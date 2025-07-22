Внезапный лидер «Спартака», звезда «Зенита» или новичок «Локо»? Кто лучший в 1-м туре РПЛ

Сыгран 1-й тур сезона-2025/2026 МИР Российской Премьер-Лиги. Определяем лучшего игрока по итогам восьми матчей прошедшего уикенда и понедельника. Кто, по вашему мнению, самая яркая звезда старта чемпионата?
Принимайте участие в опросе и составлении рейтинга. Мы предложили для голосования самых подходящих, на наш взгляд, кандидатов, тем не менее можно выбрать и кого-то другого. Пишите в комментариях, почему именно ваш герой был лучшим в этом туре.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Маркиньос, «Спартак»
Несмотря на хороший прошлый сезон, украшенный 10 голевыми передачами, Маркиньос не забил до минувшего уикенда в РПЛ ни разу. А в новом чемпионате отличился сразу в 1-м туре! Причём при своём невысоком росте поразил ворота махачкалинского «Динамо» головой. В целом бразилец, как обычно, активно провёл матч, едва не заработал пенальти. Игравший против него Мохамед Аззи, кажется, и сам был не рад, что вышел на поле. Только в завершающей стадии атак Маркиньос действовал недостаточно эффективно, кроме эпизода с победным голом. Всего же за встречу он нанёс два удара.
Рикарду Мангаш, «Спартак»
За весь прошлый сезон РПЛ португальский универсал, которого можно использовать, как в защите, так и в полузащите, лишь однажды попал в основу «Спартака». На старте нового чемпионата Деян Станкович дал шанс Мангашу, и Рикарду прекрасно использовал его в матче с махачкалинским «Динамо». Легионер «зажигал» на своём фланге и заработал бы пенальти в ворота южан, не прими судья спорное решение. Мангаш поучаствовал в 12 единоборствах (больше в «Спартаке» – только у Антона Заболотного), совершил шесть успешных оборонительных действий, заработал на себе четыре фола и отдал два паса под удар.
Вадим Раков, «Крылья Советов»
Молодой нападающий «Локомотива» ушёл за игровой практикой в «Крылья Советов» на правах аренды и, судя по 1-му туру, не ошибся. Раков стал одним из героев дерби Самарской области – спас команду Магомеда Адиева от поражения в битве с «Акроном». Вадим забил действительно классный гол после впечатляющего прохода через полполя. Новичок «Крыльев Советов» был очень активен – встретился с мячом 45 раз и нанёс пять ударов, в том числе три – в створ. В итоге вполне заслуженно был признан лучшим игроком матча.
Александр Руденко, «Локомотив»
У дебютанта железнодорожников получилась идеальная премьера в команде Михаила Галактионова. «Локомотив» в течение 80 минут не мог вскрыть оборону «Сочи», но в концовке Руденко сделал результат. Невысокий экс-форвард «Химок» открыл счёт, открывшись под подачу справа и забив ударом головой. А ещё через пару минут Александр сделал отличный заброс с левого фланга, который превратился в голевой пас на Дмитрия Воробьёва. Если бы не кураж Руденко, набравшего 1+1, новичок РПЛ мог бы увезти из Москвы ничью.
Лучшим в туре был другой игрок
Помимо выбранных нами кандидатов, были в 1-м туре и другие футболисты, которые заслужили высокие оценки за свою игру. Например, Хуан Касерес («Динамо», Москва), Йонуц Неделчяру («Акрон»), Наиль Умяров («Спартак»), Иван Комаров («Ростов»), Илья Рожков («Рубин») и Матвей Кисляк (ЦСКА). Почти все они отметились результативными действиями – забитыми мячами или голевыми передачами. А кого из «незаметных героев» мы незаслуженно забыли включить в этот список? Делитесь своим мнением!
Владислав Саусь, «Балтика»
Новичок элиты «Балтика» очень понравилась в 1-м туре и заслужила как минимум ничью во встрече с «Динамо» в Москве. Её и получила. Правый латераль Саусь по большому счёту дебютировал в РПЛ. До этого у Владислава был один матч за «Зенит» в 2023 году, когда он вышел на замену на две-три минуты в концовке. 21-летний игрок произвёл сильное впечатление своей работой на фланге. Выиграл 60% единоборств, совершил три отбора и один перехват. А главное – сделал гол «Балтики». Классно принял мяч и ушёл от Дмитрия Скопинцева, после чего вырезал идеальную передачу на Брайана Хиля.
Дмитрий Воробьёв, «Локомотив»
Основной центрфорвард «Локомотива» прошлого сезона выпал из стартового состава после прихода Николая Комличенко. Но уже в 1-м туре Воробьёв сделал мощную заявку на то, чтобы начинать игры с первых минут. С его появлением на поле железнодорожники сумели дожать крепкую команду Роберта Морено. Дмитрию хватило полчаса и всего 13 касаний, чтобы сделать разницу! Сначала он поучаствовал предголевой передачей в первом голе в ворота «Сочи». После этого стал автором второго забитого мяча «Локомотива», реализовав выход один на один.
Эдуард Сперцян, «Краснодар»
Чемпион России стартовал в новом сезоне РПЛ с крупной победы, а звезда «Краснодара» выдал ещё один сильный матч, чем, вполне возможно, приблизил свой трансфер в Европу. В игре с «Пари НН» Сперцян сначала сделал голевую передачу на Диего Косту, а затем и сам забил третий гол нижегородцам. Мощный рывок полузащитника в быстром контрвыпаде был вознаграждён своевременным пасом под удар в касание. В активе Эдуарда в этой встрече 81% точных передач, он дважды и сам ассистировал бившим по воротам партнёрам.
Мирлинд Даку, «Рубин»
Нападающий «Рубина» – снова один из героев тура РПЛ. Хотя Даку даже не забил на старте чемпионата. Но албанец поучаствовал в обоих голах команды в Грозном. Сначала развил атаку предголевой передачей на Илью Рожкова, который, в свою очередь, ассистировал Дардану Шабанхаджаю. Потом выдал чудесный голевой пас пяткой – Велдину Ходже под выход один на один. Хотя во встрече с «Ахматом» Мирлинд заметно хуже, чем обычно, цеплялся за мяч и сам фактически не угрожал воротам соперника, он своё дело сделал. Поэтому выделяем Даку на фоне остальных.
Луис Энрике, «Зенит»
Луис Энрике поучаствовал в эпизодах с обоими голами «Зенита» в ворота «Ростова». В первом моменте открылся под классную длинную диагональ от Жерсона и вскрыл свободную зону, а во втором заработал победный пенальти. Кроме того, мог стать автором голевой передачи, но Ванья Дркушич после его скидки попал в перекладину. Луис Энрике вступил в 26 единоборств (лучший результат среди всех игроков), выиграв 12 из них. Совершил пять обводок, заработал на себе три фола, нанёс три удара и дважды ассистировал бившим по воротам партнёрам.
Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»
«Оренбург» не выглядел безнадёжным аутсайдером в матче с обладателем Суперкубка России. А турецкий полузащитник нашёл для себя новую роль – в этот раз он действовал не чисто на фланге, а играл ближе к центру нападения. И был там максимально полезен. Савельев отвечал за верховую борьбу, а Гюрлюк — за то, чтобы играть на подборе. Получалось очень органично. По оценкам Sofascore, он стал одним из лучших игроков оренбуржцев с оценкой 7,2. Шесть выигранных единоборств, 86% точных передач и три успешные обводки. Гюрлюк действительно выделялся, хоть такой результат и заслуга всей команды.
Диего Коста, «Краснодар»
Бразильский легионер «Краснодара» – автор победного гола чемпионов России в матче с «Пари НН». Диего Коста успешно сходил на стандарт к воротам нижегородцев, перепрыгнув оппонента и забив головой. Это уже большое достижение для центрального защитника. Вдобавок он помог своей команде выиграть «на ноль». В общем, Диего Коста был хорош и у чужих ворот, и у собственных. На счету центрбека 11 успешных оборонительных действий, в том числе четыре перехвата. Бразилец пасовал почти без брака – 94% точных передач.