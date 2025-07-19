«Спартак» начал сезон победой вопреки. У команды Станковича забрали четыре гола!

Матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо» наверняка будет самым обсуждаемым после 1-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. И дело не только в популярности красно-белых, стартовавших с победы. Главной фигурой встречи команд Деяна Станковича и Хасанби Биджиева стал судья Василий Казарцев.

От Станковича можно было ждать в 1-м туре разных решений по составу и тактике, но никаких трёх центральных защитников у «Спартака» сегодня не было. Серб поставил на 4-4-3 и Заболотного в роли центрфорварда. Кстати, единственного пока что летнего новичка на две команды. Махачкалинское «Динамо» до сих пор никого не подписало, потеряв в межсезонье важных игроков. Тем не менее именно южане начали активнее, поджали хозяев прессингом и нанесли первый удар.

«Спартак» ответил голом Мартинса с паса Заболотного на восьмой минуте. Однако Антон сам же всё и испортил, забравшись в офсайд. Перед этим на линии штрафной «Динамо» Аззи наступил на ногу Умярову. Казалось, в ворота команды Биджиева будет назначен пенальти, но Казарцева почему-то даже не позвали смотреть повтор.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов разобрал для «Чемпионата» этот эпизод, вынеся свой вердикт – судейская ошибка.

«Это 100-процентный пенальти – футболист Махачкалы нарушал правила на Умярове в своей штрафной. В первую очередь ошибся Казарцев, он был недалеко от штрафной. Позиция открытая – единоборство игроков он контролировал. Также это ошибка Фисенко, который работает на VAR. Это классический наступ – следовало назначить пенальти в ворота «Динамо» и показать жёлтую карточку за грубую игру».

«Спартак» нащупал слабые места в игре «Динамо», хорошо использовал свободное пространство на флангах, где у махачкалинцев отсутствовали крайние полузащитники. А в центр смещался Маркиньос – новая «десятка» красно-белых создавал там численное преимущество. Вот только команда Станковича губила момент за моментом. Особенно злил сербского тренера Солари, к которому претензии были и по действиям в прессинге. Зато Мангаш свой шанс закрепиться в основе использовал. Один из эпизодов с его участием должен был завершаться назначением пенальти, когда опять «постарался» и «привёз» Аззи. Алжирец сыграл рукой. Однако Казарцев, изучив повтор после чудовищно долгой паузы на включение VAR, снова принял решение, которое возмутило Станковича (серб, правда, не буянил – иронично улыбался). Посчитал, что Мангаш подтолкнул Аззи, и объявил об этом на весь стадион.

«По эпизоду с попаданием мяча в руку игрока «Динамо» – для меня это пенальти, – прокомментировал спорную ситуацию Федотов. – Казарцева позвали на момент пропуска фола – игрок «Спартака» эпизод ему перекрывал. Он посчитал, что был фол от Мангаша. И, возможно, что из-за этого игрок «Динамо» двинул рукой в сторону. Для меня же это просто борьба за мяч – нет толчка, есть обычное оттирание игрока в рамках борьбы за мяч. Я не могу сказать, что Казарцев тут ошибся. Он так видит. Это Казарцев, у него своё видение всегда. Тут надо смотреть, как он будет трактовать эпизоды борьбы в будущем в этой игре – сейчас планка единоборств упала сильно».

«Спартак» ещё поднажал и всё-таки забил до перерыва один мяч в ворота Магомедова, который, к слову, был после первого тайма лидером у «Динамо» по касаниям мяча (28). Этот гол после аута во многом заслуга Умярова, который забрал подбор и сделал скидку на Маркиньоса. Бразилец отклеился от Аззи, провалившего эти 45 минут по всем статьям, и впервые отличился в РПЛ. А до того, как Казарцев отправил футболистов в раздевалки, «Спартак» положил ещё два мяча. Невероятно, но факт – их тоже отменили. Из-за очевидного офсайда и фола на Магомедове.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Едва стартовал второй тайм, как судья вновь заставил говорить о себе. После ошибки Магомедова на выходе и попытке Мартинса перебросить вратаря Маркиньос переправлял мяч в сетку. Но получилось – рукой и в штангу. Бразилец показывал Казарцеву, что его подтолкнул защитник. Действительно, если эпизод «Мангаш против Аззи» определять как фол, то и тут стоило зафиксировать толчок. Тем не менее Маркиньос заработал лишь жёлтую карточку за игру рукой. А на 53-й минуте «Динамо» осталось вдесятером. Аззи наконец получил заслуженное удаление, ещё раз обидев Мангаша.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В большинстве «Спартак» стал как будто успокаивать игру вместо того, чтобы поскорее добить соперника. Биджиев, в свою очередь, освежил атаку – поменял обоих форвардов. Интрига всё ещё сохранялась. Однако когда Станкович готовил замену Заболотного на Угальде (костариканец вышел за 20 минут до конца), Антон забил перед своим уходом с поля. Забил, но тоже остался без гола! Бригада Казарцева не засчитала четвёртый мяч красно-белых – на сей раз поспешил и залез в положение «вне игры» Хлусевич. Вероятно, это рекорд по отменённым голам «Спартака» за матч.

В концовке спартаковцы заставляли махачкалинцев побегать за мячом. «Динамо» раскрывалось, тем не менее команде Биджиева недоставало ни сил, ни класса чтобы что-то создать. В итоге южане не нанесли ни одного удара в створ ворот Максименко за встречу, тогда как красно-белые – шесть. У Угальде была пара возможностей забить, но лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ их не использовал. Москвичам хватило одного легитимного гола, чтобы победить. Обычно встречи 1-го тура складываются для «Спартака» непросто, так что сегодня для Станковича результат наверняка важнее игры.