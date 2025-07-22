До сих пор неудобно из-за истории с шишками и Карпиным…

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Почитал я другие статьи из этой серии. Все делятся своими офигительными историями из жизни спортивного журналиста. Что ж, у меня тоже кое-что накопилось. Причём мои нестандартные ситуации почему-то связаны именно с тренерами.

Было, конечно, что-то и про игроков. Например, я приехал посреди недели на тренировку ЦСКА за интервью, но все футболисты отказались. Последним с поля уходил Игнашевич. А там вообще без шансов. Это сейчас он, став тренером, общается чаще, тогда же был главным «молчуном» лиги на пару с Игорем Денисовым. Само собой, Игнашевич от интервью отказался.

И вот я стоял на базе ЦСКА, ещё и погода испортилась. Капало, было грустно, и тут на меня что-то нашло. Я догнал Игнашевича и выдал самый странный аргумент из возможных: «Когда с вами делать интервью, если не после дождика в четверг?» Да, это был именно четверг. Игнашевич улыбнулся и такой: «Ладно, какие там вопросы?» Мы всё-таки сделали небольшое интервью. В журналистике никогда не понимаешь, какая фраза может сработать.

Александр Головин и Сергей Игнашевич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин и шишка

Не знаю, почему первым делом вспомнил про этот случай. Наверное, потому что никогда о нём не говорил, а теперь, спустя столько лет, решил рассказать. Вообще, работа корреспондента порой больше не про текст, а про коммуникацию. Иногда даже на уровне взглядов. Вот история про шишку.

Дело было давно. Я был ещё студентом и поехал на сборы «Спартака» в турецкий Белек. Команда тренировалась, а я делал какие-то там репортажи и интервью с игроками. Футбольное поле находилось в 15 минутах пешком от отеля «Карнелия Даймонд», где жили и команда, и я. Идти можно было по асфальтированной дороге или по соседней тропинке сквозь небольшой лес. Я после тренировки пошёл обратно через лес. А там шишки огромные лежали — такие красивые турецкие.

Помню, мне кто-то в детстве похожие привозил. Я даже подумал: может, и мне взять с собой одну на память? Я решил сравнить пару шишек, выбрать лучшую. И тут вижу тренерский штаб с Карпиным на пробежке до отеля. И вот картина: я сижу на корточках, кручу в руках шишки, а мимо меня пробегают тренеры и гендиректор «Спартака», у которых потом брать интервью. Вроде мелочь, ничего особенного, но мне было почему-то дико неловко. До сих пор не по себе!

Григорий Телингатер, Валерий Карпин и Денис Целых Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Каррера и хитрость

Иногда становилось неудобно за других. Например, я (как и ещё множество журналистов) хотел сделать интервью с Каррерой, который тогда тренировал «Спартак». Помню, как на сборах раз за разом подходил к Леониду Трахтенбергу, отвечавшему за работу со СМИ, и просил об интервью с Каррерой. В ответ каждый раз звучало: «Тренер не хочет», «Тренер не готов», «Тренер отказался». В какой-то момент позиция Карреры уже начала разочаровывать. На долгий период Массимо вообще закрылся ото всех журналистов без объяснения причин. Вроде самая популярная команда, вопросов накопилось много, а он молчит.

Честно говоря, мы с коллегами даже злились на него. И вот спустя какое-то время удалось договориться об интервью. Каррера пришёл в редакцию «Чемпионата» и рассказал кучу всего интересного. Ещё и со своим итальянским шармом. Но я всё равно спросил, почему он столько времени молчал? Ответ оказался неожиданным: «Ноль. Ни один из ваших запросов до меня не дошёл». Кажется, злиться нужно было не на Карреру.

Массимо Каррера – гость редакции «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Батуренко и исчезновение

А вот случай, когда вопросы были как раз к тренеру. Я договорился об интервью с Юрием Батуренко – многолетним помощником Юрия Сёмина в «Локомотиве». Это интервью хотелось сделать давно, и я дождался подходящего момента – в июне 2020 года у него закончился контракт с «Локо». Он был вежлив, и мы легко договорились пообщаться в Черкизове после матча. Я приехал на игру, однако тренер резко перестал отвечать на звонки. В WhatsApp прочёл сообщение, но не ответил. Я даже переживал, не случилось ли что-то с человеком. Рад был увидеть, что с ним всё в порядке и он продолжил карьеру.

Я не раз сталкивался с тем, что люди были готовы дать интервью, однако потом передумывали. Такое случается, но то был единственный раз, когда человек не стал писать, что интервью отменяется, а решил просто игнорировать звонки и сообщения. Юрий Михайлович, если читаете этот текст, отзовитесь, пожалуйста. До сих пор интересно, почему вы резко прервали общение.

Григорий Телингатер Фото: Из личного архива Григория Телингатера

Черчесов и дамы

Уникальная манера общения с журналистами и у Черчесова. Увы, не имею права раскрывать, что и как он говорит не для печати, но некоторые его приколы достаточно смелые. А не так давно произошёл случай на премьере фильма «Федя. Народный футболист». Я тогда пришёл в кинотеатр «Октябрь» с женой. Мы стояли на первом этаже, о чём-то говорили, и тут я увидел Черчесова. Он поймал мой взгляд и пошёл на меня. Незадолго до этого я писал не самые приятные вещи о его работе в сборной Казахстана. Понятия не имел, читал ли он это, но некоторые опасения возникли.

Тут требуется какая-то кликбейтная фраза типа: я и предположить не мог, что сделает Черчесов! Когда наши руки тянулись друг к другу, чтобы поздороваться, он резко одёрнул свою, повернулся к моей жене и пожал руку сначала ей, а только потом мне со словами «ladies first» («сначала девушки»). Само собой, мою жену он видел впервые. Как я потом узнал, Черчесов регулярно практикует этот приём, резко убирая руку и переключаясь на приветствие девушек. Это лишь одна из его фишек.

Григорий Телингатер с женой Фото: Из личного архива Григория Телингатера

Некто и услуга

Надеюсь, по всем этим историям никто не подумал, что у меня сформировался какой-то негатив к тренерам. Я действительно уважаю их непростую работу. А настоящий негатив у меня связан только с одним человеком. Тут обойдёмся без имён, хотя тренер достаточно известный, поработал во многих командах РПЛ. Мы как-то делали с ним интервью, которым он остался доволен. Сказал, что ставит мне за текст пять с плюсом и вообще готов сотрудничать. Через пару лет я предложил ему снова пообщаться на фоне ухода из команды. Объяснил ему, что мы, журналисты, такие люди, которым важно опередить другие СМИ и сделать интервью раньше конкурентов. Он дал добро, однако потом ушёл давать интервью в YouTube-шоу.

Это было обидно, но ладно. Спасибо, что не перестал отвечать на звонки, как один из предыдущих героев. Самое грустное было дальше. Спустя какое-то время этот тренер позвонил мне и попросил об услуге, которая противоречит базовым принципам журналистики. От щедрого предложения я отказался и больше с этим тренером не контактировал. Даже стал меньше переживать за команды, которыми он руководит, что неправильно с моей стороны: клубы-то ни при чем…

Григорий Телингатер Фото: Из личного архива Григория Телингатера

Красножан и суд

Ну и напоследок было бы странно не вспомнить о Юрии Красножане – единственном человеке, который подавал на меня в суд. Иск был о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причина – моё интервью с экс-защитником «Локомотива» Родолфо. Среди прочего бразилец сказал: «Смородская ещё до начала матча знала, что тренер будет сдавать игру». Красножан после этого подал иск против бразильца, меня и издания. Сторона Красножана проиграла дело и в первой инстанции, и затем при рассмотрении апелляции. Если что, это не доказывает договорной характер матча. По крайней мере, у меня нет тому подтверждений. Есть только много поздравлений на день рождения с изображением Красножана. Спасибо коллегам за эти картинки.

Типичное поздравление с днём рождения Фото: Соцсети

Вычитывал этот текст, прежде чем отправить редактору, и понял: насколько же непростыми у меня получались отношения с некоторыми тренерами. Мне кажется, что я вёл себя адекватно в каждой из историй, но дико интересно, как всё выглядело со стороны тренеров – явно же иначе. Теперь задумался – возможно, сам выстраиваю отношения не лучшим образом. Ну или просто больше запоминаются конфликты, а не ситуации, когда все остаются довольны.