спартака» Антона Рощина. В прошедшем сезоне тот выступал за вторую команду красно-белых;

«Рубин» отправил вратаря Артёма Исмагилова в «Шинник». Аренда до конца сезона;

«Сочи» арендовал у «Локомотива» 19-летнего нападающего Артёма Корнеева. Это произошло в день матча команд в 1-м туре РПЛ;

«Локомотив» досрочно отозвал из аренды нападающего Руслана Мялковского. В 15 матчах за дзержинский «Арсенал» форвард забил четыре мяча;