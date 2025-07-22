Как «Зениту» реагировать на ляп Латышонка? Замена вратаря ни к чему не приведёт

Евгению Латышонку повезло. Он избежал незаслуженной публичной порки. Хотя уже вижу, что было бы в медиа при сценарии поражения «Зенита». Давайте на секунду представим: петербуржцы вышли на второй тайм и не смогли забить два «Ростову». Да и если бы забили всего один. Что мы слышали бы от некоторых особо громких экспертов? Латышонок «привёз» мяч и во всём виноват, Латышонок плохо играет ногами, Латышонок не готов к давлению в «Зените», а прошлый сезон стал случайным оверперформансом.
Если вы думаете, что я преувеличиваю, то нет. Каждой истории требуется плохой персонаж. И по традиции часто это бывает тот, кто не всегда этого заслуживает.
Да, Евгений вынужденно ошибся во встрече с «Ростовом». И с этим не спорит даже он сам. Но важно говорить и о том, что это не был косяк, допущенный на ровном месте. К этому привела стилистика игры «Зенита», который по каким-то причинам на стартовом отрезке оказался не готов к высокому прессингу «Ростова». Хотя это странно — тренерский штаб наверняка понимал, как будет играть соперник. И доносил мысли до команды. Но, видимо, не все поняли. А крайним чуть не стал вратарь.
И ведь к этому шло. Постоянный отыгрыш через голкипера, на которого тут же налетает соперник, ещё за три минуты до гола чуть не привёл к плохому сценарию. Тогда Латышонок под прессингом не очень удачно отпасовал Педро. Щетинин перехватил, но защита подстраховала. Кстати, в моменте с пропущенным мячом Евгений всё делал правильно, выбивая мяч вперёд. Просто траектория полёта не подразумевала, что его перехватит огромный Голенков. Итог — пропущенный мяч.
Хорошо, что «Зенит» после перерыва смог исправить свои косяки из первого тайма. И не сделать из собственного вратаря главного виновника матча, который не складывался в их пользу. При этом сам Евгений, что важно, ляпа не отрицает. И благодарит партнёров за помощь.
«Конечно, добавил работы своей команде. Спасибо, что ребята поддержали меня, качественно отреагировали и добились победы. Понятно, что после такого «привоза» неприятно играть. Но что делать, надо было побеждать, делать свою работу. В первом тайме наша игра сломалась из-за моей ошибки. После перерыва нашли свой футбол, и всё получилось. Как мне «Ростов»? Хороший соперник».
От Сергея Семака голкипер тоже получил полную поддержку.
«У всех вратарей, какой бы уровень ни был, случаются ошибки. Это футбол и игра ошибок. А что касается Латышонка, на мой взгляд, очень важно, что после ошибки он продолжал играть, играл уверенно. Ошибка не выбила его из колеи. Так и нужно поступать! Ошибки будут, просто ошибки вратарей бросаются в глаза гораздо более явно, чем любая другая ошибка. В центре поля это тоже ощущается. Если в атаке кто-то ошибается — не так опасно, не так бросается в глаза. Но что делать. Будем работать, чтобы таких ошибок не было и мы играли лучше. Это касается всей команды».
По сути, этой репликой Семак уничтожил даже попытки дискуссий о том, что у «Зенита» могут быть перестановки во вратарской линии. Хотя вряд ли кто-то им удивился бы. Ведь все мы помним, как складывалось дело ещё два или три сезона назад. Когда Кержаков получил место основного после косяков Крицюка и Одоевского. Или когда тренерский штаб устраивал постоянную ротацию, потому что не мог определиться, кто должен играть — Кержаков или Адамов. Это всё точно не шло на пользу, при этом команда становилась чемпионом. Такой вот парадокс.
Только в прошлом сезоне всё более-менее стабилизировалось. Латышонок провёл отличный сезон, хоть он и стал для него дебютным в топе-клубе. 13 пропущенных мячей в 27 встречах — солидный результат, чтобы не иметь другую точку зрения. Важна и более глубокая статистика — 84% отбитых ударов. По этому показателю он один из лучших вратарей Европы. Даже лучше Агкацева, у того — 78%. Однако именно Стаса признали лучшим голкипером сезона по многим версиям.
Агкацев / Латышонок
Фото: РИА Новости/«Чемпионат»
Вывод простой: Латышонок всё так же один из самых надёжных вратарей РПЛ, пусть и с учётом одной ошибки. И даже гипотетические рассуждения о том, что его можно заменить на Адамова и Кержакова, сейчас неуместны. Да, Денис здорово играет в Кубке и в целом он классный вратарь, но мы давно не видели его на большой дистанции. И конкуренцию он объективно пока проигрывает. Михаил наверняка тоже не испортит картину, однако совсем не факт, что будет тащить столько же, сколько и Евгений.
«Зениту» просто нужно закладывать простой факт: раз в 7-10 матчей вратарь может ошибиться. Но этому точно не должна способствовать командная игра. И если бы с «Ростовом» оказались готовы к прессингу, то сейчас мы бы об этом даже не говорили.