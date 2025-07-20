Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 21 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: «Оренбург» — ЦСКА в РПЛ, водный ЧМ и финал Летней лиги НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: «Родина» против «Черноморца» в Первой лиге, синхронное плавание и «Сакраменто Кингз» — «Шарлотт Хорнетс»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 июля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆 🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Шарлотт Хорнетс», НБА, Летняя лига, финал

НБА — Летняя лига . Финал
21 июля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кому достанется трофей?

Обе команды ещё не проигрывали в Летней лиге НБА, но в финале трофей достанется лишь кому-то одному. «Сакраменто» в своей истории уже дважды побеждал в этом мини-турнире, который проводится с 2013 года в Лас-Вегасе, а «Шарлотт» со своей россыпью талантливой молодёжи остаётся пока без чемпионства. Настало время исправляться?

Статистика Летней лиги НБА — 2025
Как проявили себя Дёмин и Голдин?
Кто из россиян ярче проявил себя в Летней лиге НБА — Голдин или Дёмин?
Кто из россиян ярче проявил себя в Летней лиге НБА — Голдин или Дёмин?

🥇 🏊 9:00: Синхронное плавание, чемпионат мира, мужчины, произвольное соло

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Вольный стиль
21 июля 2025, понедельник. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: Мальцев идёт за вторым золотом ЧМ-2025!

Пока единственное золото России на ЧМ-2025 принёс Александр Мальцев. Российский синхронист оказался на голову выше всех в техническом соло. Впереди — произвольное соло, и у Александра как у лучшего в своей сфере есть отличные шансы взять ещё одну золотую награду.

Медальный зачёт водного ЧМ-2025
Как Мальцев выиграл золото в техническом соло:
Как Россия завоевала первое золото ЧМ-2025. Феноменальное выступление Александра Мальцева
Как Россия завоевала первое золото ЧМ-2025. Феноменальное выступление Александра Мальцева

🥇 🏊 13:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, женщины, технический дуэт

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Техническая программа
21 июля 2025, понедельник. 13:30 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли россиянки пополнить копилку золотых медалей?

В техническом дуэте нашу команду представят Татьяна Гайдай и Майя Дорошко. Девушки в этом сезоне уже выиграли на этапе Кубка мира, а значит, и тут есть отличные шансы на медаль. Её достоинство будет зависеть от того, в каком состоянии будет Гайдай, недавно провалившаяся в техническом соло.

Медальный зачёт водного ЧМ-2025
Что случилось с Татьяной в соло-программе?
Такой трагедии в нашем синхронном плавании не было! Россиянка заняла последнее место
Такой трагедии в нашем синхронном плавании не было! Россиянка заняла последнее место

⚽️ 17:30: «Оренбург» — ЦСКА, РПЛ, 1-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким получится дебют Челестини в РПЛ?

ЦСКА проведёт первый матч в РПЛ под руководством Фабио Челестини. Неделю назад армейцы успешно сыграли в Казани во встрече за OLIMPBET Суперкубок России, одолев «Краснодар» со счётом 1:0. Изначально ЦСКА должен был встретиться в стартовом туре с «Торпедо», однако московский клуб исключили из числа участников РПЛ в связи со скандалом. После этого «Оренбург» вернули в элитный дивизион российского футбола. К слову, ЦСКА ни разу не уступал «Оренбургу» в гостевых встречах в РПЛ и Кубке России. У армейцев пять побед, а ещё два матча завершились вничью.

Статистика РПЛ
Окажется ли этот парень в ЦСКА?
Эксклюзив
Агент Тьяго Паласиоса подтвердил, что ЦСКА сделал предложение «Эстудиантесу» по игроку

⚽️ 19:30: «Родина» — «Черноморец», Первая лига, 1-й тур

Россия — Лига PARI . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто начнёт сезон с победы?

По итогам прошлого сезона обе команды оказались в верхней части таблицы Первой лиги. «Черноморец» — на третьей строчке, а «Родина» — на седьмой. Клуб из Новороссийска не принял участия в стыковых матчах за право выступить в РПЛ, поскольку не прошёл лицензирование в связи с проблемами со стадионом.

В межсезонье «Черноморец» потерял несколько футболистов. К примеру, вратарь Ростислав Солдатенко ушёл в «Торпедо», защитник Виталий Стежко уехал в «Краснодар», полузащитник Роман Акбашев перебрался в «Урал», а нападающий Гедеон Гузина подписал контракт с «Оренбургом».

«Родина», в свою очередь, продала вратаря Александра Корякина в «Краснодар», но в то же время купила у «Ахмата» защитника Лео Гогличидзе, а также подписала контракт с вратарём Ильёй Свиновым и полузащитником Андреем Егорычевым. Помимо этого, команда арендовала у «Динамо» защитника Станислава Бессмертного.

Статистика Первой лиги
Кого ещё взял «Черноморец»:
Официально
Заурбек Плиев перешёл в «Черноморец»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android