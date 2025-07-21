«Ливерпуль» даёт огромные деньги за открытие Бундеслиги. Экитике — топ или второй Нуньес?

«Ливерпуль» громче всех в Англии проводит летнее трансферное окно: в июне купил Флориана Вирца за € 125 млн, а сейчас близок к подписанию Уго Экитике. Француз приходит в «Ливерпуль» в статусе потенциальной суперзвезды.

«Ливерпуль» изначально охотился за Исаком, а теперь уводит у «Ньюкасла» его главную трансферную цель

Вообще-то, СМИ уже видели Экитике в футболке «Ньюкасла»: «сороки» вели нападающего практически всё лето, но не договорились с «Айнтрахтом» по сумме трансфера. По последней информации, англичане предлагали за Уго порядка € 80 млн — «Айнтрахт» вежливо просил добавить ещё несколько миллионов.

Параллельно «Ливерпуль» тоже искал нового нападающего. В Дарвина Нуньеса никто уже не верит, поскольку все устали от его промахов и неуверенности. Пока «Ньюкасл» договаривался по Экитике, «Ливерпуль» активно интересовался Александером Исаком. Инсайдеры сообщали, что мерсисайдцы готовы выложить под € 140 млн за нападающего (и заодно побить клубный трансферный рекорд). Параллельно писали, что швед требует повышения зарплаты в «Ньюкасле» — сейчас он зарабатывает € 138 тыс. в неделю. Как раз с этой позиции «Ливерпуль» и намеревался уговорить Исака на трансфер.

Александер Исак Фото: George Wood/Getty Images

«Ньюкасл» наотрез отказался продавать звёздного футболиста: впереди Лига чемпионов, да и финансовые показатели стабилизировались — никаких угроз по фэйр-плей нет. «Сороки» дали понять, что готовы разговаривать только при предложении от € 170 млн, но и то не гарантировали, что согласятся на продажу.

Альтернативным вариантом для «Ливерпуля» так же был Экитике. Когда переговоры между «Ньюкаслом» и «Айнтрахтом» зашли в тупик, включились мерсисайдцы с предложением в € 80+10+5 млн за Уго — немцы согласились на трансфер. При этом «Ливерпуль», вероятно, надеялся, что «Ньюкасл» сдастся и продаст Исака, чтобы не упустить Экитике — Александер по-прежнему оставался приоритетным для мерсисайдцев вариантом. Однако этого не произошло.

По информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» уже согласовал сделку с «Айнтрахтом», а футболист подпишет контракт на шесть лет.

Разочарование в «ПСЖ», хейт в Германии и прорывной сезон

Уго впервые засветился в сезоне-2021/2022, оформив 11+5 во всех турнирах за французский «Реймс». Солидная статистика для 19-летнего форварда — неудивительно, что летом 2022 года в офис «Реймса» начали стучаться клубы побольше.

Самым уверенным был «ПСЖ»: тогда гегемон собрал звёздное трио Месси – Мбаппе – Неймар, намереваясь организовать победный поход за кубком Лиги чемпионов. Но в контексте приезда Экитике важно другое: трансферами стал рулить Луиш Кампуш, провозгласивший смену клубной стратегии. Парижане хотели тратиться на французов (желательно молодых и перспективных), а не бегать за 200-миллионными Неймарами. Трансфер Экитике отлично вписывался в новую политику.

Уго Экитике в «ПСЖ» Фото: Kenta Harada/Getty Images

Для 20-летнего юноши Уго неплохо себя проявил в сезоне-2022/2023 — оформил 3+4 в Лиге 1 при крайне ограниченном игровом времени. Главный тренер парижан Кристоф Галтье предоставил нападающему всего 1115 минут. То есть Экитике совершал голевое действие раз в 159 минут.

Возможно, Уго мог бы и дальше развиваться в «ПСЖ», набираясь опыта у партнёров. Вот только спустя год клуб разочаровался в стратегии Кампуша, а на место нового главного тренера пришёл Луис Энрике. Испанскому тренеру привезли более статусного и готового Рандаля Коло Муани, поэтому «ПСЖ» сразу попросил Экитике на выход. Сам Энрике выделил французу всего восемь минут игрового времени — в матче с «Лорьяном» в 1-м туре сезона-2023/2024.

Полгода Уго вообще не выходил на футбольное поле, пока зимой 2024-го француза не арендовал «Айнтрахт». Начал Экитике крайне плачевно: 0 голов в девяти матчах. Немецкая пресса стала подтрунивать над новичком, прозвав его «Мистер 0 голов». Однако за пять туров до конца Бундеслиги Экитике прорвало: забил четыре мяча, в том числе в ворота «Баварии» и «РБ Лейпциг».

Уго Экитике в «Айнтрахте» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Айнтрахт» подумал и всё же выкупил Уго за € 16,5 млн. Чуйка менеджеров из Франкфурта не подвела (в который раз): в сезоне-2024/2025 француз забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач во всех турнирах. От голевых свершений Экитике пострадали «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Аякс», «Тоттенхэм» и другие. Возможно, страдания «шпор» только начинаются: в Англии они будут встречаться куда чаще.

Усилит ли Экитике «Ливерпуль»? И правда ли он сильнее Нуньеса?

Трансфер Уго продолжит тактическую традицию «Ливерпуля». В клубе уже долгие годы отдают предпочтение форвардам с разнообразным игровым арсеналом, а не традиционным завершителям. Далеко за примерами идти не надо: главным нападающим при Клоппе был Роберто Фирмино, после его ухода позицию занимали Нуньес, Жота и Гакпо. Это всё форварды, готовые играть в глубине поля, открывать зоны для партнёров и самостоятельно двигать мяч.

Уго обладает качественной техникой и солидной скоростью, особенно для своего роста. Экитике вырос до 190 см, но всё равно пластичен и готов наказывать соперника с высокой линией обороны. В «Айнтрахте» часто пользовались опасностью Экитике при переходных фазах: команда моментально выводила мяч из обороны забросами на форварда. Хотя стоит учитывать, что Уго любит принимать мяч в ноги, а не на ход — иногда обыгрывая оппонентов через классические финты либо раскачивая их на скорости. Важно, что Экитике постоянно находится в движении, может смещаться на фланги и самостоятельно доводит мяч до штрафной, откуда наносит удар.

Когда читаешь всё это, ловишь некое ощущение дежавю — ведь когда-то похожие качества приписывали и Нуньесу. Дарвин за время карьеры в «Ливерпуле» проявил себя работоспособным нападающим с высокими скоростью и степенью вовлечённости в игру, но психологические проблемы и слабая реализация перечёркивали все старания уругвайца. Нет ли риска, что Экитике станет вторым Нуньесом?

Дарвин Нуньес Фото: Matt McNulty/Getty Images

На самом деле, опасения есть. Во-первых, в современном футболе давно существует понятие «налога на Бундеслигу». Далеко не все звёзды немецкого чемпионата хорошо проявляют себя после трансфера. Есть пример Тимо Вернера, а Кая Хавертца до сих пор не все приняли.

Во-вторых, даже в сезоне-2024/2025 есть претензии по реализации Экитике. По данным Understat, француз забил 15 мячей в Бундеслиге при xG равном 23. Это кошмарная разница, антирекорд среди топ-5 лиг. По другой метрике Уго всё равно сильнее Дарвина. Портал OneFootball взял форвардов, посчитал количество big-chances у обоих (это моменты, которые оцениваются более чем в 0,3 xG) и количество голов. Экитике забил 25 мячей при 45 моментах, а Нуньес — 17 при 57.

Если подводить итог, то Экитике кажется логичным для «Ливерпуля» трансфером. Уго всего 22 года, а мерсисайдцы любят подписывать молодых игроков, близких к приставке «топ». Проблема в том, что Уго с высокой вероятностью станет отличным дополнением для командной игры Арне Слота, но не факт, что он сможет стать топ-бомбардиром уровня Салаха или Суареса.

Кроме того, в «Айнтрахте» почти каждый год выстреливают атакующие футболисты, которые после разочаровывают в топ-клубах. Йович, Коло Муани, Аллер. Недавно в «Сити» переехал Омар Мармуш, но и с ним ничего не ясно. Ещё неизвестно, насколько силён Экитике психологически: не сломается ли он после первых неудач в Англии? С другой стороны, Уго уже пережил хейт в Германии и полтора года в «ПСЖ». Здесь уверенности точно больше, чем с Нуньесом.