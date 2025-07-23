«Батракову рано думать о Европе». Новая роль легенды «Локомотива» Лоськова

Дмитрий Лоськов почти четверть века в «Локомотиве». Играл, входил в штаб, занимался молодёжным футболом, даже был и. о. главного в первой команде. А месяц назад стал советником генерального директора по спортивным вопросам. «Получил повышение», — уточнили в клубе. О новом этапе своей «железнодорожной» истории и не только герой Черкизова и один из самых уважаемых людей во всём росфутболе рассказал «Чемпионату».

«Цели тяжёлые, но без них на высоком уровне никак»

— Где вы смотрели игру «Локомотива» с «Сочи»?

— С трибуны стадиона.

— Непривычно — не с лавки?

— Почему? При Юрии Палыче часто одного тренера отправляли наверх. Я шёл на трибуну, смотрел матч, потом делился впечатлениями с главным. С лавочки один обзор, оттуда — совсем другой. Общая картина сверху лучше видна, где какие у нас промашки.

— И как вам старт «Локо» в сезоне?

— Старт всегда тяжёлый. Сборы — это одно, товарищеские игры — другое, а чемпионат — вообще третье. Сами видите, с какими трудностями столкнулись многие лидеры. Пока один-два тура не пройдут, тяжело какие-то выводы делать. Сейчас главное — начать, взять три очка. Но работать есть над чем. И есть неделя до следующей игры на исправление ошибок. Тем более во 2-м туре у нас «Краснодар», более сильный соперник. Хотя на данный момент все соперники равные — не поймёшь, кто как готов после межсезонья. Игра «Динамо» с «Балтикой» это показала: калининградцы ни в чём не уступили, а где-то даже переиграли москвичей.

— Что в большей степени предопределило победу «Локомотива» в матче с «Сочи» — эффективные замены или лучшая физическая готовность?

— Сказалось терпение. Игра шла до гола. Когда «Локо» забил, соперник сразу раскрылся и получил ещё два. Это психология. Ну и замены тоже повлияли.

— Взглянули на команду с нового ракурса?

— Конечно. Когда не внутри коллектива, не окунаешься в тренировочный процесс, тяжело понять, в каком состоянии команда находится, какой у неё дух. Но на поле, когда игра начинается, всё сразу видно.

Дмитрий Лоськов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— От нового сезона в целом какие ожидания?

— Положительные.

— Топ-3 в РПЛ и финал Кубка — посильные задачи?

— Тяжёлые. Однако без цели в футболе на высоком уровне никак. Любой тренер хочет что-то выиграть с командой.

«Мне по душе тренерская работа, но это тоже интересный опыт»

— Что входит в круг должностных обязанностей советника генерального директора по спортивным вопросам?

— Если вкратце — следить за нашей молодёжью, чтобы не пропустить талантливых ребят. Смотреть, как они играют, поддерживать контакт. Также наблюдаю за ближним резервом из молодёжной команды. Хотя ребята, которые себя более-менее проявили, уже были на сборах с основой. Надеюсь, первая команда и впредь будет подпитываться из академии.

— Вот и Раков в 1-м туре выстрелил.

— За ним-то что уже следить? Вадика мы давно знаем — он ещё в прошлом году у нас играл-забивал. Просто ему нужно больше игрового времени. Хорошо, что так удачно начал в Самаре. Только рад за него.

— Теперь в офисе проводите больше времени, чем в Баковке?

— В Баковку я приезжаю один-два раза в неделю — посмотреть на ребят, пообщаться с главным тренером, руководством. Домашние игры — молодёжки, основы — на стадионе смотрю. Недавно ездили в Минск, в гости к «Арсеналу» из Дзержинска, партнёрскому клубу «Локо». Мы туда много ребят отдали, чтобы игровую практику получали. И тренер там наш — Вячеслав Вашкевич.

— Оправдывает себя этот проект?

— Он развивается второй год, думаю, у этого сотрудничества хорошая перспектива.

— Что ещё интересного, полезного увидели, узнали за первый месяц в новой должности?

— Пока только ознакомление идёт. Много нового — погружаюсь в процессы.

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— База в Баковке до и после реконструкции — большая разница?

— Базу освежили. Тренажёрный зал шикарный построили, вынесли на улицу. Главное – поля сделали, освещение, подогрев. Великолепный газон. Питание, кухня — все условия. Только тренируйся и играй.

— А вас обратно, в поля, не тянет?

— Мне по душе тренерская работа, но это тоже интересный опыт. Мне нравится. В своё время мы с Пашининым поработали в академии, близко узнали резерв клуба. Тоже хорошая школа была. Те же Батраков, Раков, другие ребята — они же все оттуда пришли.

«Побольше бы таких, как Денисов, в нашем футболе»

— Теперь намного глубже погружаетесь в проблематику детско-юношеского футбола?

— Детского — вряд ли, юношеского — да.

— Следите, как бывший одноклубник Денисов рубится за права и зарплаты детских тренеров?

— Да. И это правильно. Игорь всегда был человеком со своим мнением. Таких побольше нужно в нашем футболе, своих.

— Разделяете мнение, что детские тренеры в России получают незаслуженно мало?

— Полностью согласен.

— Юрий Палыч Сёмин в гостях у «Чемпионата» упрекнул бывших футболистов, что сами не идут детей тренировать. Почему не хотят? Денег слишком мало?

— Думаю, не из-за этого. Для успешных футболистов, которые в своё время нормально заработали, зарплата имеет не такое большое значение. Там тяжело. Детский тренер — это совсем другая ипостась. 12-13 лет — это возраст становления футболиста. Работать с ними нужно совсем иначе, чем даже с 16-17-летними. Другая направленность.

На это тоже нужно учиться. Советская школа по возрасту отошла, а молодых тренеров нет таких. У них больше упор на компьютеры, зоны, а в детстве нужно учить азам — как отобрать мяч, отдать пас, правильно пробить по воротам. Эти вещи должны закладываться в академиях до 13-14 лет. В раннем возрасте на технику упор делать надо, а тактика придёт позже. Нас в детстве всем этим нюансам учили, сейчас же больше отрабатывают выход из обороны и контроль. Детям это не надо.

— А с какого возраста с юношей пора требовать результат?

— Каждая команда, выходя на игру, хочет победить. Это само собой. Но сильно акцентироваться на этом не нужно. Главный результат для академии — это количество своих воспитанников в первой команде. Они для того и существуют, чтобы подпитывать основу. В академии ты развиваешь игроков. Поэтому и играть должны не 11 человек, а все 17 или 20 в команде. Кто-то развивается раньше, а кто-то — позже. Кто-то сегодня лучше, кто-то — завтра. Это физиология. Они все растут. Многие в погоне за результатом берут ребят, которые переросли свой возраст. Они сильнее, быстрее, выносливее, координированнее. Но пройдёт полгода, и всё кардинально поменяется. Поэтому все должны получать одинаковое игровое время и одинаковые нагрузки. Вот это даст результат в будущем.

— Тот же Сёмин сетовал, что самим пацанам сегодня не хватает трудолюбия, тяги к саморазвитию. Есть такое?

— Это да. Только тренировка закончилась, сразу все свинтили с поля. Раньше оставались — дополнительно отрабатывали передачи, били штрафные. Каждый сам понимал, что ему нужно доработать. А сейчас свисток прозвучал — и нет никого.

— С этим что-то можно сделать?

— Наверное, это от воспитания идёт. У молодых совсем другой менталитет. Это поколение нельзя сравнивать с нашим — оно просто другое. Остаётся только разговаривать, доносить, убеждать.

— В академии «Краснодара» у учеников забирают телефоны. Выход?

— Наверное, да. Интернет, телефоны, игры — бич молодёжи. Когда всего этого не было, дети собирались во дворах и играли: летом – в футбол, зимой – в хоккей. И родители им показывали в этом пример — я по себе помню. А теперь все сидят в интернете, на улицу никто не выходит. Дворы пустые. Коробки настроили, а в них никого нет. Вот проблема. Откуда раньше все футболисты выходили? Со дворов. «Кожаный мяч», «Золотая шайба» — это же всё дворовые соревнования были. А теперь и нет такого почти.

«Батракова с шести лет знаю»

— Батраков — идеальный пример для молодёжи? Он ведь тоже в детстве был самым мелким и имел все шансы не дотянуть до взрослого футбола.

— Батракова я вообще с набора знаю. Они с моим сыном от начала до конца прошли академию «Локомотива». По Батракову сразу было видно, что мальчик будет хорошим футболистом. Просто он был маленький, щупленький, и многие в него не верили. Но у Алексея всегда были хорошая техника, светлая голова и две ноги, которыми он великолепно пользовался. Поэтому и получилось то, что мы видим на данный момент.

— Что в Батракове есть такое, чего нет у других ровесников?

— Голова. У него есть видение поля, мысль. Это то, что даётся с рождения. И он от природы выдерживает нагрузки. Видно – генетика хорошая. Недаром Батраков почти в каждом матче пробегает больше всех. Ещё и в футбол при этом играет. Желаю ему только наилучшего. Дай бог, чтобы без травм.

— Не изменили его последние успехи?

— Нет, я знаю его семью с тех пор, как мальчишки ещё шестилетками были. Часто общались. Родители правильно воспитали Алексея. Поэтому успехи, комплименты не изменили Батракова — и не изменят в будущем.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Шумиха о Европе не вредит психике парня?

— Я думаю, он не обращает на это внимания, а просто делает своё дело — играет в футбол. И на каждый матч выходит как на решающий. После прошлого сезона к нему будет приковано много внимания. Тут главное – психологически не надломиться. Думаю, этого не произойдёт. Но о Европе, как мне кажется, ему рано ещё думать. Надо пока здесь чуть-чуть окрепнуть, уверенности набраться. А так-то я только за, чтобы Батраков туда попал. Однако ехать надо вовремя. Рано тоже уезжать не стоит.

— А вовремя — это в каком возрасте?

— Может, в 24-25 лет. А может, и в 22. Когда увидим, что перерос наш чемпионат, тогда и надо ехать. Но Европа Европе рознь. Если уезжать, то в хорошую команду. Тот же Хвича — подходящий пример.

— Отсутствие еврокубков — ещё одна беда поколения?

— Думаю, да. Они не видят уровень, куда, к чему стремиться. В еврокубках он совсем другой, чем у нас в РПЛ.

— У вас самого под 70 матчей во всех возможных еврокубках — бывает ностальгия по тем временам?

— До сих пор иногда вспоминаю эти ощущения: Лига чемпионов, гимн играет. Там другой уровень футбола — не передать словами. Поначалу-то мы оказались не готовы к этому темпу, ритму игры. Но когда освоились, уже сами в чемпионате России забивали в первые 15 минут пару голов и спокойно докатывали игру. Это всё опыт. Еврокубки — совсем другое.

— Какие эпизоды чаще всего вспоминаются?

— Первые матчи в Лиге чемпионов, групповой этап.

— 2001 год?

— Да, в первом матче с «Андерлехтом» я не играл, но потом ощутил этот уровень. «Сантьяго Бернабеу» — космос! Когда выходишь против «Реала» с Зиданом, Макелеле, Фигу, Раулем, Роберто Карлосом, поначалу немного теряешься. Но потом приходит осознание, что они такие же люди, как и ты, и тоже играют в футбол. Просто они к этому уровню адаптированы. Начинаешь конкурировать с ними. И временами это у нас очень даже неплохо получалось.

Джейкоб Лекхето и Дмитрий Лоськов против Луиша Фигу (в центре) Фото: Steve Mitchell/Getty Images

«Хвича пошёл другой дорогой и попал туда, где находится сейчас»

— Когда в последний раз наслаждались игрой как зритель?

— Как зритель я насладился теннисом, финалом «Ролан Гаррос», когда Синнер с Алькарасом пять часов играли (смеётся). На клубном чемпионате мира по футболу тоже было много интересных матчей.

— Удивили «Челси» с «ПСЖ» в финале?

— Это да, удивило. Но даже «ПСЖ» не может отыграть месяц на высоком уровне одним составом. Смотря, как они всех разрывают, я всё думал: когда же у них спад-то произойдёт? Вот на финал он как раз и пришёлся. Не хватило силёнок. Хотя в предыдущих матчах «ПСЖ» на голову всех превосходил, приятно смотреть было.

— Хвича при вас в «Локомотив» приходил. Угадывалась в нём тогда будущая суперзвезда?

— Сразу было видно, что вырастет в хорошего, добротного футболиста. В звезду мирового футбола. Но тогдашние руководители посчитали иначе. Может быть, это и к лучшему — Хвича пошёл другой дорогой и попал туда, где находится сейчас. Значит, судьба такая.

Хвича Кварацхелия Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»/Getty Images

— Знаю, что вас связывают дружеские отношения с Марко Николичем. Удивил его уход из ЦСКА?

— Конечно, удивил. Человек пришёл в команду — выиграл Кубок, занял третье место, хотя до зимней паузы они находились гораздо ниже. Но тренерская карьера непостоянна — жизнь постоянно вносит в неё коррективы.

— Спрашивал у Юрия Палыча — спрошу и у вас: почему из «золотого» «Локо» начала нулевых никто не тренирует на высшем уровне?

— Не знаю, не могу ответить. Наверное, опять-таки вопрос доверия руководителей клубов.

— Вы для себя допускаете возвращение в тренерство?

— Почему нет? Я туда стремился, учился на это. Конечно, допускаю. Мне есть что передать молодому поколению, чему научить.

— С Сёминым общаетесь?

— Не то чтобы часто. Поздравляем друг друга с днями рождения.

— Мы в редакции поразились бодрости и стильности Палыча.

— Их поколение как будто заморозили (смеётся)! Какими они были 20 лет назад, такими и остались. Это хорошо. На таких людей надо равняться. Нам есть к чему стремиться.

— А что вам, помимо любимого дела, доставляет радость сегодня?

— Семья. Раньше мы реже виделись. От дома до базы далеко ехать, поэтому часто оставался в Баковке ночевать после тренировок. Сейчас больше времени дома провожу.

— Супруга Ольга довольна?

— Пока довольна, но, думаю, скоро начнёт выгонять: «Езжай уже на сборы, надоел» (смеётся).