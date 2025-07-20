Новый супертрансфер «Ливерпуля», шантаж «Арсенала» и отъезд россиян. Переходы и слухи дня

С каждым трансферным дайджестом разные подводки к ним придумывать всё сложнее. Поэтому обойдёмся без таковой и сразу приступим к главным новостям 20 июля.

«Ливерпуль» выложит под € 100 млн за экс-нападающего «ПСЖ»

Уго Экитике Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Буквально пару лет назад Уго Экитике находился на распутье и, по сообщениям СМИ, был близок к переходу в «Зенит». Вместо этого он зимой 2024-го уехал из «ПСЖ» в «Айнтрахт», перезагрузил карьеру и теперь окажется в «Ливерпуле». Мерсисайдцы заплатят за нападающего со статистикой 26+14 в 64 матчах за немецкую команду € 79 млн плюс, возможно, € 16 млн бонусами. Информация достоверна, ведь запустил её Фабрицио Романо. Также француза пытался заманить «Ньюкасл». Команда Арне Слота проявила большее рвение.

«Арсенал» шантажируют интересом «МЮ» к Дьёкерешу?

По крайней мере, в этом уверен сам швед. Если верить A Bola, «Спортинг» запросил за него не только € 80 млн, но и легкодостижимые бонусы. «Арсенал» выполнить требования не в силах. В отличие от «МЮ». Манкунианцы практически договорились с португальцами, вот только Дьёкереш настроен исключительно на вариант с «канонирами» и отвергает «Юнайтед», заодно считая новости про продвижение переговоров с «МЮ» шантажом. Виктор шокирован. Его отец — подавлен. Что тут сказать — скандалы, интриги, расследования.

Траффорд заменит в «Ман Сити» Эдерсона?

Джеймс Траффорд, «Бёрнли» Фото: Matt McNulty/Getty Images

У «МЮ» есть «Олд Траффорд», а у «Сити» будет «Янг Траффорд»? 22-летний вратарь и воспитанник «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд два года назад перешёл в «Бёрнли» и здорово там прокачался. По сведениям Фабрицио Романо, футболист готов вернуться, если клубам удастся найти компромисс по сумме компенсации. У команды Пепа Гвардиолы есть право выкупа за € 46,4 млн, но она планирует заплатить меньше.

Почему такой вариант актуален? Просто Эдерсон собрался в «Галатасарай». С бразильцем турки всё согласовали, осталось пожать руки с представителями английского клуба.

«Метц» и «Локомотив» торгуются за Баринова

Новичок Лиги 1 обозначил предметный интерес и провёл консультации насчёт подписания Дмитрия Баринова. По сведениям Sport24, французы не против выложить € 3 млн и платить полузащитнику три года по € 700 тыс., заодно моментально выдав ему бонус в € 500 тыс. «Локомотив» в то же время хотел бы заработать € 5 млн. Сторгуются на средних € 4 млн по принципу «ни нашим, ни вашим»? Также сообщается, что если «Метц» не заполучит Баринова, то переключится на свободного Далера Кузяева. Видимо, клубу принципиально иметь в центре поля россиянина.

Лапорт ради попадания на ЧМ-2026 вернётся на родину

Эмерик Лапорт и Саудовская Аравия — всё. Ещё не официально, но всё идёт к этому. Доверяем же Фабрицио Романо? В это трудно поверить, и всё же защитник не вписывается в планы «Аль-Насра». Видимо, не выдержал конкуренции с местными легендами. Впрочем, он и сам ещё зимой планировал уйти в «Марсель». Тогда не сошлись по условиям, а теперь на горизонте появился родной для Эмерика «Атлетик». Лапорт не приехал на предсезонный сбор саудовской команды и ради попадания на ЧМ-2026 согласен вновь стать частью баскской команды.

Мората перейдёт в команду Фабрегаса

Альваро Мората Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Альваро Мората целый месяц ждал, когда «Комо», «Галатасарай» и «Милан», которому и принадлежит испанец, ударят по рукам. И вот, как написал Фабрицио Романо, это свершилось. Однако для начала в турецкий клуб должен вернуться Виктор Осимхен — иначе Морату не отпустят. Сделка завершится на следующей неделе.

«Атлетико» заинтересовал защитник «Челси»

Ренату Вейга не слишком-то нужен Энцо Мареске. Последние полгода португалец провёл в «Ювентусе». Туринцы не захотели выкупать его за € 40 млн. В СМИ мелькали слухи про трансфер 21-летнего защитника в «Баварию», и вот за ним пришёл «Атлетико», которому не удалось забрать победителя Лиги Европы в составе «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Сам футболист безумно хочет поиграть под руководством Диего Симеоне, что должно упростить переговоры. И да, за сведения ответственен Фабрицио Романо.

Ломаев будет играть в Греции

Иван Ломаев остался свободным агентом после прощания с «Крыльями Советов». Ненадолго, поскольку, как сообщил Иван Карпов, вратарь согласовал двухлетний контракт с зарплатой € 15 тыс. и отступными в € 500 тыс. с новичком греческой Суперлиги — АЕЛом из Ларисы. Команда обладает большой активной фан-базой и начнёт сезон матчем с ПАОКом Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева. Внимание российских зрителей обеспечено.

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Вольтемаде/Сауль/Мбемо Фото: Getty Images