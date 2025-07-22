Как «Зениту» реагировать на ляп Латышонка? Замена вратаря ни к чему не приведёт

Евгению Латышонку повезло. Он избежал незаслуженной публичной порки. Хотя уже вижу, что было бы в медиа при сценарии поражения «Зенита». Давайте на секунду представим: петербуржцы вышли на второй тайм и не смогли забить два «Ростову». Да и если бы забили всего один. Что мы слышали бы от некоторых особо громких экспертов? Латышонок «привёз» мяч и во всём виноват, Латышонок плохо играет ногами, Латышонок не готов к давлению в «Зените», а прошлый сезон стал случайным оверперформансом.

Если вы думаете, что я преувеличиваю, то нет. Каждой истории требуется плохой персонаж. И по традиции часто это бывает тот, кто не всегда этого заслуживает.

Да, Евгений вынужденно ошибся во встрече с «Ростовом». И с этим не спорит даже он сам. Но важно говорить и о том, что это не был косяк, допущенный на ровном месте. К этому привела стилистика игры «Зенита», который по каким-то причинам на стартовом отрезке оказался не готов к высокому прессингу «Ростова». Хотя это странно — тренерский штаб наверняка понимал, как будет играть соперник. И доносил мысли до команды. Но, видимо, не все поняли. А крайним чуть не стал вратарь.

И ведь к этому шло. Постоянный отыгрыш через голкипера, на которого тут же налетает соперник, ещё за три минуты до гола чуть не привёл к плохому сценарию. Тогда Латышонок под прессингом не очень удачно отпасовал Педро. Щетинин перехватил, но защита подстраховала. Кстати, в моменте с пропущенным мячом Евгений всё делал правильно, выбивая мяч вперёд. Просто траектория полёта не подразумевала, что его перехватит огромный Голенков. Итог — пропущенный мяч.

Хорошо, что «Зенит» после перерыва смог исправить свои косяки из первого тайма. И не сделать из собственного вратаря главного виновника матча, который не складывался в их пользу. При этом сам Евгений, что важно, ляпа не отрицает. И благодарит партнёров за помощь.

Евгений Латышок вратарь «Зенита» «Конечно, добавил работы своей команде. Спасибо, что ребята поддержали меня, качественно отреагировали и добились победы. Понятно, что после такого «привоза» неприятно играть. Но что делать, надо было побеждать, делать свою работу. В первом тайме наша игра сломалась из-за моей ошибки. После перерыва нашли свой футбол, и всё получилось. Как мне «Ростов»? Хороший соперник».

От Сергея Семака голкипер тоже получил полную поддержку.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «У всех вратарей, какой бы уровень ни был, случаются ошибки. Это футбол и игра ошибок. А что касается Латышонка, на мой взгляд, очень важно, что после ошибки он продолжал играть, играл уверенно. Ошибка не выбила его из колеи. Так и нужно поступать! Ошибки будут, просто ошибки вратарей бросаются в глаза гораздо более явно, чем любая другая ошибка. В центре поля это тоже ощущается. Если в атаке кто-то ошибается — не так опасно, не так бросается в глаза. Но что делать. Будем работать, чтобы таких ошибок не было и мы играли лучше. Это касается всей команды».

По сути, этой репликой Семак уничтожил даже попытки дискуссий о том, что у «Зенита» могут быть перестановки во вратарской линии. Хотя вряд ли кто-то им удивился бы. Ведь все мы помним, как складывалось дело ещё два или три сезона назад. Когда Кержаков получил место основного после косяков Крицюка и Одоевского. Или когда тренерский штаб устраивал постоянную ротацию, потому что не мог определиться, кто должен играть — Кержаков или Адамов. Это всё точно не шло на пользу, при этом команда становилась чемпионом. Такой вот парадокс.

Только в прошлом сезоне всё более-менее стабилизировалось. Латышонок провёл отличный сезон, хоть он и стал для него дебютным в топе-клубе. 13 пропущенных мячей в 27 встречах — солидный результат, чтобы не иметь другую точку зрения. Важна и более глубокая статистика — 84% отбитых ударов. По этому показателю он один из лучших вратарей Европы. Даже лучше Агкацева, у того — 78%. Однако именно Стаса признали лучшим голкипером сезона по многим версиям.

Агкацев / Латышонок Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

Вывод простой: Латышонок всё так же один из самых надёжных вратарей РПЛ, пусть и с учётом одной ошибки. И даже гипотетические рассуждения о том, что его можно заменить на Адамова и Кержакова, сейчас неуместны. Да, Денис здорово играет в Кубке и в целом он классный вратарь, но мы давно не видели его на большой дистанции. И конкуренцию он объективно пока проигрывает. Михаил наверняка тоже не испортит картину, однако совсем не факт, что будет тащить столько же, сколько и Евгений.

«Зениту» просто нужно закладывать простой факт: раз в 7-10 матчей вратарь может ошибиться. Но этому точно не должна способствовать командная игра. И если бы с «Ростовом» оказались готовы к прессингу, то сейчас мы бы об этом даже не говорили.