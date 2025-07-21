Волков не заслужил злорадства. Объяснить сложно только один поступок защитника «Зенита»

Сергея Волкова вот-вот заберёт в аренду «Сочи» — зенитовский босс Александр Медведев подтвердил. Если почитать комментарии к новости где бы то ни было, везде полно насмешек с посылами вроде «кинул «Краснодар» — получай», «это карма» и подобными. Понять подобную реакцию можно. Тем не менее по-человечески правого защитника искренне жаль, потому что логике не поддаётся только один его поступок. И речь не о переходе в «Зенит».

Волков был одним из лучших воспитанников «Краснодара», но терял доверие двух тренеров

Волкова наигрывали в основе ещё весной 2022-го, когда легионеры стремительно бежали из «Краснодара». В сезоне-2022/2023 он полноценно ворвался в основу: провёл 27 матчей в РПЛ и 13 — в Кубке. Забил «Крыльям» и отдал пять голевых передач. Занял высокое седьмое место в опросе «Чемпионата» тренеров и капитанов команд на звание «Лучший молодой игрок лиги».

В пятёрку его включили не только Владимир Ивич и Матвей Сафонов, но и Сергей Ташуев, Марцел Личка, Вадим Евсеев, Сергей Юран, Ризван Уциев и Денис Кулаков — люди в футболе явно разбирающиеся.

Позже Сергей дебютировал за сборную, поучаствовав в трёх встречах. Карьера не то что шла — бежала в гору. Но в целом сезон-2023/2024 для него удачным точно не назовёшь. Проявились огрехи в обороне, в том числе при умении держать офсайдную линию. Не зря правый защитник изначально был вингером — в школе «Краснодара» любят так переучивать. Пытались в том числе и Дмитрия Воробьёва, который сейчас блистает в нападении «Локо» — не получилось.

В ноябре 2023-го Ивич усадил Волкова в запас на игры с «Крыльями» и «Зенитом», заодно раскритиковав: «Он хороший игрок, но знает, что я не удовлетворён его игрой в последний месяц, даже больше месяца. Если кто-то теряет в качестве, его меняет другой игрок. Надеюсь, скоро Волков сможет прийти в форму и преодолеть этот момент».

Сергей Волков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда сербского специалиста сменил Мурад Мусаев, Сергей вообще пропустил четыре матча, а в старт попал всего трижды. При этом вытеснил его непрофильный Олакунле Олусегун, который ранее не исполнял роль правого защитника в оборонительной четвёрке. «Это конкуренция: кто сильнее, тот и играет. Волков — наш воспитанник, хороший игрок, мы на него рассчитываем. Он знает, в чём ему нужно прибавить», — утверждал тренер.

Логично, что Сергея такой расклад не устраивал. Плюс сказалась общая разочарованность от упущенного чемпионства: после 11-го тура «Краснодар» опережал «Зенит» на семь очков, да и в начале апреля ещё оставался на вершине.

«Если так подумать — у «Краснодара» есть абсолютно всё: ресурсы, деньги, отличный стадион. Команда всегда летает на чартерах и живёт в пятизвёздочных отелях. У клуба лучшая база в мире — там есть тренажёр, которого нет больше ни у одной команды. Но мне трудно понять, почему клуб всё никак не может выиграть трофей», — слова Волкова уже после переезда в Санкт-Петербург.

Сергей Волков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что тренерский штаб «Краснодара» — сам себе не враг. Если футболист, пусть и воспитанник, на данный момент хуже, то и не играет. Всё логично. Но что делать самому Сергею, когда ты стал постоянным обитателем лавки, а за тобой пришла лучшая команды страны последних шести лет? В которой твоя позиция как раз самая проблемная. Тем более постоянно находился в лазарете Вячеслав Караваев — на тот момент единственный конкурент. Кто ж знал, что справа в обороне здорово раскроется Густаво Мантуан.

Да, многие не заиграли в «Зените» даже при таких исходных, но за тебя-то платят € 5+2 млн — значит, серьёзно рассчитывают. Тут, конечно, можно было рассмотреть пример Арсена Адамова с теми же € 5 млн для «Урала» и двумя последующими арендами. Однако плюсы всё равно перевесили.

В «Зените» шансы давали даже с учётом ошибок. Но всё испортила травма

После трансфера Сергей не совсем этично говорил о «Краснодаре» — как раз единственный заслуживающий порицания поступок. Например, высказывался вот так: «До последнего тура была напряженная борьба, но «Зенит» стал чемпионом. Это хорошо!» Чего тут больше — реверанса в сторону новой команды или обиды на предыдущую, решайте сами. Также правый защитник признавался, что понимает свои минусы и рассчитывает на персональную прокачку от зенитовских тренеров.

Шансы в Петербурге ему действительно давали. За июль и август он вышел на поле шесть раз. Пять — в основе. Получалось не лучшим образом, и всё равно в него продолжали верить. Со «Спартаком» Волков отыграл только первый тайм, а после игры Сергей Семак заявил: номинальный центральный защитник Страхиня Эракович переместился направо, потому что лучше чувствует и понимает требования тренерского штаба.

В кубковой встрече с «Акроном» Волков продержался уже 57 минут. И «привёз» нелепый пенальти. Семак высказался уже суровее: «Мы меняем Волкова, потому что он выпадает из игры и, к сожалению, допускает много ошибок. Возможно, это связано с адаптацией, возможно, эмоциональное состояние сейчас не позволяет ему показывать качественный, надёжный футбол. После ошибки он был не в своей тарелке, пришлось заменить. Надо работать, трудиться, анализировать ошибки и двигаться вперёд».

А всего через несколько дней Волков порвал на тренировке «кресты». Хотя ранее здоровье его практически не беспокоило. Долгое восстановление завершилось в апреле — в разгар чемпионской гонки, где нужны только проверенные бойцы. Таковым как раз стал Мантуан, потому что Караваев тоже лечился.

Сергей Волков Фото: fc-zenit.ru

В 2025 году Сергей провёл лишь два матча, и то за «Зенит-2», а теперь едет набирать форму в «Сочи». Можно сколько угодно над ним злорадствовать, если бы не несколько факторов.

Во-первых, он уходил в «Зенит» не от хорошей жизни — как тот же Александр Соболев, который был железно основным в «Спартаке» и любимцем болельщиков. Уход Волкова «Краснодар» не ослабил — не зря «быки» стали чемпионами. Во-вторых, он понимал свои минусы и хотел исправить их с тренерским штабом в Петербурге. В-третьих, изначальные проблемы действительно можно списать на адаптацию. Сергей — молодой сыроватый игрок, а не Ашраф Хакими или Уэсли из «Фламенго», чтобы сразу же выдавать в новой команде солидное качество. Почему на него сильно потратились, вопрос уже не к футболисту, а к перегретому российскому рынку.

К тому же неизвестно, как бы развернулась ситуация дальше, если бы не тяжёлая травма. Вместо критики хочется лишь поддержать Волкова и пожелать ему пережить все трудности достойно. Пусть в этом поможет аренда в «Сочи».