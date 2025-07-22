«Игру «Спартака» раздувают, но ничего скандального там нет». Судейство в 1-м туре РПЛ

МИР Российская Премьер-Лига снова с нами! Команды отыграли растянувшийся на четыре дня 1-й тур и уже вовсю готовятся к следующему. А мы пока подводим итоги увиденного. Представляем первый анализ работы судей в новом сезоне РПЛ!

Специально для «Чемпионата» судейство в 1-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» Москва — «Балтика» — 1:1

Нормальная работа Бобровского. Единственный момент: в конце первого тайма игрок «Балтики» Варатынов выставил руку в сторону и попал сопернику по лицу. Бобровский дал свисток на перерыв, однако затем приложил палец к наушнику — момент проверяли на красную карточку. Здесь можно только догадываться, что произошло, но решили, что не красная. Бобровский показал Варатынову жёлтую. При этом в протоколе написано: неспортивное поведение. Ничего подобного на общем плане я не увидел. Это либо грубая игра, либо агрессивное поведение. Непонятно, как здесь работал VAR и кто что говорил. Впрочем, на оценку Бобровского этот момент не влияет.

Оценка Бобровского — 8,4.

Ян Бобровский Фото: РИА Новости

«Акрон» — «Крылья Советов» — 1:1

Хорошая работа Зиякова. На 62-й минуте — пограничная ситуация. Арбитр правильно не показал жёлтую игроку «Крыльев» Бобёру. Было бы проще показать, но он не стал и ушёл на управление. Это очень хорошо — судья не стремится разбрасываться карточками.

На 87-й минуте игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев прямой ногой попал сопернику в колено. Все встали, побежали, однако всё равно нужно было показать минимум жёлтую. В динамике это, конечно, не красная — не было додавливания. Но без жёлтой оставаться было нельзя.

Оценка Зиякова — 8,3.

«Локомотив» — «Сочи» — 3:0

На 18-й минуте Буланов не показал жёлтую игроку «Локо» Карпукасу за симуляцию, а она была очевидная, и за такое надо наказывать. На 30-й минуте арбитр не показал жёлтую уже игроку «Сочи» Литвинову за срыв перспективной атаки. Если бы не второй защитник, мы бы говорили о красной. Шёл пас в открытую зону, и Литвинов откровенно сыграл рукой в мяч. Есть вопросы к трансляции, где нам не показали крупный план, который всё бы прояснил. Буланова спасло, что в единоборство успевал вступить другой игрок. Поэтому жёлтая за срыв перспективной атаки.

На 36-й минуте Буланов правильно не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Также правильно не показал вторую жёлтую Марсело Алвесу на 52-й минуте. И через VAR верно отменили гол в ворота «Локо», так как мяч попал в руку игроку «Сочи», а тот забил следующим же касанием.

Оценка Буланова — 8,2.

Евгений Буланов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» — «Динамо» Махачкала — 1:0

Эту игру раздувают, но ничего скандального тут нет. Казарцев своими решениями не повлиял на результат матча, и голы были отменены верно. Здесь можно говорить только об одном — о планке единоборств, которую Казарцев пытался найти и так и не выдержал. Департамент, скорее всего, во всех эпизодах поддержит арбитра. И не удивлюсь, если ему дадут назначение на следующий тур.

Первый момент — наступ на ногу Умярову. Здесь вопрос в том, что такое игра в мяч. Эпизод сложный: две ноги близко, игрок «Динамо» видит Умярова и, по мне, просто касается мяча, а не играет в него. Казарцев же, видимо, сказал Фисенко на VAR, что это игра в мяч, а тот увидел на повторе контакт и не вмешался. Для меня это не игра в мяч. Это неназначенный 11-метровый. Департамент может сказать, что для них это игра в мяч, и тоже будет по-своему прав. Но я согласиться с такой трактовкой не могу.

Следующий момент — игра рукой защитника «Динамо» на 25-й минуте. Казарцева позвали к монитору, потому что он не видел руку. Игрок «Спартака» перекрывал ему обзор. Однако сам контакт и единоборство арбитр точно видел, как и движение рукой. В игре для него это не оказалось нарушением. После повтора Казарцев назначил штрафной в пользу «Динамо». Я не могу сказать, что он не прав. Действительно, рука Мангаша двигалась вперёд, и, возможно, из-за этого мяч попал в руку соперника. Но я бы, исходя из планки единоборств Казарцева, продолжил игру после контакта и назначил 11-метровый за игру рукой.

На 45+6-й минуте Казарцев отменил гол «Спартака», потому что Денисов блокировал вратаря. Здесь неважно, кто первым коснулся голкипера. Важно, что Денисов на него влиял, а это запрещено. Так что гол отменён совершенно правильно.

На 44-й минуте были все основания показать вторую жёлтую игроку «Динамо» Аззи за грубую игру. Казарцев ушёл на внушение. Я понимаю, есть рекомендация не притягивать за уши то, что можно вывести на управление. Говорят, Казарцев предупредил игрока, что-то ему сказал. Но это так не работает. Проблема в том, что Казарцев поднял планку единоборств, а потом опустил её. И при удалении в начале второго тайма он просто поймал Аззи. «Я тебя не удалил там — удалю здесь». Для судьи это непрофессионально. Департамент поддержит Казарцева, потому что Аззи надо было удалять ещё в первом тайме. Однако я не считаю, что это правильно. Понижение планки — это всегда плохо.

Момент с жёлтой Маркиньосу за игру рукой сравнивают с эпизодом из первого тайма, потому что Казарцев дал для этого повод. Сначала для него такие толчки вписывались в планку, потом — нет. По-судейски он правильно наказал Маркиньоса за игру рукой. Фола со стороны защитника не было — это нормальная борьба. Маркиньос же до мяча всё равно не дотягивался, понимал это и поэтому дорисовывал.

Оценка Казарцева — 7,4.

«Пари НН» — «Краснодар» — 0:3

У Кукуляка всё хорошо — отличная работа, никаких претензий нет. Бежал, разбирался, успокаивал. Было важно не пропустить ключевой эпизод, и Кукуляк не подвёл.

Оценка Кукуляка — 8,4.

Евгений Кукуляк Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Зенит» — «Ростов» — 2:1

На 46-й минуте Глушенков наступил сверху на ногу игроку «Ростова». Шафеев дал свисток. Показа жёлтой я не видел, но титр показал, что она была. Вопрос: за что? Это не грубая игра, а наступ на голень. Свистеть здесь можно было либо для паузы под вызов врачей, либо для красной. Для меня же это не фол. Глушенкову просто некуда было ставить ногу, а соперник под него подкатился.

На 61-й минуте Шафеев ошибочно не зафиксировал фол со стороны футболиста «Ростова» Прохина. Опасный эпизод, перед штрафной — это пропуск нарушения. Плюс у Прохина уже была жёлтая. Шафеев пропустил фол, но было бы хуже, если бы дело закончилось второй жёлтой. Никаких безрассудных действий здесь не было. Для меня это даже не первая жёлтая.

На 77-й минуте Шафеев правильно назначил 11-метровый в пользу «Зенита» и показал жёлтую вратарю «Ростова» Ятимову. Простой, открытый эпизод. Это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч.

Самый сложный эпизод — 86-я минута. Игрок «Зенита» Луис Энрике был за линией офсайда. Дальше мы говорим о действиях вратаря. Была ли игра головой в мяч контролируемой? Пока Ятимов бежал к мячу, он споткнулся и пытался хоть как-то сыграть — это неконтролируемая игра в мяч. Плюс соперник отвлекал — надо было быстрее принимать решение. Другими словами, Луис Энрике вмешивался в момент, находясь во вне игры. Главного арбитра позвали к монитору, но это жесть — нужна была максимальная устойчивость к стрессу. Шафеев разобрался, и за это решение надо хвалить. Добавил ему 0,1 балла.

Оценка Шафеев — 8,5.

«Ахмат» — «Рубин» — 0:2

Единственный вопрос — аут «Рубина» на 51-й минуте, после которого был забит гол. Стояла ли коленка Рожкова на земле — неважно. По правилам игры, обе стопы должны находиться на газоне либо на боковой линии, либо за ней. Про колени в правилах вообще ничего не сказано. Резервный арбитр Соколов следил за коленкой игрока «Рубина», и по видео нет доказательств, что было нарушение. VAR момент также просматривал. И не надо здесь раздувать. Всё правильно и без ошибок. Хорошая работа Абросимова и всей бригады.

Оценка Абросимова — 8,4.

Иван Абросимов (по центру) Фото: ФК «Ахмат»

«Оренбург» — ЦСКА — 0:0

Хорошая работа Егорова. Но смутила жёлтая карточка игроку ЦСКА Глебову. Ладно, придержал руками, но вроде все убежали, эпизод закончился. Зачем наказывать? Тогда надо было показывать жёлтую и футболисту «Оренбурга» Зотову за докат и грубую игру на 44-й минуте. Однако Егоров не показал. Если сравнивать эти два момента, то с Зотовым была ошибка. Не показал бы жёлтую никому — вопросов бы не было.

На 49-й минуте защитник «Оренбурга» Касимов поднял ногу вверх и попал по Глебову. 100% арбитров здесь назначили бы штрафной, а не показали жёлтую Глебову за симуляцию. Егоров так и поступил.

Егорову нужно поработать над позицией и чтением игры, а то пока он просто бегает за игроками, попадает под них и прыгает через мяч. Так было и в Первой лиге, и сейчас он возвращается к старой проблеме. У него хорошие опытные ассистенты, и им стоит доверять.

Оценка Егорова — 8,3.