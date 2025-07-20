Топ-события понедельника: «Оренбург» — ЦСКА в РПЛ, водный ЧМ и финал Летней лиги НБА

Начинаем неделю со спорта: «Родина» против «Черноморца» в Первой лиге, синхронное плавание и «Сакраменто Кингз» — «Шарлотт Хорнетс»!

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Шарлотт Хорнетс», НБА, Летняя лига, финал

Интрига: кому достанется трофей?

Обе команды ещё не проигрывали в Летней лиге НБА, но в финале трофей достанется лишь кому-то одному. «Сакраменто» в своей истории уже дважды побеждал в этом мини-турнире, который проводится с 2013 года в Лас-Вегасе, а «Шарлотт» со своей россыпью талантливой молодёжи остаётся пока без чемпионства. Настало время исправляться?

🥇 🏊 9:00: Синхронное плавание, чемпионат мира, мужчины, произвольное соло

Интрига: Мальцев идёт за вторым золотом ЧМ-2025!

Пока единственное золото России на ЧМ-2025 принёс Александр Мальцев. Российский синхронист оказался на голову выше всех в техническом соло. Впереди — произвольное соло, и у Александра как у лучшего в своей сфере есть отличные шансы взять ещё одну золотую награду.

🥇 🏊 13:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, женщины, технический дуэт

Интрига: смогут ли россиянки пополнить копилку золотых медалей?

В техническом дуэте нашу команду представят Татьяна Гайдай и Майя Дорошко. Девушки в этом сезоне уже выиграли на этапе Кубка мира, а значит, и тут есть отличные шансы на медаль. Её достоинство будет зависеть от того, в каком состоянии будет Гайдай, недавно провалившаяся в техническом соло.

⚽️ 17:30: «Оренбург» — ЦСКА, РПЛ, 1-й тур

Интрига: каким получится дебют Челестини в РПЛ?

ЦСКА проведёт первый матч в РПЛ под руководством Фабио Челестини. Неделю назад армейцы успешно сыграли в Казани во встрече за OLIMPBET Суперкубок России, одолев «Краснодар» со счётом 1:0. Изначально ЦСКА должен был встретиться в стартовом туре с «Торпедо», однако московский клуб исключили из числа участников РПЛ в связи со скандалом. После этого «Оренбург» вернули в элитный дивизион российского футбола. К слову, ЦСКА ни разу не уступал «Оренбургу» в гостевых встречах в РПЛ и Кубке России. У армейцев пять побед, а ещё два матча завершились вничью.

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⚽️ 19:30: «Родина» — «Черноморец», Первая лига, 1-й тур

Интрига: кто начнёт сезон с победы?

По итогам прошлого сезона обе команды оказались в верхней части таблицы Первой лиги. «Черноморец» — на третьей строчке, а «Родина» — на седьмой. Клуб из Новороссийска не принял участия в стыковых матчах за право выступить в РПЛ, поскольку не прошёл лицензирование в связи с проблемами со стадионом.

В межсезонье «Черноморец» потерял несколько футболистов. К примеру, вратарь Ростислав Солдатенко ушёл в «Торпедо», защитник Виталий Стежко уехал в «Краснодар», полузащитник Роман Акбашев перебрался в «Урал», а нападающий Гедеон Гузина подписал контракт с «Оренбургом».

«Родина», в свою очередь, продала вратаря Александра Корякина в «Краснодар», но в то же время купила у «Ахмата» защитника Лео Гогличидзе, а также подписала контракт с вратарём Ильёй Свиновым и полузащитником Андреем Егорычевым. Помимо этого, команда арендовала у «Динамо» защитника Станислава Бессмертного.