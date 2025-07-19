«Невозможно понять, что в голове у Казарцева». Старт «Спартака» — сразу судейский скандал?

Четыре отменённых гола и споры по пенальти. В клубе уже заявили, что это не уровень РПЛ.

Ждали рестарта МИР Российской Премьер-Лиги? А по скандалам соскучились? Тогда вряд ли удивитесь, что первый (но пока не самый яркий) случился в матче «Спартака». И связан, конечно же, с судейством. И с Василием Казарцевым, у которого со «Спартаком» отдельная история (помните же «проверим-проверим»?).

У клуба вопросов к арбитрам будет много. Мы вряд ли удовлетворим его любопытство полностью, но разобраться в главных спорных эпизодах – попробуем. По традиции сделаем это вместе с экс-арбитром РПЛ Игорем Федотовым.

Что по спорным эпизодам в штрафной, после которых не назначили пенальти?

Первый спорный момент – эпизод с наступом (или нет?) на ногу Умярова в штрафной гостей. Санкций от арбитра тут не было, арбитр на VAR (Андрей Фисенко) повода позвать Казарцева тут не увидел.

Наступ в игре «Спартак» — «Динамо» Мх Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Наступ в игре «Спартак» — «Динамо» Мх Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Вот так этот эпизод оценил Федотов: «Это 100-процентный пенальти – футболист Махачкалы нарушал правила на Умярове в своей штрафной. В первую очередь ошибся Казарцев, он был недалеко от штрафной, позиция открытая – единоборство игроков он контролировал. Также это ошибка Фисенко, который работает на VAR. Это классический наступ – следовало назначить пенальти в ворота «Динамо» и показать жёлтую карточку за грубую игру».

Следующий спорный эпизод – попадание мяча в руку Мохамеду Аззи. Казарцев пошёл смотреть повтор, однако определил, что Мангаш нарушал правила в атаке.

Попадание мяча в руку защитнику «Динамо» Мх Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Попадание мяча в руку защитнику «Динамо» Мх Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

С этим решением Казарцева Федотов также не согласился: «По эпизоду с попаданием мяча в руку игрока «Динамо» – для меня это пенальти. Казарцева позвали на момент пропуска фола – игрок «Спартака» эпизод ему перекрывал. Он посчитал, что был фол от Мангаша. И, возможно, что из-за этого игрок «Динамо» двинул рукой в сторону. Для меня же это просто борьба за мяч – нет толчка, есть обычное оттирание игрока в рамках борьбы за мяч. Я не могу сказать, что Казарцев тут ошибся. Он так видит. Это Казарцев, у него своё видение всегда. Тут надо смотреть, как он будет трактовать эпизоды борьбы в будущем в этой игре – сейчас планка единоборств упала сильно».

Что с отменёнными голами? А с удалением?

«Спартак» трижды за матч забил из офсайда. Тут всё чётко – арбитры сразу фиксировали офсайд, который подтверждался специальными линиями. А вот отменённый гол в добавленное к первому тайму время можно обсудить отдельно. «Вне игры» тут ни при чём. Мяч забил Литвинов, а Казарцев отменил из-за фола со стороны Денисова на вратаре: «Денисов фолил на вратаре – в площади ворот нельзя трогать вратаря, даже «правильно» его толкать. Да, был и игрок Махачкалы, но в эпизоде активно участвовал Денисов и мешал вратарю гостей», – сказал «Чемпионату» Федотов.

Ну и ещё один момент, к которому возникли вопросы – удаление Аззи во втором тайме. Свою вторую карточку он мог получить ещё в первом тайме, однако схватил её во втором: «Даже по второй жёлтой карточке Аззи в матче «Спартака» и Махачкалы есть вопросы, – считает Федотов, – да, он идёт ногой, но контакт там – еле-еле… Какая это вторая жёлтая карточка? Показал её, потому что в перерыве посмотрел повтор моментов и решил, что в первом тайме ошибся? Казарцев – это отдельная история, невозможно понять, что творится в его голове».

Эпизод с удалением футболиста «Динамо» Мх Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

В «Спартаке» молчать не стали – вот слова гендиректора клуба Олега Малышева сразу после встречи:

– Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отменённый гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные жёлтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением станем ждать вердикта.

Станкович же комментировать работу Казарцева отказался. А как вы оцените работу главного арбитра?