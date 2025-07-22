Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ. Что мешает переходам Диаса и Дьёкереша?

В течение каждого трансферного окна есть как минимум одна сага с переходом того или иного футболиста. К примеру, этим летом все следят за тем, покинет ли Виктор Дьёкереш «Спортинг», а Луис Диас — «Ливерпуль». Игроки желают оказаться в других клубах, но не всё зависит только от них.

Диас хочет уйти в «Баварию» или продлить контракт с «Ливерпулем» на своих условиях

Уйдёт Диас из «Ливерпуля» или нет — одна из интриг нынешнего трансферного окна. Прошлый сезон оказался самым успешным для Луиса в форме мерсисайдского клуба. 17 голов во всех турнирах, 13 — в АПЛ. Так много за «Ливерпуль» колумбиец ещё не забивал. В январе 2026-го Диас отпразднует 29-й день рождения, а его контракт истекает летом 2027 года.

В середине июля появилась информация, что нападающий недоволен теми условиями, что предложил «Ливерпуль» во время переговоров о продлении контракта. По данным ESPN, Луис рассчитывал на другие цифры. Итог — разочарование футболиста и более напряжённые отношения между сторонами. И всё это на фоне интереса со стороны «Баварии» и «Барселоны».

Немецкий клуб предложил за игрока € 67,5 млн, однако «Ливерпуль» ответил отказом. Информация от журналиста Дэвида Орнштейна. Сам Диас рассчитывал на другой сценарий, поскольку уведомил руководство английского клуба о желании уйти. Немецкое издание Bild и вовсе утверждает, что нападающий согласовал контракт с «Баварией». Договор на четыре года с зарплатой € 14 млн за сезон до уплаты налогов.

Луис Диас Фото: Getty Images

По данным же журналиста Флориана Плеттенберга, Диас дал понять, что хотел бы продолжить карьеру именно в «Баварии», если это возможно. Изначально позиция Диаса была примерно такой: продлите контракт на моих условиях либо продайте в другой клуб. Теперь он всё больше склоняется к тому, чтобы уйти из «Ливерпуля».

А что «Барселона»? Кандидатуру Диаса одобрили главный тренер команды Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку. Но каталонский клуб не готов «идти на безумство», утверждает Mundo Deportivo. € 60 млн — максимум, что предложит «Барса». Сине-гранатовые рассчитывали, что Луис окажет давление на «Ливерпуль» с целью переезда в Испанию. Похоже, Диас прессингует английский клуб ради трансфера в «Баварию». «Барселона» сочла цену за Диаса слишком высокой и переключилась на Маркуса Рашфорда, который уже прилетел в Испанию.

Вот что по поводу Диаса думают журналисты издания Liverpool Echo.

Пол Горст: «Если возникнет вариант с переездом в Саудовскую Аравию, то он может быть приемлемым с точки зрения получения прибыли. Но если предложение будет меньше необходимой суммы, то его следует отвергнуть в пользу сохранения футболиста. Уход Диаса создаст для «Ливерпуля» ещё одну проблему в плане поиска замены. И это при том, что Кьеза и Нуньес могут отправиться в другие клубы».

Трансфер Дарвина Нуньеса тоже пока подвис Фото: Matt McNulty/Getty Images

Иэн Дойл: «Ливерпуль» оказался в непростой ситуации. Будь Диасу 26 лет, можно было бы предложить ему более приличные деньги, учитывая его вклад в успехи команды и универсализм. А будь Луису за 30, «Ливерпуль» не стал бы удерживать его до окончания контракта. Любой другой команде нужно сильно постараться, чтобы забрать Диаса с «Энфилда». С Луисом стоит расстаться в том случае, если его заменит молодой и универсальный нападающий, способный дать скорость. Иначе следует сохранить Диаса, чтобы не ослабить атакующий потенциал команды Слота».

Кифер Макдональд: «Диас останется на «Энфилде» только в том случае, если подпишет новый контракт. Но ему почти 30 лет, так что маловероятно, что «Ливерпуль» предложит условия, на которые рассчитывает Луис. Именно поэтому расставание с игроком нынешним летом выглядит неизбежным».

Пока всё складывается так: либо Диаса продадут в «Баварию», либо он останется в «Ливерпуле». Кстати, мерсисайдцы уже согласовали трансфер Уго Экитике из «Айнтрахта». По информации Фабрицио Романо, английский клуб заплатит примерно € 90-95 млн. Приблизит ли это Диаса к «Баварии»? Французское издание L’Equipe сообщает, что если «Ливерпуль» продаст Луиса, то постарается купить у «Реала» Родриго.

Дьёкереш рассчитывает на трансфер в «Арсенал», но «Спортинг» не отступает от своих требований

Сага с уходом Дьёкереша из «Спортинга» тянется уже несколько недель. Шведский нападающий хотел бы перейти в «Арсенал», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». Виктора больше привлекает проект лондонского клуба. Он планирует играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи. А «МЮ», если верить Record, готов заплатить € 80 млн за 27-летнего футболиста.

А что предлагает «Арсенал»? € 70 млн + € 10 млн в виде бонусов (данные от Романо). Чуть позже журналист Орнштейн сообщил, что стороны согласовали трансфер шведа: «Спортинг» подтвердил достижение принципиального соглашения о переходе Дьёкереша в «Арсенал». Сумма сделки — € 63+3 млн в качестве гарантированной оплаты и € 10 млн в виде бонусов. Агент нападающего отказался от комиссионных за трансфер, чтобы облегчить переход».

Далее Record написал, что сделка находится под угрозой срыва. Сколько раз мы читали подобное? Но куда интереснее то, что написал журналист Бен Джейкобс. По его информации, «МЮ» не делал предложение по трансферу Дьёкереша и не планирует делать его. Возможно, информация о желании «Манчестер Юнайтед» заполучить Виктора появилась для того, чтобы «Спортинг» вытащил из «Арсенала» ещё больше денег.

Лондонский клуб не намерен соглашаться на более строгие условия «Спортинга» в отношении бонусов. Португальский клуб хочет, чтобы подобные выплаты были реально достижимыми. Этот пункт пока и мешает сторонам согласовать сделку. Дьёкереш оказывает давление на «Спортинг» — швед не вернулся в расположение лиссабонского клуба.

Виктор Дьёкереш Фото: Getty Images

Впрочем, президент «Спортинга» Фредерику Варандаш не переживает по этому поводу: «Мы спокойны. Всё можно решить с помощью закрытия трансферного окна, крупного штрафа и извинений перед командой. Если «Арсенал» не хочет платить за Виктора справедливую рыночную стоимость, нас это вполне устроит на ближайшие три года.

Если гении, которые разрабатывают эту стратегию, думают, что это окажет давление на меня, чтобы облегчить его уход, то они не только полностью ошибаются, но и усложняют трансфер игрока. Никто не стоит выше интересов клуба. Кем бы они ни были».

И в случае с Диасом, и в случае с Дьёкерешем всё сводится к тому, что футболисты хотели бы перейти в другие клубы. Однако есть препятствие в виде нынешних команд игроков. Чем же завершатся эти саги?