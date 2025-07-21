В «Крыльях» очередные изменения. Кто теперь будет рулить клубом?

В Самаре снова событийно. Хотя, казалось бы, после громких заявлений губернатора в прошлом году ситуация встала на понятные рельсы. Бюджет «Крыльев», судя по всему, стал одновременно и меньше, и при этом прозрачнее, состав на новый сезон собрался, и всё это должно как-то работать. Однако клуб не может жить спокойно. Поэтому устроил очередные структурные изменения.

В воскресенье, 20 июля, последний день работы был у генерального директора клуба Роберта Тер-Абрамяна и его заместителя Руслана Пименова. Они уходят спустя полгода после назначения. Новым боссом станет член совета директоров Тархан Джабраилов. А место Пименова, вероятно, займёт бывший тренер команды Сергей Булатов.

А почему ушли Тер-Абрамян и Пименов?

Вообще, новое руководство начало работать в клубе ещё в феврале. Тогда сменился совет директоров, который и обновил состав операционных боссов. Таким образом, окончательно завершив проект Андреева и Корниленко. Хотя никто не скрывал — выбор в пользу Тер-Абрамяна и Пименова сделал губернатор Федорищев. Именно он предложил кандидатуру Роберта, которую впоследствии утвердил совет директоров.

Слов было много. По словам Федорищева, у его кандидата был серьёзный опыт в спортивном менеджменте. Что, в принципе, правда. Ведь приходил Тер-Абрамян из ФНЛ, где отвечал за коммерческие проекты. А задачи были простые — повышение финансовой дисциплины, создание условий для достижения высоких спортивных результатов. И всё прочее. Сам Роберт явно был вдохновлён. Тоже много говорил о новом вызове, задачах и целях, которые предстояло решить. В помощники он взял Пименова, ставшего главным рупором клуба.

Руслан Пименов и Роберт Тер-Абрамян Фото: pfcks.ru

Главное, что осталось — бесконечный негатив и сплетни. Но этого вряд ли можно было избежать. Всю весну инсайдеры сообщали о скором увольнении Осинькина, конфликтах внутри команды, которая при этом уверенно сохранила прописку в РПЛ. Осинькина всё равно предсказуемо убрали. Хотя, как мы узнали позже, это не было желанием Тер-Абрамяна и Пименова. Решение принял совет директоров, не все члены которого были согласны с курсом операционных руководителей.

В тот момент стало ясно: их уход — дело времени. И они не стали тянуть. Уже в конце июня генеральный директор сообщил, что в июле, как и Пименов, покинет свой пост. При этом парадокс в том, что именно они собирали состав для Магомеда Адиева, с назначением и стилем игры которого были не согласны. Уже позже Руслан Пименов сообщил, что матч с «Акроном» — последний для них в качестве сотрудников клуба. После они передадут дела новому руководству и покинут Самару. Что важно — без конфликта, просто приняв тот факт, что их идеи больше не актуальны.

Кто такой Джабраилов, который теперь будет управлять клубом?

Впервые болельщики «Крыльев» узнали о нём в 2024 году, когда инсайдер Иван Карпов заявил, что некий Тархан Джабраилов может быть назначен куратором клуба по губернаторской линии. Тогда о нём знали, что он был среди уполномоченных представителей Федорищева по финансовым вопросам, а также директором фонда «Служение людям». А вскоре Тархан даже стал участвовать как представитель клуба в заседаниях РПЛ, где объяснял в том числе заявление губернатора о коррупции в судейском корпусе.

В январе 2025-го Джабраилов стал членом совета директоров клуба, по сути, формализовав свою роль в клубе. И она, судя по всему, была довольно активной. По крайней мере, всё взаимодействие с губернатором области шло именно через него. В том числе организация тех самых встреч с командой, которые продолжились и весной. Приглашение Адиева, вероятно, тоже инициатива Джабраилова. Судя по риторике в самарских телеграм-каналах, изначально именно он видел в команде Игнашевича. И вёл с ним переговоры. А ближе к лету переключился на Адиева. И лобби Тархана оказалось сильнее.

Вячеслав Федорищев на матче «Крыльев Советов» Фото: Из личного архива Вячеслава Федорищева

По данным «СЭ», в ближайшее время он возглавит клуб. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. А телеграм-канал «Топи за Крылья» добавляет, что его заместителем станет Сергей Булатов. Тот с 2020-го входил в тренерский штаб Игоря Осинькина, а потом рассматривался в качестве кандидата на его замену. Но в итоге стал ассистентом Адиева. Однако в этой роли долго не проработал. Судя по информации в телеграм-каналах, Сергея обвиняли в том, что он сливал информацию о подготовке команды в другие клубы. Узнав об этом, Адиев настоял на исключении Булатова из своего штаба.

Так или иначе, «Крылья Советов» ждёт другая, новая жизнь. Будет ли она лучше – покажет только время.