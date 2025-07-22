Сборная 1-го тура РПЛ. Новая «десятка» «Спартака», мощный Сперцян и крутой Кисляк

Сезон МИР Российской Премьер-Лиги стартовал! Признайтесь, скучали по нашему футболу? 1-й тур сразу же подарил несколько крутых матчей. А мы собрали главных героев в символическую сборную. Игроки расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2.

Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»)

Евгений Ставер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Рубин» в 1-м туре одержал важную победу в матче с «Ахматом» (2:0). Многие аналитики считают, что именно эти два клуба способны приятно удивить в сезоне-2025/2026. А голкипер казанцев Евгений Ставер помог команде увезти три очка из Грозного. Вратарь совершил шесть сейвов, не позволив «Ахмату» забить.

Правый защитник: Хуан Касерес («Динамо» Москва)

Хуан Касерес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Московское «Динамо» сыграло вничью дома с «Балтикой» (1:1). Однако парагвайский защитник хозяев Хуан Касерес провёл хороший матч. Он забил единственный гол «Динамо», а также совершил четыре выноса мяча, один перехват, один отбор, заблокировал два удара и трижды удачно пошёл в дриблинг (из четырёх попыток).

Центральный защитник: Нино («Зенит»)

Нино Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» стартовал в новом сезоне с победы в матче с «Ростовом» (2:1). В обороне лучшим у команды Сергея Семака был бразилец Нино. Он совершил сразу 10 выносов мяча, заблокировал три удара, выиграл пять (из восьми) воздушных дуэлей и отдал 90% точных передач. Нино получил жёлтую карточку уже на 90+3-й минуте, поэтому она не повлияла на ход игры.

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар»)

Диего Коста Фото: ФК «Краснодар»

Чемпион России в составе «Краснодара» — по-прежнему основной защитник команды. И даже трансфер Жубала из «Осера» никак не повлиял на позиции Косты. В прошедшем туре бразилец не только помог южанам не пропустить в матче с «Пари НН» (3:0), но и забил сам. Диего на 40-й минуте успешно замкнул подачу Эдуарда Сперцяна со стандарта. Также Коста совершил за матч шесть выносов мяча, четыре перехвата, один отбор, выиграл два (из четырёх) верховых единоборства и отдал 44 точные передачи из 47 (94%).

Левый защитник: Рикарду Мангаш («Спартак»)

Рикарду Мангаш Фото: РИА Новости

В сезоне-2024/2025 Мангаш вышел в РПЛ всего в 11 матчах. В общей сложности португалец провёл на поле 189 минут. Тем неожиданнее, что Деян Станкович выпустил Рикарду в старте на игру 1-го тура РПЛ-2025/2026 с махачкалинским «Динамо». И Мангаш не подкачал! Он классно действовал как в защите, так и в атаке. Рикарду отдал два ключевых паса при общей точности передач в 73%, совершил два удачных навеса (из трёх), заработал на себе четыре фола. Также португалец заблокировал один удар и шесть раз вынес мяч, а ещё выдал по одному перехвату и отбору.

Правый полузащитник: Владислав Саусь («Балтика»)

Владислав Саусь Фото: ФК «Балтика»

Воспитанник «Зенита» с 2024 года выступает за «Балтику». И в 1-м туре РПЛ Саусь блеснул на правом фланге во встрече с московским «Динамо». На 12-й минуте он технично принял мяч на правом фланге, одним касанием ушёл от Дмитрия Скопинцева и прострелил в центр штрафной на набежавшего Брайана Хиля. И форвард «Балтики» забил первый гол команды в сезоне. А Саусь на протяжении всего матча носился по правому флангу, помогая «Балтике» на обеих половинах.

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Эдуард Сперцян Фото: ФК «Краснодар»

Капитан «Краснодара» не ушёл из клуба после чемпионского сезона (по крайней мере, пока). Сперцян — украшение РПЛ, что в очередной раз показал матч с «Пари НН». Эдуард сначала оформил ассист, подав точно на голову Диего Косте. А после перерыва забил сам, классно набежав в штрафную после паса Джона Кордобы.

Центральный полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трудолюбие — это точно про Матвея Кисляка. После удачного сезона-2024/2025 полузащитник ЦСКА не останавливается. Да, москвичи сыграли лишь вничью в 1-м туре с «Оренбургом» (0:0). Но к Кисляку вряд ли есть вопросы хотя бы у одного болельщика. 19-летний футболист совершил 73 касания мяча, отдал 86% точных пасов (один — ключевой), выиграл аж 10 позиционных дуэлей (из 16), заработал на себе четыре фола. Также Матвей совершил четыре выноса мяча и четыре отбора. В ЦСКА появился действительно классный игрок в центре поля!

Левый полузащитник: Маркиньос («Спартак»)

Маркиньос Фото: РИА Новости

Лучший игрок «Спартака» в сезоне-2024/2025 держит уровень и в новом чемпионате. Маркиньос стал автором победного гола в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0). В конце первого тайма бразилец оказался первым на мяче в чужой штрафной и точно пробил головой. Во втором тайме Маркиньос получил жёлтую карточку за игру рукой в спорном эпизоде. «Спартак» вынес момент на рассмотрение КДК: в клубе считают, что защитник «Динамо» Идар Шумахов толкал бразильца в спину и следовало назначить пенальти.

Нападающий: Александр Руденко («Локомотив»)

Александр Руденко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Руденко оформил 1+1 в дебютном матче за «Локомотив» в РПЛ. На 81-й минуте форвард открыл счёт, а через пару мгновений оформил ассист на Дмитрия Воробьёва. Результативные действия от Александра принесли железнодорожникам три важных очка на старте сезона.

Нападающий: Иван Комаров («Ростов»)

Иван Комаров Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Ростов» уступил на старте РПЛ «Зениту» (1:2), однако игра Ивана Комарова оставила положительные впечатления. Именно он открыл счёт на 22-й минуте встречи: сначала пошёл в удачный прессинг на голкипера Латышонка, после чего тот неудачно вынес мяч. Егор Голенков отдал на Комарова — Иван точно пробил с нерабочей правой ноги между соперников в нижний угол. Также форвард совершил две успешные обводки, выиграл два (из двух) верховых единоборства, шесть (из девяти) позиционных дуэлей и заработал на себе один фол. 22-летний Комаров превращается в лидера «Ростова»!

Главный тренер: Андрей Талалаев («Балтика»)

Андрей Талалаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Балтика» приятно удивила в 1-м туре. Калининградцы показали хорошую игру на выезде против одного из фаворитов сезона — московского «Динамо». Впрочем, важен не столько результат, сколько качество футбола. «Балтика» не позволила хозяевам создать множество моментов, при этом гости и вовсе могли побеждать. Конечно, большая заслуга в результате принадлежит тренеру Андрею Талалаеву. А после игры он сказал футболистам, что «Балтика» сюда за другим приехала. Амбиции у Талалаева серьёзные.

Сборная 1-го тура РПЛ

Давайте ещё раз взглянем на этот состав мечты. Лучшие по итогам стартового тура нового чемпионата!

Кто не попал в сборную

В прошедшем туре были и другие футболисты, которые достойны упоминания. Например, неплохие матчи провели голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, защитники Игор Вуячич («Рубин») и Йонуц Неделчяру («Акрон»), полузащитники Вильмар Барриос («Зенит»), Александр Черников («Краснодар») и Кристофер Мартинс («Спартак»), а также форварды Вадим Раков («Крылья Советов») и Матео Кассьерра («Зенит»). Да и главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича после ничьей с ЦСКА стоит отметить. А кого не хватило вам?