Уверенный старт чемпиона в РПЛ! У «Краснодара» сиял Сперцян, но многое решил дикий автогол

«Краснодар» во второй раз за неделю приехал в Казань. Но вряд ли с позитивными воспоминаниями. В прошлую субботу команда Мурада Мусаева на «Ак Барс Арене» уступила ЦСКА в матче за Суперкубок. Теперь действующие чемпионы проводили здесь 1-й тур МИР Российской Премьер-Лиги. Однако соперник — не «Рубин», а «Пари НН», для которого эта встреча была формально домашней.

Всё дело в том, что стадион в Нижнем ремонтируют. Так что клубу требовался новый временный дом. Им стала арена в Казани. А где пройдёт 2-й тур, до сих пор неизвестно.

Перед сезоном новый главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский не только менял стиль, но и старался поменять отношение общественности к команде. Раз за разом повторяя: «Пари НН» будет другим. Более привлекательным для аудитории. Собственно, изменения уже были видны в стартовом составе: когда в основе одновременно выходят Грулёв и Босельи — это история явно не про оборону. И на поле в первом тайме мы увидели подтверждение слов. Мурад Мусаев же своим выбором вряд ли удивил тренера соперника. По сути, на поле оказался тот самый базовый минимум, который сделал команду чемпионом. Интересно, что в основе пока ни одного новичка, хотя в заявке их уже хватает.

Матч начался с владения «Краснодара». Но с нюансами. Фавориты скорее по привычке забрали мяч под контроль и начали постепенно искать свободные зоны в обороне соперника. Получалось не особо. И дело вряд ли в том, что Шпилевский выстроил идеальную защиту. Просто было очень много ошибок. Забегая вперёд, отметим, что команды к концу первого тайма совершили около 60 потерь мяча на двоих. Причём в равных пропорциях.

Это бросалось в глаза в первой половине встречи. Да, действующие чемпионы были чуть активнее, однако атаки редко доходили до чужой штрафной. «Пари НН» тоже отвечал порой резкими выпадами после перехватов, порой — системными атаками. И в целом выглядел не хуже соперника. И даже не сказать, что в прошлом сезоне разница в занятых местах была огромной.

Первый опасный момент создали как раз игроки «Нижнего»: Босельи пролетел по флангу, прострелил в центр штрафной, где Грулёв, по сути, расстреливал ворота. Но попал в точку, где находился Агкацев. Потом судьи определили офсайд, однако совсем не факт, что он был на деле. После формальные хозяева создали ещё пару неплохих подходов, но раз за разом мешал брак. «Краснодар» показал что-то осмысленное в атаке только к 30-й минуте, когда Кордоба получил мяч с фланга, однако не попал в ворота. Но в этом и есть отличие хорошей команды от чемпионской — в возможностях забивать, даже когда игра не совсем складывается. На 40-й минуте «Краснодар» заработал штрафной: Сперцян навесил, а Диего Коста продавил всех.

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В перерыве Мусаев сделал традиционную для себя замену — Кривцов вышел вместо Ленини. А Босельи продолжил терроризировать оборону соперника. Вроде всё и правда складывалось хорошо, но не хватало явного завершителя. Были обводки, проходы к штрафной, но отсутствовали голы. К 64-й минуте Шпилевский решился на двойную замену, а сразу после этого команда пропустила.

Однако гол сделал не «Краснодар», а сами хозяева. Александров на своей половине поля оказался под давлением Кордобы, и, вместо того чтобы выбить мяч в аут, отдал слишком сильную передачу на Медведева. Тот в прыжке не смог отразить мяч.

А через три минуты чемпионы добили соперника. Снова после индивидуальной ошибки. Майга намудрил на фланге (опять же, почему просто не выбить мяч?), Кордоба перехватил, сделал прострел, а Сперцян замкнул. Всё по классике.

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Такое преимущество «Краснодар» уже никак не мог упустить. И даже мог довести счёт до совсем крупного. При этом по статистике «Пари НН» оказался лучше по числу ударов, а у команды Мусаева идеальная реализация — три выстрела в створ и три гола.