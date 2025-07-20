Новый супертрансфер «Ливерпуля», шантаж «Арсенала» и отъезд россиян. Переходы и слухи дня

С каждым трансферным дайджестом разные подводки к ним придумывать всё сложнее. Поэтому обойдёмся без таковой и сразу приступим к главным новостям 20 июля.
«Ливерпуль» выложит под € 100 млн за экс-нападающего «ПСЖ»
Уго Экитике
Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images
Буквально пару лет назад Уго Экитике находился на распутье и, по сообщениям СМИ, был близок к переходу в «Зенит». Вместо этого он зимой 2024-го уехал из «ПСЖ» в «Айнтрахт», перезагрузил карьеру и теперь окажется в «Ливерпуле». Мерсисайдцы заплатят за нападающего со статистикой 26+14 в 64 матчах за немецкую команду € 79 млн плюс, возможно, € 16 млн бонусами. Информация достоверна, ведь запустил её Фабрицио Романо. Также француза пытался заманить «Ньюкасл». Команда Арне Слота проявила большее рвение.
«Арсенал» шантажируют интересом «МЮ» к Дьёкерешу?
По крайней мере, в этом уверен сам швед. Если верить A Bola, «Спортинг» запросил за него не только € 80 млн, но и легкодостижимые бонусы. «Арсенал» выполнить требования не в силах. В отличие от «МЮ». Манкунианцы практически договорились с португальцами, вот только Дьёкереш настроен исключительно на вариант с «канонирами» и отвергает «Юнайтед», заодно считая новости про продвижение переговоров с «МЮ» шантажом. Виктор шокирован. Его отец — подавлен. Что тут сказать — скандалы, интриги, расследования.
Траффорд заменит в «Ман Сити» Эдерсона?
Джеймс Траффорд, «Бёрнли»
Фото: Matt McNulty/Getty Images
У «МЮ» есть «Олд Траффорд», а у «Сити» будет «Янг Траффорд»? 22-летний вратарь и воспитанник «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд два года назад перешёл в «Бёрнли» и здорово там прокачался. По сведениям Фабрицио Романо, футболист готов вернуться, если клубам удастся найти компромисс по сумме компенсации. У команды Пепа Гвардиолы есть право выкупа за € 46,4 млн, но она планирует заплатить меньше.
Почему такой вариант актуален? Просто Эдерсон собрался в «Галатасарай». С бразильцем турки всё согласовали, осталось пожать руки с представителями английского клуба.
«Метц» и «Локомотив» торгуются за Баринова
Новичок Лиги 1 обозначил предметный интерес и провёл консультации насчёт подписания Дмитрия Баринова. По сведениям Sport24, французы не против выложить € 3 млн и платить полузащитнику три года по € 700 тыс., заодно моментально выдав ему бонус в € 500 тыс. «Локомотив» в то же время хотел бы заработать € 5 млн. Сторгуются на средних € 4 млн по принципу «ни нашим, ни вашим»? Также сообщается, что если «Метц» не заполучит Баринова, то переключится на свободного Далера Кузяева. Видимо, клубу принципиально иметь в центре поля россиянина.
Лапорт ради попадания на ЧМ-2026 вернётся на родину
Эмерик Лапорт и Саудовская Аравия — всё. Ещё не официально, но всё идёт к этому. Доверяем же Фабрицио Романо? В это трудно поверить, и всё же защитник не вписывается в планы «Аль-Насра». Видимо, не выдержал конкуренции с местными легендами. Впрочем, он и сам ещё зимой планировал уйти в «Марсель». Тогда не сошлись по условиям, а теперь на горизонте появился родной для Эмерика «Атлетик». Лапорт не приехал на предсезонный сбор саудовской команды и ради попадания на ЧМ-2026 согласен вновь стать частью баскской команды.
Мората перейдёт в команду Фабрегаса
Альваро Мората
Фото: Ahmad Mora/Getty Images
Альваро Мората целый месяц ждал, когда «Комо», «Галатасарай» и «Милан», которому и принадлежит испанец, ударят по рукам. И вот, как написал Фабрицио Романо, это свершилось. Однако для начала в турецкий клуб должен вернуться Виктор Осимхен — иначе Морату не отпустят. Сделка завершится на следующей неделе.
«Атлетико» заинтересовал защитник «Челси»
Ренату Вейга не слишком-то нужен Энцо Мареске. Последние полгода португалец провёл в «Ювентусе». Туринцы не захотели выкупать его за € 40 млн. В СМИ мелькали слухи про трансфер 21-летнего защитника в «Баварию», и вот за ним пришёл «Атлетико», которому не удалось забрать победителя Лиги Европы в составе «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Сам футболист безумно хочет поиграть под руководством Диего Симеоне, что должно упростить переговоры. И да, за сведения ответственен Фабрицио Романо.
Ломаев будет играть в Греции
Иван Ломаев остался свободным агентом после прощания с «Крыльями Советов». Ненадолго, поскольку, как сообщил Иван Карпов, вратарь согласовал двухлетний контракт с зарплатой € 15 тыс. и отступными в € 500 тыс. с новичком греческой Суперлиги — АЕЛом из Ларисы. Команда обладает большой активной фан-базой и начнёт сезон матчем с ПАОКом Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева. Внимание российских зрителей обеспечено.
Одной строкой
Вольтемаде/Сауль/Мбемо
Фото: Getty Images
- Bild: «Бавария» временно прекратила переговоры по Нику Вольтемаде из-за высоких запросов «Штутгарта»;
- Фабрицио Романо: Сауль Ньигес покидает «Атлетико» после 17 лет в клубе и бесплатно перейдёт в «Трабзонспор»;
- The Telegraph: «Манчестер Сити» оценивает Джеймса Макэйти в € 40,6 млн. Среди соискателей — «Ноттингем Форест», «Вест Хэм», «Боруссия» Дортмунд и «Айнтрахт»;
- Официально: в «Фейеноорд» из «Порту» за € 9+2 млн перешёл нападающий Гонсалу Боржеш;
- Официально: Кайл Уолкер-Питерс стал игроком «Вест Хэма», перейдя на правах свободного агента из «Саутгемптона»;
- Фабрицио Романо: Брайан Мбемо подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»;
- Каган Дурсун: Страхиня Павлович из «Милана» стал главной целью «Галатасарая» среди иностранных защитников;
- Официально: легенда «Пари НН» Кирилл Гоцук и просто легенда Илья Садыгов бесплатно перешли в «Серик Беледиеспор» Сергея Юрана. Клубом владеет Туфан Садыгов;
- Фабрицио Романо: «Рома» арендует у «Брайтона» Эвана Фергюсона с опцией выкупа за € 40 млн;
- Foot Mercato: Александер Исак открыт для переезда в Саудовскую Аравию, где его мечтает увидеть «Аль-Хиляль» и лично Симоне Индзаги;
- L’Equipe:«Реал» связался с «Ливерпулем» по поводу суммы потенциального трансфера Ибраима Конате. Мерсисайдцы пытаются продлить контракт защитника, который действует до следующего лета.