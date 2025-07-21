Топ-события вторника: квалификация Лиги чемпионов, «Тур де Франс» и водный ЧМ-2025

За чем следить 22 июля: Англия — Италия на женском Евро, «Линкольн» — «Црвена Звезда» в ЛЧ и командные соревнования в синхронном плавании!

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Время в материале указано по Москве.

🚴‍♀️ 13:10: «Тур де Франс», этап 16, Монпелье — Мон-Ванту, 171,5 км

Интрига: рискнет ли Йонас Вингегор?

Одна из самых знаменитых точек на карте Гранд-тура — гора на высоте 1900 метров. Именно к ней будут ехать весь 16-й этап велосипедисты. Путь туда характеризуется непростым подъёмом в 15,7 км, который идёт с уклоном 8-9%. Лидер генеральной классификации Тадей Погачар в интервью накануне прямо сказал, что не мечтает о победе там. Он всё так же бережёт силы на оставшиеся этапы. Но интересно другое: предпримет ли попытку атаковать Йонас Вингегор, которому терять уже нечего. Надо же как-то отыгрывать четыре минуты отставания в тотале?

🥇 🏊 13:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, женщины, командные соревнования, техническая программа

Интрига: получится ли у россиянок взять золото?

В квалификации российская команда стала второй. Наши уступили лишь китаянкам, правда, отставание от синхронисток из Поднебесной составило почти 11 баллов. У наших спортсменок программа сложнее, но пока качество исполнения чуть хуже. Смогут ли девчонки исправиться и взять золото в финале или придётся довольствоваться вторым местом?

⚽️ 19:00: «Линкольн» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: сколько мячей забьёт сербский клуб?

«Црвена Звезда» по итогам прошлого сезона снова стала чемпионом Сербии. Ближайший преследователь — «Партизан» — отстал на 27 очков. Кстати, «Црвена Звезда» успешно стартовала в новом розыгрыше лиги — разгромила «Явор» (4:0). Впереди — первая встреча со скромным «Линкольном» из Гибралтара. В прошлом квалификационном раунде он дважды обыграл «Викингур» (3:2, 1:0) с Фарерских островов. «Црвена Звезда» должна без проблем проходить дальше. Или будет сенсация?

⚽️ 22:00: Англия — Италия, чемпионат Европы, женщины, 1/2 финала

Интрига: кто выйдет в финал?

Сборная Англии — действующий чемпион Европы. Но три года назад команда добилась успеха на родине, а теперь турнир проходит в Швейцарии. В четвертьфинале англичанки с огромным трудом одолели Швецию. Они за пару минут превратили 0:2 в 2:2, а потом оказались точнее в серии пенальти. Итальянки впервые с 1997 года пробились в полуфинал чемпионата Европы. На предыдущей стадии они справились с Норвегией (2:1) благодаря дублю Кристианы Джирелли. Второй мяч она забила уже на 90-й минуте. Кто приблизится к победе на Евро?