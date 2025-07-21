«Сити» купил норвежца, «Реал» — защитника, Модрич сменил клуб. Трансферы недели в Европе

На прошедшей неделе состоялось несколько интересных трансферов. К примеру, «Челси» продал двух футболистов, «Реал» вернул воспитанника, «Наполи» укрепил состав сразу тремя новичками, а «Атлетико» — двумя. Рассказываем о главных сделках последних дней в европейском футболе.

Нони Мадуэке: «Челси» → «Арсенал» (€ 55,4 млн)

Нони Мадуэке (в центре) Фото: arsenal.com

Этим летом «Челси» потратил весьма внушительную сумму на новичков — € 243 млн. Естественно, нужно было кого-то и продать. Фланговый нападающий Мадуэке перебрался в «Челси» в начале 2023 года — лондонский клуб купил его у ПСВ за € 35 млн. За два года в составе английской команды Мадуэке отыграл 90 матчей, забил 20 мячей и отдал девять результативных передач. Теперь его ждёт другой лондонский клуб — «Арсенал». Сам Нони заключил контракт на пять лет. Этот трансфер занимает седьмое место в списке самых дорогих покупок в истории «Арсенала». Кстати, фанаты клуба были против перехода. Они организовали специальную петицию, которую подписали более 4 тысяч человек. Кроме этого, болельщики создали хэштег #NoToMadueke.

Альваро Каррерас: «Бенфика» → «Реал» (€ 50 млн)

Флорентино Перес и Альваро Каррерас Фото: realmadrid.com

Защитник — воспитанник «Реала». В 2020 году он перебрался в систему «Манчестер Юнайтед». Далее — аренды в «Престон», «Гранаду» и «Бенфику». Прошлым летом португальский клуб выкупил права на Каррераса за € 14,3 млн. Спустя год «Бенфика» продала Альваро в «Реал» в 3,5 раза дороже. В прошлом сезоне 22-летний испанец отыграл 52 матча во всех турнирах, забил четыре мяча, отдал пять голевых передач и заработал 20 жёлтых карточек. Президент «Реала» Флорентино Перес после трансфера назвал Каррераса одним из лучших защитников Европы.

Сэм Бёкема: «Болонья» → «Наполи» (€ 31 млн)

Сэм Бёкема Фото: sscnapoli.it

«Наполи» проявил серьёзную активность на прошедшей неделе — в команде появились сразу три новичка. 26-летний защитник Бёкема — самый дорогой из них. «Болонья» получила € 31 млн, а футболист подписал пятилетний контракт с «Наполи». В прошлом сезоне Сэм отыграл 48 матчей во всех турнирах, отдал две голевые передачи и заработал четыре жёлтые карточки. Центральный защитник хотел бы играть за сборную Нидерландов и для этого перешёл в более статусный клуб. А «Наполи» получил защитника с опытом выступлений в Серии А (65 матчей) и Лиге чемпионов (8).

Джордже Петрович: «Челси» → «Борнмут» (€ 28,8 млн)

Джордже Петрович Фото: afcb.co.uk

Два года назад сербский вратарь переехал из США в Англию. С того момента у него 31 матч в составе «Челси», 44 пропущенных мяча и семь игр «на ноль». Прошлый сезон Петрович провёл во Франции — выступал за «Страсбург» на правах аренды. Он стал одним из лучших вратарей Лиги 1, после чего снова вернулся в АПЛ. «Борнмут» не пожалел почти € 30 млн, а Джордже заключил контракт на пять лет. «Челси» коллекционировал вратарей в последние годы, однако этим летом избавился сразу от четырёх. Петрович ушёл в «Борнмут», Кепа Аррисабалага — в «Арсенал», Маркус Беттинелли — в «Манчестер Сити», а Лукас Бергстрём — в «Мальорку».

Ноа Ланг: ПСВ → «Наполи» (€ 25 млн)

Ноа Ланг Фото: sscnapoli.it

Ещё один нидерландский футболист, который перешёл в «Наполи». В отличие от Бёкема, Ланг провёл 14 матчей в составе национальной команды и забил три мяча. «Твенте», «Аякс», «Брюгге», ПСВ — список клубов в карьере 26-летнего Ноа. Пришло время попробовать свои силы в одной из ведущих лиг Европы. К тому же у Ланга достаточно приличный опыт игры в основном раунде Лиге чемпионов — 31 матч. В прошлом сезоне нидерландец набрал 26 (14+12) очков по системе «гол+пас» в 44 встречах во всех турнирах. Но то было на родине. А как он проявит себя в Италии?

Джонни Кардозо: «Бетис» → «Атлетико» (€ 24 млн)

Джонни Кардозо Фото: atleticodemadrid.com

«Атлетико» купил полузащитника сборной США. Правда, на прошедшем Золотом кубке КОНКАКАФ Кардозо отыграл суммарно всего лишь 11 минут. В начале 2024 года Джонни переехал из Бразилии в Испанию — подписал контракт с «Бетисом». За полтора года в клубе из Севильи Кардозо провёл 65 матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Игра футболиста привлекла внимание «Атлетико», так что американец ушёл на повышение. Стороны заключили контракт на пять лет. «Атлетик», «Реал», «Севилья» и «Жирона» — список команд, которым 23-летний футболист забивал в Примере.

Тьяго Альмада: «Ботафого» → «Атлетико» (€ 21 млн)

Тьяго Альмада Фото: atleticodemadrid.com

А вот этот новичок «Атлетико» никогда не играл в чемпионате Испании. Впрочем, в карьере 24-летнего Альмады есть опыт выступлений во Франции за «Лион» (20 матчей, два гола, пять результативных передач). По окончании аренды Альмада вернулся в «Ботафого», который продал его «Атлетико». Тьяго отыграл 10 матчей в составе сборной Аргентины и забил четыре мяча. В 2022 году Альмада стал чемпионом мира, а в 2024-м — чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес с «Ботафого».

Эль-Хаджи Малик Диуф: «Славия» → «Вест Хэм» (€ 19,36 млн)

Эль Хаджи Малик Диуф Фото: whufc.com

«Вест Хэм» обратил внимание на 20-летнего африканца, который выступал в чешском чемпионате. Диуф оказался в «Славии» в начале 2024 года — он перебрался туда из норвежского «Тромсё». Тогда чешский клуб заплатил € 5,64 млн. 50 матчей, девять голов, четыре результативных паса — статистика сенегальца в составе «Славии». Диуф способен сыграть на любой позиции на левом фланге. А ещё в его карьере есть парочка матчей на месте центрального защитника.

Сверре Нюпан: «Русенборг» → «Манчестер Сити» (€ 15 млн)

Сверре Нюпан Фото: mancity.com

«Между Норвегией и «Манчестер Сити» уже существует особая связь», — слова футболиста после трансфера. В английской команде играют Эрлинг Холанд и Оскар Бобб. Нюпану всего 18 лет, однако он провёл семь десятков матчей в составе «Русенборга». 14 голов и 11 результативных передач — очень хорошая статистика. Правда, попасть в основную обойму «Сити» парню пока будет очень тяжело. Не исключено, что совсем скоро клуб отправит Нюпана в аренду. Сверре пока не дорос до первой сборной Норвегии, но играет за молодёжку.

Лука Модрич: «Реал» → «Милан» (свободный агент)

Лука Модрич Фото: acmilan.com

Представить такого футболиста в форме другого клуба очень тяжело. Модрич оказался в «Реале» ещё в 2012 году, после чего отыграл за мадридскую команду 597 матчей. Не хватит места, чтобы перечислить все трофеи хорвата в форме «Реала». Достаточно сказать, что он шесть раз побеждал в Лиге чемпионов и брал «Золотой мяч». Этим летом Лука отыграл шесть матчей на КЧМ-2025, проведя на поле суммарно 120 минут. Он покинул «Реал» в связи с истечением срока контракта, так что «Милан» взял ветерана в статусе свободного агента. Какую пользу новой команде принесёт 39-летний полузащитник?

Джордан Хендерсон: «Аякс» → «Брентфорд» (свободный агент)

Джордан Хендерсон Фото: brentfordfc.com

Ещё один ветеран нашёл себе новый клуб в статусе свободного агента. Хендерсон в своё время был капитаном «Ливерпуля», побеждал вместе с ним в Лиге чемпионов и брал все внутренние трофеи (АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии). В 2023 году Джордан отправился к Стивену Джеррарду в «Аль-Иттифак», но задержался в Саудовской Аравии всего на полгода. Предыдущие полтора сезона провёл в «Аяксе» (57 матчей, один гол, девять результативных передач). Теперь опытный футболист (35 лет) поможет «Брентфорду» — контракт подписан до июня 2027 года.

Другие трансферы

«Ноттингем Форест» продал в «Ботафого» опорного полузащитника Данило за € 23 млн.

«РБ Лейпциг» заплатил ПСВ € 18 млн за 22-летнего вингера Жоана Бакайоко.

€ 14 млн — столько «РБ Лейпциг» заплатил за защитника «Црвены Звезды» Андрию Максимовича.

«Лидс» заплатил «Ньюкаслу» € 13,8 млн, чтобы оформить переход полузащитника Шона Лонгстаффа.

«Манчестер Сити» продал полузащитника Максимо Перроне в «Комо». Сумма трансфера — € 13 млн.

«Наполи» арендовал нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукку. Сумма аренды составила € 9 млн. В договор включена опция выкупа.

Защитник Килианн Сильдилья перешёл из «Фрайбурга» в ПСВ за € 5,8 млн.

Вратарь Марк Траверс перебрался из «Борнмута» в «Эвертон». Сумма сделки составила € 4,6 млн.

ПСВ потратил € 4,5 млн на приобретение нападающего Алассана Плеа из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Экс-футболист «Ювентуса» Федерико Бернардески пополнил состав «Болоньи». Итальянец вернулся на родину в статусе свободного агента.

Защитник Кайл Уокер-Питерс перешёл из «Саутгемптона» в «Вест Хэм» на правах свободного агента.

Вратарь Пьетро Террачано перешёл в «Милан» в статусе свободного агента. А вот другой голкипер — Марко Спортьелло — отправился в «Аталанту». Бергамаски купили его у «Милана» за € 1 млн.

ПСВ арендовал у «Байера» вратаря Матея Коваржа.

«Интер» отправил в аренду двух футболистов по фамилии Карбони. Франко уехал в «Эмполи», а Валентин — в «Дженоа».