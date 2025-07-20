Красота дня в РПЛ от Даку! Сделал хитрющий ассист пяткой между ног соперника. Видео

В последнем матче дня 1-го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Рубин» победил «Ахмат» в Грозном. В обоих голах поучаствовал Даку, не перешедший летом в «Зенит» и продливший контракт с казанским клубом.

У «Ахмата» из шести новичков, подписанных в межсезонье, в стартовый состав попали трое – Келиану, Мансилья и вернувшийся в клуб из Грозного центрфорвард Конате. Сидоров и Гаджиев остались в запасе, а Касинтура отбывал дисквалификацию. А вот тренер «Рубина» Рашид Рахимов своего единственного дебютанта Мальдонадо в заявку на встречу не внёс.

Если казанцы фактически никак не поменялись по сравнению с прошлым сезоном, то за «Ахматом» сейчас интересно наблюдать как за чем-то новым. При Александре Сторожуке команда, судя по всему, будет максимально агрессивной, прессингующей и инициативной. В первые полтайма хозяева доминировали, а гости не то что не проводили контратаки – даже на чужую половину поля толком выйти не могли. Даку был отрезан от остальных, не цеплялся за мяч. Грозненцы часто развивали атаки через фланги, прежде всего через правый Тодоровича, пользуясь отсутствием фланговых хавбеков в схеме «Рубина».

Активный боснийский легионер «Ахмата» уже к 13-й минуте посадил на карточки двух соперников – Рожкова и Ходжу. Однако, получив несколько раз по ногам, почувствовал дискомфорт, продолжал игру с повреждением. Возможно, это повлияло на действия Тодоровича в эпизоде с голом «Рубина». Команда Рашида Рахимова реализовала первый же голевой момент. Даку наконец показал себя, развил атаку с ходу – защитники «Ахмата» оказались развёрнуты лицом к собственным воротам. Рожков ушёл от Тодоровича и отправил Шабанхаджая забивать. Форвард положил мяч под штангу.

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«Ахмату» при всём его смелом футболе недоставало нестандартных решений и точных передач в завершающей стадии атак. Конате оказывал давление на трёх центральных защитников «Рубина», но только перед перерывом стал встречаться с мячом в хороших позициях в штрафной соперника. В конце первого тайма команда Сторожука соорудила лучший шанс, когда после удара Мансильи (одного из 15, нанесённых хозяевами за 45 минут) и сейва Ставера едва не забил в свои ворота Грицаенко. Мяч срикошетил от защитника и попал в штангу.

Начало второго тайма стало холодным душем для «Ахмата» на грозненской жаре. Команда Рахимова забила ещё раз спустя пять минут после перерыва! Редкий случай, когда казанцы отрезали цепкого опорника хозяева Келиану. Его-то и не хватило при атаке по центру. Защитник сборной России Ибишев выдвинулся на подстраховку, однако удачный для «Рубина» рикошет и волшебный пас пяткой от Даку помогли Ходже вылететь к воротам. Хорват не испортил красоту – пробил между ног Шелии. Счёт 0:2 не соответствовал логике игры, но кого это волнует?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Поведя с преимуществом в два гола, «Рубин» успешно засушил игру. Ни забросы на старательного Конате, ни попытки вскрыть оборону казанцев при помощи дриблинга не давали эффекта. «Ахмат» словно в тупик зашёл – хозяева даже бить по воротам стали меньше, чем в первой половине. Команда Рахимова снимала верх, игроки хорошо подстраховывали друг друга внизу. К слову, после одной из замен в составе «Рубина» появился Юкич, не участвовавший в официальных матчах с августа 2024-го. Долго австриец восстанавливался от тяжёлой травмы.

Одним из немногих шансов, который «Рубин» подарил «Ахмату» в концовке, стал упущенный Конате голевой момент. Итоговая статистика ударов – 24:4 (в створ – 6:3). Но, несмотря на внушительную разницу в ключевых статистических показателях, победу казанцев вряд ли назовёшь незаслуженной. Команда Рахимова умеет выжимать максимум из минимума, доставать кролика из пустой шляпы. Даже несмотря на отсутствие новичков, «Рубин» доказал в Грозном, что и в новом сезоне будет реальной силой. Главное, клуб сохранил Даку.