ЦСКА оступился на старте РПЛ! Дебют Челестини испортил дерзкий «Оренбург»

1-й тур МИР Российской Премьер-Лиги закрывался в Оренбурге. Команда Владимира Слишковича, неожиданно для себя оказавшаяся снова в элите, принимала ЦСКА. И результат встречи удивил.

Состав ЦСКА не сильно отличался от игры в Суперкубке с «Краснодаром». Не вышел только защитник Игорь Дивеев: у него образовалась гематома на ноге после прошлого матча. Также Фабио Челестини выпустил с первых минут на синтетическое поле Игоря Акинфеева. Капитана ЦСКА обычно берегут от игры на ненатуральном покрытии — в прошлом сезоне в Оренбурге в старте вышел Владислав Тороп. Но на этот раз Акинфеев появился в основе. И не зря! В первом тайме Игорь пару раз серьёзно выручил ЦСКА. В начале встречи он потащил удар Владислава Камилова в касание. А на 42-й минуте Акинфеев сделал сейв после выстрела Ираклия Квеквескири из-за пределов штрафной.

«Оренбург» заслужил комплименты по итогам первого тайма. Команда узнала, что сыграет в РПЛ, лишь за восемь дней до старта сезона. Оренбуржцы комплектовались под Первую лигу, но перед этим составом встали совершенно другие задачи. И хозяева смотрелись достойно на фоне обладателя Кубка и Суперкубка России. В первом тайме «Оренбург» набрал 0,48 xG (ожидаемые голы), ЦСКА — 0,59. Да и по ударам команда Слишковича не уступила сопернику (5:6, 2:1 — в створ).

«Оренбург» — ЦСКА Фото: ФК «Оренбург»

По ощущениям, ЦСКА в первом тайме привыкал к 30-градусной жаре и синтетическому полю. Однако парочку моментов москвичи всё же создали. А лучший шанс забить за 45 минут упустил форвард Артём Шуманский: в середине тайма он получил пас в штрафной от Кирилла Глебова и пробил рядом со штангой (голкипер «Оренбурга» Богдан Овсянников коснулся мяча кончиками пальцев).

После перерыва гости действовали увереннее. ЦСКА забрал инициативу, владел мячом 65% времени. Однако гол всё никак не приходил. Челестини бросил в бой новичка — Матеуса Алвеса — а также Алеррандро на 59-й минуте. Чуть позже появился и Секу Койта. Но мощная атакующая группа гостей никак не справлялась с защитой «Оренбурга».

На 73-й минуте ЦСКА упустил отличный момент: Шуманский открылся под пас, после чего навесил на Алеррандро, который переправил мяч в дальний угол. Рядом со штангой! Однако москвичи не сдавались и шли вперёд. Правда, жара и усталость ближе к концовке всё сильнее влияли на активность гостей. Осевший в обороне «Оренбург» при каждом удобном случае растягивал время, а владение использовал как передышку. Но при защите хозяева действовали самоотверженно и активно. Только так «Оренбург» в сезоне-2025/2026 сможет бодаться с топ-клубами.

«Оренбург» — ЦСКА Фото: РИА Новости

ЦСКА так и не забил оренбуржцам — впервые за 15 матчей. Не помог даже мини-штурм в концовке. На 90+2-й минуте Алвес из убойной позиции бил по воротам «Оренбурга», но Овсянников сделал крутейший сейв. Правда, судья Егор Егоров зафиксировал офсайд. А этот эпизод отлично показывает настрой «Оренбурга» на сезон — он готов к борьбе. И от чудом вернувшейся в РПЛ команды Слишковича уже пострадал один из фаворитов сезона. Челестини дебютировал в чемпионате России с осечки.