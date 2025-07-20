«Барса» всё же берёт Рашфорда, Сперцяна тоже ждут в Испании. Трансферы и слухи дня

Новый день подкинул новые трансферы и интересные слухи с летнего рынка. Рассказываем о них в нашем традиционном дайджесте. Вот главное за субботу, 19 июля.

«Милан» подписал нового вратаря

«Милан» официально подтвердил трансфер голкипера. Новичком «россонери» стал 35-летний Пьетро Терраччано. Итальянский вратарь перешёл свободным агентом после ухода из «Фиорентины» и подписал контракт до июня 2027 года. В прошлом сезоне Терраччано принял участие всего в 10 матчах, включая три в Серии А, пропустил 15 мячей и дважды сыграл «на ноль». Любопытно, что Пьетро взял себе первый номер.

«Оренбург» сделал первый трансфер под РПЛ

Владан Бубанья Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

«Оренбург» оформил первый трансфер после того, как команда была возвращена в РПЛ. Новичком оренбуржцев стал полузащитник Владан Бубанья из боснийского «Сараево». Подробностей сделки нет, но ранее сообщалось, что российский клуб заплатит за 26-летнего черногорца € 800 тыс. В прошедшем сезоне Бубанья провёл 40 встреч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Презентация опорника, впечатляющего своими физическими данными (его рост – под 2 м) состоится в ходе открытой тренировки в воскресенье – за сутки до первой игры в чемпионате с ЦСКА.

«Спартак» увеличил предложение по игроку «Торино»

«Спартак» продолжает вести переговоры о трансфере Сауля Коко. Как сообщает Marca, московский клуб увеличил своё предложение «Торино» до € 15 млн плюс € 2 млн бонусами. Отмечается, что теперь сам 26-летний футболист сборной Экваториальной Гвинеи, родившийся и выросший в Испании, должен в ближайшие дни принять решение о своём будущем. В прошедшем сезоне Коко сыграл 34 матча в Серии А и Кубке Италии, забил два гола. Центральный защитник стал одним из самых жёстких футболистов лиги, заработав 10 жёлтых карточек.

«Бенфика» уводит у «Зенита» Риоса

Ричард Риос Фото: Luke Hales/Getty Images

Центральный полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос, ставший одним из открытий клубного чемпионата мира, близок к переходу в «Бенфику». По информации Globo, португальский клуб опережает «Зенит» в борьбе за 25-летнего колумбийца. Лиссабонцы готовы обновить клубный рекорд и заплатить за Риоса € 30 млн, которые, согласно источнику, предложил за этого футболиста и экс-чемпион РПЛ. Утверждается, что сам Ричард не исключал переезда в Россию, но всё же нацелен на трансфер в Европу и после срыва перехода в «Рому» договаривается с «Бенфикой». В сезоне-2025 у колумбийца 4+4 в 36 встречах во всех турнирах.

Сперцян стал ближе к Испании

Звезда РПЛ Эдуард Сперцян стал ближе к переезду в топ-5 лиг. По информации Arménie Football, полузащитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Жироне». Согласно источнику, представители испанского клуба встретятся с коллегами из краснодарского, чтобы обсудить трансфер 25-летнего игрока. Детали переговоров неизвестны, кроме того, что одним из организаторов этой встречи стал журналист и комментатор Нобель Арустамян. Сперцян в минувшем сезоне набрал 11+7 в 35 матчах, а Transfermarkt оценивает его стоимость в € 25 млн.

Хавбек, отказавший «Спартаку», тоже собирается в «Жирону»

Аззедин Унаи Фото: Giorgos Arapekos/Getty Images

Ещё один ожидаемый новичок «Жироны», а, возможно, и альтернатива Сперцяну – центральный полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи. Как пишет Africafoot, испанский клуб достиг соглашения о контракте с 25-летним футболистом сборной Марокко. Но теперь каталонцам нужно договориться с владеющим правами на Унаи «Марселем». Напомним, ранее стало известно, что провансальцы хотели продать Аззедина в «Спартак» за € 12 млн, однако после отказа игрока переезжать в Россию отправили его во вторую команду. В минувшем сезоне хавбек набрал 5+7 в 37 встречах за греческий «Панатинаикос», где выступал на правах аренды.

«Марсель» возвращает Обамеянга из Саудовской Аравии

Тем временем «Марсель» возвращает Пьер-Эмерика Обамеянга спустя год после того, как расстался с габонцем. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 36-летний нападающий подпишет контракт на два года. Утверждается, что Обамеянг отклонил предложения из Саудовской Аравии ради продолжения карьеры в Европе. Прошедший сезон Пьер-Эмерик отыграл как раз в этой стране за «Аль-Кадисию». В саудовском чемпионате и Кубке страны форвард был очень результативен – забил 21 мяч и сделал три голевые передачи в 36 встречах.

«МЮ» хочет подписать ещё троих после Мбемо

Брайан Мбемо Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Манчестер Юнайтед», фактически договорившись о переходе нападающего «Брентфорда» Брайана Мбемо, не собирается завершать на этом трансферную кампанию. Как утверждает Daily Express, манкунианцы хотят подписать ещё как минимум троих новичков. В фокусе внимания «МЮ» находятся голкипер «Антверпена» Сенн Ламменс (его выкуп обойдётся клубу £ 17 млн, то есть приблизительно в € 19,7 млн), защитник «Брайтона» Первис Эступиньян и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. Переговоры по всем игрокам ведутся. Согласно инсайду Manchester Evening News, Уоткинс может переехать на «Олд Траффорд» в рамках сделки по Алехандро Гарначо. Форвард сборной Англии в прошлом сезоне набрал 17+14 в 54 матчах.

«Барселона» договорилась с «МЮ» по Рашфорду

Тем временем «Манчестер Юнайтед» снова избавляется от своего нападающего Маркуса Рашфорда, который вторую часть минувшего сезона отыграл на правах аренды за «Астон Виллу». Как пишет The Athletic, утром «Барселона» отправила манкунианцам предложение об аренде 27-летнего форварда с опцией выкупа. Тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик поговорил с Маркусом и дал добро на его переход после того, как у клуба сорвалось подписание вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. По информации Mundo Deportivo, англичанин вылетел в столицу Каталонии для подписания контракта. Рашфорд набрал 11+9 в 41 встрече того сезона. Если этих источников вам недостаточно – переход подтвердил и главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

«Ювентус» забирает у «Манчестер Юнайтед» Санчо

Джейдон Санчо Фото: David Lidstrom/Getty Images

А вот вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо продолжит карьеру в Италии. 25-летний игрок переходит в «Ювентус» и уже прибыл в Турин, чтобы подписать четырёхлетний контракт. Как пишет Tuttosport, Санчо будет зарабатывать в «старой синьоре» € 6 млн без учёта бонусов. Ожидается, что сумма сделки между английским и итальянским клубами составит € 17,4 млн, а с учётом легкодостижимых бонусов манкунианцы могут заработать на трансфере до € 25 млн. Последний сезон Джейдон отыграл на правах аренды за «Челси», провёл 42 встречи и набрал 5+10.

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