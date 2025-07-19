«Локо» больше 80 минут не мог забить новичку РПЛ. А дальше случился разгром!

Только в третьем матче нового сезона МИР Российской Премьер-Лиги одержана первая победа. «Локомотив» разгромил «Сочи» в Москве. Хотя и эта игра долгое время шла к ничьей.

В стартовых составах «Локомотива» и «Сочи» оказалось по два новичка. Михаил Галактионов поставил в основу вингера Руденко («Химки») и центрфорварда Комличенко («Ростов»), а его испанский коллега Роберт Морено – опорника Васильева («Зенит») и вингера Зиньковского («Спартак»). У железнодорожников в запасе находился ещё один дебютант Бакаев («Химки»), а у сочинцев почти вся скамейка была занята подписанными летом игроками: там сидели Осипов («Балтика»), Ежов («Крылья Советов»), Игнатов («Спартак») и молодой форвард Корнеев, взятый в аренду как раз из «Локо».

Обе команды играли по схеме 4-2-3-1. Обе стремились высоко встречать друг друга – футбол с самого начала был достаточно быстрый, интенсивный. Два новичка стали героями, точнее, антигероями первого голевого момента в матче. Васильев потерей «привёз» атаку на свои ворота, которая завершилась кроссом. Голкипер Дёгтев не дотянулся на выходе до мяча, а Салтыков сделал скидку во вратарскую на Комличенко. Нападающий «Локомотива» бил с нескольких метров, но, видимо (цитируя классика), не тем углом головы.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Потом команда Галактионова сумела прижать сочинцев к их штрафной за счёт быстрой перепасовки – гости перестали успевать за хозяевами. Несколько раз в штрафной Дёгтева становилось по-настоящему горячо. Вдобавок зарядивший дождь наверняка затруднил бы голкиперу ловлю мяча, тем не менее южане кое-как отбились. Лучший шанс забить у «Локо» был, пожалуй, на исходе получаса, когда уже «висевший» на карточке Алвес пустил за спину Батракова. Алексей мог и новый сезон РПЛ начать с гола, однако Дёгтев потащил его удар в дальний нижний угол. Алвес, к слову, не играл с сентября 2024-го после травмы и операции на колене. Отсюда неуверенность в действиях бразильского капитана. Марсело едва и пенальти не организовал в собственные ворота незадолго до перерыва.

У «Сочи» долгое время незаметен был вернувшийся из ЦСКА Гуарирапа. Только после середины первого тайма венесуэлец показал себя в паре эпизодов. Заработал штрафной в 22 метрах от ворот Митрюшкина, однако Барт попал в стенку. Затем сам 19-летний талант «Сочи» подал прямо на голову нападающему – тут уже Гуарирапа нанёс удар а-ля Комличенко.

На первых минутах второго тайма было больше эмоций, чем футбола. Баринов чуть не порвал резервного судью, когда Алвес, отдавая передачу, наступил ему на голеностоп. По-футбольному бразилец, конечно, не заслуживал второго предупреждения, так как сделал это случайно, по инерции. Марсело даже не видел ноги капитана железнодорожников. Потом горячо поспорили в своей штрафной два игрока «Сочи» – Макарчук и Сааведра. Если бы партнёры не успокоили защитника с хавбеком, дело вполне могло дойти до рукоприкладства.

Галактионов после перерыва поменял флангами вингеров Руденко и Салтыкова, но идея не сработала. «Сочи» выравнял игру, контролировал мяч. Острота совсем пропала. Тогда тренер «Локо» отправил на скамейку Салтыкова с Комличенко, чей дебют трудно назвать успешным. Вышел Бакаев – добавил огня атакам железнодорожников. А в составе сочинцев дебютировал в РПЛ 20-летний центральный защитник Чирков. Любопытно, что Макар — воспитанник академии «Локомотива». Думал ли Морено о «правиле бывших», выпуская его на поле?

Лишь за четверть часа до конца «Локо» нанёс первый удар в тайме. А ещё через две минуты забил! Свежий Воробьёв зацепился за мяч под давлением Чиркова и отпасовал на фланг Ненахову, который вырезал пас в центр штрафной. Там находились только невысокий Руденко против ещё более низкого правого защитника Заики, который не сумел помешать новичку железнодорожников пробить головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё через две минуты команда Галактионова сделала счёт 2:0. И в этой голевой атаке поучаствовал Руденко, чей заброс с левого фланга превратился в голевую передачу на Воробьёва. Алвес выступил в роли зрителя из первого ряда – дал нападающему отправить мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А затем «Локо» добил «Сочи» в невероятной концовке – три гола за шесть минут! Команда Морено опять ужасно сыграла в обороне. Мяч отскочил от Макарчука к Бакаеву, и ещё один новичок из «Химок» сделал преимущество красно-зелёных крупным.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Сочи» мог увезти из Москвы ничью, а в итоге получил разгром. Южанам даже в компенсированное время не повезло, когда забил Заика. Гол отменили из-за игры рукой.