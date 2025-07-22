Внезапный лидер «Спартака», звезда «Зенита» или новичок «Локо»? Кто лучший в 1-м туре РПЛ

Сыгран 1-й тур сезона-2025/2026 МИР Российской Премьер-Лиги. Определяем лучшего игрока по итогам восьми матчей прошедшего уикенда и понедельника. Кто, по вашему мнению, самая яркая звезда старта чемпионата?

Принимайте участие в опросе и составлении рейтинга. Мы предложили для голосования самых подходящих, на наш взгляд, кандидатов, тем не менее можно выбрать и кого-то другого. Пишите в комментариях, почему именно ваш герой был лучшим в этом туре.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.