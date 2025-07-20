Кошмарный тайм «Зенита» с «привозом» Латышонка. Но после выхода Жерсона всё перевернулось!

«Зенит» стартовал с волевой победы в 1-м туре МИР Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака выиграла в Санкт-Петербурге у финалиста Кубка России «Ростова». Экс-чемпион провёл два разных тайма и оставил неоднозначное впечатление своей игрой.

Главное приобретение «Зенита» этого лета Жерсон начал матч на скамейке. Бразилец после клубного чемпионата мира и короткого отпуска присоединился к петербургской команде только перед самым стартом сезона РПЛ, поэтому Семак не спешил бросать его в бой. А вот другой дебютант сине-бело-голубых Вега появился в основе. У «Ростова» в стартовый состав попал тоже один новичок – экс-защитник «Зенита» Чистяков. Форварды Сулейманов и Аджаса были в группе запасных.

Судя по составу ростовчан, можно было подумать, что Джонатан Альба решил закрыться в Санкт-Петербурге и сыграть в пять защитников. Но – нет. Вернувшийся из аренды Прохин занял позицию опорника. К слову, группа обороны «Ростова» на три пятых состояла из воспитанников «Зенита», в том числе сам Данила. Гости с первых минут включили высокий прессинг, здорово перестраивались, выигрывали единоборства и сковали сине-бело-голубых. При счёте 0:0 складывалось ощущение, что для команды Семака продолжается прошлый сезон, причём не лучший его отрезок.

Кроме единственного удара в створ из-за штрафной от Луиса Энрике, похвастаться хозяевам было нечем. Тренерский план намного эффективнее работал у «Ростова». Вдобавок игру рвали многочисленные стыки, фолы. У «Зенита» не получалось как следует выходить со своей половины поля, несмотря на смещения Педро в центр, где бразилец превращался в дополнительного адресата для передач, и любые другие ходы.

Когда «Ростов» забил, статистика касаний в чужой штрафной поражала – 6:0 в пользу «жёлтых»! «Зенит» подвела его «хроническая болезнь»: стремление выходить из обороны через перепасовку с участием вратаря. Идея понятна, но в больших матчах она как будто чаще срабатывает против команды Семака, нежели в её пользу. После первой ошибки Латышонка ростовчане простили, а вторая (выбивая с левой, попал мячом в Голенкова) завершилась голом. Комаров классно решил эпизод.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только после пропущенного гола «Зенит» сумел прижать «Ростов» к его штрафной. Хотя чего было больше – давления экс-чемпиона или желания команды Альбы подсушить игру – ещё вопрос. Так или иначе у ворот Ятимова стало горячее, тем не менее настоящих голевых моментов недоставало. А вот ростовчане в первом тайме едва не забили ещё раз после аута – перед перерывом Роналдо зарядил в перекладину. Судьи зафиксировали офсайд, однако повтор показал, что Вега, скорее всего, задержался с выходом. VAR наверняка поменял бы решение судьи.

В перерыве Семак предсказуемо отреагировал на происходящее на поле двойной заменой. Убрал Вегу и получившего повреждение Эраковича, выпустил Дркушича и, конечно же, Жерсона. Бразилец занял место в центре полузащиты, а Дуглас Сантос вернулся на привычную позицию левого защитника.

Жерсон тут же показал класс, сделав несколько умных передач. Двигает мяч он здорово, видит варианты между линиями. Бразилец раскрутил атаку, которая завершилась голевым моментом Глушенкова. Тем не менее «Ростов» продолжал успешно гнуть свою линию. Качественно прессинговал, отлично возвращал себе мяч. Но в середине второго тайма «Зенит» всё-таки забил после того, как Жерсон отыскал точной длинной передачей свободного Луиса Энрике. В штрафной Кассьерра ассистировал Мантуану и сам же добил мяч, заблокированный защитником.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Потом чувствовалось, что ростовчане подустали, а «Зенит» пытался додавить оказавшегося в нокдауне соперника. Семак наконец выпустил в атаку «столба» – Соболева. Центрфорвард едва не стал автором курьёзного гола, когда мяч после стандарта и удара Дркушича срикошетил от его груди в перекладину. И на 79-й минуте команда Семака забила второй. В этой голевой атаке тоже поучаствовал Жерсон, а завершилась она фолом Ятимова на Луисе Энрике. Железный пенальти. Его хладнокровно реализовал Мостовой, покатив мяч низом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вслед за вторым голом пришёл и третий. Ставший после замен правым защитником Педро сделал заброс за спины на Луиса Энрике, а Ятимов снова ошибся – неудачно выбил мяч, вылетев из ворот. Бразилец отпасовал на Лусиано, а тот легко ушёл от Прохина и забил. Гол долго проверяли и в конце концов отменили. Оказалось, Луис Энрике в момент паса чуть-чуть залез в офсайд.

Интрига на концовку сохранилась. Судья Шафеев компенсировал шесть минут – «Ростов» на 90+2-й минуте загубил чудо-шанс! Сулейманов из убойной позиции попал в Нино. Это был единственный удар команды Альбы в тайме, а мог стоить десятка ударов. «Зениту» сильно повезло.