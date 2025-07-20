«Барса» — последний шанс Рашфорда. Но и клубу этот трансфер очень выгоден

В «Реале» есть англичане – Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнольд. В «Атлетико» – Коннор Галлахер. А теперь англичанина завела и «Барселона». Фабрицио Романо рапортует: Маркус Рашфорд едет в Каталонию на правах аренды с правом выкупа.

В последние пару лет Рашфорд в Англии – чуть ли не синоним лузера. «Манчестер Юнайтед» переживает катастрофу, и одно из главных её лиц – Маркус. Он воспитанник. И когда-то он был очень хорош, когда-то в него сильно верили. А сейчас дошло до того, что Рашфорд не нужен «МЮ», который занял в АПЛ 15-е место.

Было очевидно, что он не останется в Манчестере. Давно писали, что Маркус хотел уехать за границу. И вот нарисовалась «Барселона». Встретились проблемный клуб и проблемный игрок. В этом союзе можно найти множество разных «но». Однако точно так же можно найти аргументы в пользу того, что Рашфорд и «Барселона» способны друг другу помочь.

Маркус Рашфорд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Несмотря на успехи прошлого сезона, «Барселона» остаётся очень проблемным клубом. Команда под руководством Ханс-Дитера Флика выступила блестяще, собрала все трофеи в Испании. А вот клуб – как организация – по-прежнему нездоров. В частности, никуда не делись проблемы с финансами.

Во многом из-за этого не удалось подписать Нико Уильямса. Были вопросы и по выплате отступных, и, главное, по возможности заявить игрока на сезон. Летом 2024-го похожая свистопляска произошла с Дани Ольмо.

Ольмо в итоге доверился Жоану Лапорте и Деку и перешёл-таки в «Барсу». Его кое-как заявили летом. А потом, когда возникли проблемы в начале 2025-го, кое-как заявили ещё раз. Нико не хотел, чтобы с ним творилось подобное. Вопрос заявки стоял в переговорах остро. И, судя по всему, решён не был. Нико продлил контракт с «Атлетиком», отступные выросли, и в «Барселоне» этим летом его не будет.

Переход Рашфорда соответствует финансовому положению «Барсы» гораздо лучше, чем переход Нико, который так старались спродюсировать. Маркуса берут в аренду с правом выкупа. С правом – не с обязательством. «Барселона» страхуется: если у англичанина не пойдёт, не придётся платить за его трансфер.

Да, зарплату Рашфорду целиком будут платить каталонцы. talkSPORT сообщил, что речь идёт о сумме € 10 млн до уплаты налогов. Конечно, это большие деньги. Но это не сравнить с тем, во сколько обошёлся бы трансфер Нико. Аренда Рашфорда существенно дешевле. Кроме того, пишут, что Маркус пошёл на существенное понижение зарплаты, чтобы оказаться в «Барселоне».

Ещё одна причина выбора в пользу Маркуса живёт в Ливерпуле: Стало известно, почему «Барселона» приняла решение сделать «МЮ» предложение по Рашфорду

Почему Рашфорд вообще так хотел за границу? В Англии он находился в супертоксичной среде. Среда вокруг английского футбола в принципе токсична – так уж там работает пресса. А в случае с «МЮ» токсичность была просто запредельной.

Рашфорду прилетало даже за его благотворительные проекты. «Чем не в своё дело лезть, пусть лучше по мячу попадать научится», – такого было очень много. Маркуса, безусловно, было за что критиковать по-футбольному. Однако, во-первых, он точно не был главной причиной нескончаемых бед «Манчестер Юнайтед». А во-вторых, футбол футболом, а благотворительность и вообще личная жизнь – отдельно. Рашфорда наверняка бесило, что постоянно лезли в те области его жизни, которые никак не касаются футбола.

Он хотел от этого сбежать. И такой шанс возник. Испанская пресса тоже бывает кровожадной. Но всё же Рашфорд – человек в Ла Лиге новый. К нему надо привыкнуть, с ним надо познакомиться. Так что уж как минимум первое время его, скорее всего, не будут доставать. В том числе – по нефутбольным вопросам.

Если же говорить о вопросах сугубо футбольных, икс-фактором в перезапуске карьеры Рашфорда может стать Ханс-Дитер Флик. Прошлым летом, когда он только возглавил «Барселону», невозможно было представить, что у команды будет такой сумасшедший прогресс. Причём в кратчайшие сроки и практически без вливаний!

«Барса» считала балластом Иньиго Мартинеса и собиралась от него избавиться. Флик посмотрел на него и наложил вето на продажу. Немец сказал, что Иньиго будет играть в основе. Так и вышло: Мартинес и Пау Кубарси отыграли весь сезон практически от звонка до звонка. Иньиго, пожалуй, показал свой лучший футбол в карьере.

Кто, помимо специалистов и гиковатых болельщиков «Барселоны», до прошлого сезона знал Марка Касадо? Парень играл себе за вторую команду и наверняка думать не думал, как всё изменится при Флике. Касадо ворвался в стартовый состав и за сезон отбегал 36 матчей уже не за вторую, а за первую команду «Барсы».

Марк Касадо и Ханс-Дитер Флик Фото: Alex Caparros/Getty Images

Правда, во второй части сезона Марк потерял место в основе. Во-первых, травмы. А во-вторых, вернулся в прайм Френки де Йонг. По слухам, «Барселона» рассматривала вариант с его продажей. Первая часть прошлого сезона ему не удалась – этим как раз воспользовался Касадо. Но затем Френки вернулся к лучшей форме и отлично встроился в изменившуюся игру команды. Это тоже отличная работа Флика.

Ну и, конечно, Рафинья. Такой прогресс в 28 лет – это абсолютная фантастика! До прихода Флика бразилец был в списке тех, кого «Барса» готова была продать в любой момент, если дадут цену. А с Ханс-Дитером Рафинья отыграл лучший сезон в жизни и стал одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Флик потрясающе раскрывает игроков. В том числе – сложных и характерных. К примеру, Жюль Кунде иногда страшно чудит, однако при этом у Флика он стал одним из лучших правых защитников мира. Теперь в руки немецкого мастера попадает Маркус Рашфорд. Как бы англичанина ни ругали, у него есть сильные качества. И очень интересно посмотреть, что с ними сделает Флик.

Ещё один важный момент – нынешняя «Барселона» бежит! Классическая тики-така осталась в прошлом. Команда Флика абсолютно не брезгует быстрыми атаками и игрой на пространстве. Она в этом очень хороша. И это плюс для Рашфорда. Один из его козырей – скорость. А чтобы её показывать, нужен простор. И Маркус будет его получать, с учётом того, как играет «Барса» Флика.

Ла Лига вообще очень быстрый чемпионат. И менее силовой, чем АПЛ. Всё это – про простор, про свободные зоны. Рашфорд это обожает. Он способен играть и на флангах атаки, и в центре – вдруг понадобится подменить Роберта Левандовского. В лице Маркуса «Барселона» получает универсального футболиста, которому на бумаге ещё и хорошо подходит испанский чемпионат.

Маркус Рашфорд Фото: Warren Little/Getty Images

После ада в «Манчестер Юнайтед» на Рашфорда свалился сказочный шанс перезапустить карьеру. Из 15-й команды АПЛ его забирает одна из лучших команд прошлого сезона во всей Европе. Так вообще-то не бывает! А с Маркусом это случилось.

Он попадает к тренеру, который умеет извлекать из игроков лучшее. Он попадает в окружение великолепных и голодных до побед партнёров. После прошлого сезона у них остался лигочемпионский гештальт, и они сделают всё, чтобы его закрыть.

После «Манчестер Юнайтед» Рашфорд попадает в условия, близкие к идеальным. Речь в данном случае о команде «Барселона», не о клубе. В команде дела идут хорошо. И вот если в этих условиях Маркус не покажет себя, другого такого шанса на перезагрузку он не получит, наверное, уже никогда.