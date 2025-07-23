Месси — монстр, а у Миранчука проблемы. В США проходит аномальный сезон

В РПЛ только стартовал сезон, а в Европе начинается подготовка к чемпионатам. Зато в МЛС команды рубятся уже пять месяцев! Пора заглянуть в Северную Америку: как идут дела у Лионеля Месси, Алексея Миранчука и Магомеда-Шапи Сулейманова?

Месси — монстр: обошёл Роналду по голам без учёта пенальти и побил очередной рекорд

Месси разрывает МЛС в 38 лет. За 18 матчей сезона он забил 18 мячей и оформил семь ассистов. А вот статистика Лео в последних восьми встречах:

гол «Филадельфии Юнион» (3:3);

2+1 с «Клёб де Фут Монреалем» (4:2);

2+2 с «Коламбус Крю» (5:1);

снова 2+1 с «Клёб де Фут Монреалем» (4:1);

дубль в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1);

дубль в ворота «Нэшвилла» (2:1);

0 результативных действий с «Цинциннати» (0:3);

2+1 с «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1).

Лионель Месси Фото: Ira L. Black/Getty Images

Сумасшествие! По потерянным очкам «Интер Майами» занимает первое место, по реально набранным — седьмое (41, до лидирующего «Цинциннати» — семь очков при трёх матчах в запасе). Если бы не элитная форма Месси, то команде было намного тяжелее. Его результативные действия принесли 12 очков за восемь встреч.

Бывший защитник «Манчестер Сити» и «Челси» Терри Фелан считает, что МЛС — слишком лёгкая лига для Месси. По его мнению, Лео необходимо сменить чемпионат на более статусный: «Если Месси действительно хочет снова почувствовать вкус игры, я думаю, ему нужно перейти туда, где будет более серьёзная конкуренция. Сейчас ему слишком легко. Посмотрите на его статистику, на видео — это как PlayStation для него. Это нездорово.

Он приехал сюда, футболки продаются, доходы растут, «Майами» может строить большой новый стадион. Они всегда будут где-то рядом в борьбе, но ему нужно подумать, что он собирается делать на чемпионате мира в следующем году, если он действительно планирует играть за Аргентину».

После матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» Месси признали лучшим футболистом игрового дня — в пятый раз за сезон. Лео стал первым в истории МЛС футболистом, который получил эту награду не менее чем по пять раз в двух сезонах. В 2024 году Лео признавался лучшим игроком шесть раз — это повторение рекорда МЛС, установленного Джейсоном Крейсом в 1999 году.

В Северной Америке форвард продолжает заочную гонку с Криштиану Роналду. После матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» Месси обошёл португальца по голам за карьеру без учёта пенальти. У Лео теперь 764 гола без 11-метровых, у Криштиану — 763. Отметим, что всего за карьеру Месси отличился 874 раза (110 — с пенальти) в 1114 матчах, Роналду — 938 (175 — с пенальти) в 1281 встрече.

Хавьер Маскерано главный тренер «Интер Майами» «Меня не удивляет безумная популярность Месси, ведь я провёл с ним восемь лет в «Барселоне» и 15 — в сборной Аргентины. Люди сходят с ума, особенно если он приезжает куда-то впервые. Я видел это в аэропортах, отелях — повсюду. Не думаю, что это только из-за футбольного таланта, здесь и восхищение им как спортсменом, и нечто большее, чем футбол. Лионель Месси, Майкл Джордан, Рафаэль Надаль — все они вышли за рамки спорта. Здорово, что мы можем видеть это».



Месси занимает первое место в гонке бомбардиров МЛС, разделяя лидерство с Сэмом Сарриджем из «Нэшвилла» (у обоих — по 18 голов). При этом аргентинец провёл на шесть встреч меньше и у него нет голов с пенальти (у англичанина — пять). Также Лео — первый по системе «гол+пас» (25, 18+7).

Ещё веселее жизнь Месси в США сделает переезд друга. Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник Родриго Де Пауль перебирается в «Интер Майами».

У Миранчука большие проблемы

Алексей Миранчук и его «Атланта Юнайтед» проваливают сезон в МЛС. Команда занимает 26-е место (из 30) в общей таблице и 13-е из 15 — в Восточной конференции. «Атланта» уже на 15 очков отстаёт от зоны плей-офф. Хотя перед стартом чемпионата клуб входит в топ фаворитов. Миранчук за 23 встречи забил всего три мяча и отдал две голевые передачи. Хотя за 14 игр прошлого чемпионата Алексей также отличился трижды, но оформил при этом четыре ассиста.

Владимир Кузьмичёв, агент Миранчука, при этом отмечает, что у игрока нет проблем: «У Алексея всё нормально. Болельщики всегда требуют максимум, а когда у команды не складывается — спрашивают с лидеров. Алексей приходил в статусе лидера, и ему достаётся. А так всё нормально — тренируется, играет. В планах возвращаться [в Россию] нет».

Алексей Миранчук Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Но был у Алексея и хороший период. В мае российского полузащитника признали лучшим футболистом месяца в «Атланте». Тогда он забил один мяч и отдал три голевые передачи в семи встречах. А в июне Миранчук встретился с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, когда парижане выступали на клубном чемпионате мира в США.

Команда Сулейманова борется за плей-офф. А после встречи с Месси Шапи сказал, что «не зря ехал в США»

Сулейманов — основной игрок «Спортинг Канзас-Сити». Он вышел на поле во всех 23 матчах клуба в МЛС (19 — в основе). Шапи забил два мяча и оформил три ассиста — это пятый результат в команде по системе «гол+пас».

«Спортинг» идёт 24-м в общей таблице лиги и 13-м — в Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет пять очков (при встрече в запасе). Ситуация у Шапи и «Канзас-Сити» намного лучше, чем у «Атланты» и Миранчука.

Лионель Месси и Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Из личного архива Магомеда-Шапи Сулейманова

Но главное впечатление Сулейманова от выступления в США — игра с «Интер Майами». В феврале клубы встретились в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, «Спортинг» уступил со счётом 1:3. Шапи после матча сфотографировался с Месси, а затем рассказал о впечатлениях от встречи с аргентинцем.

Магомед-Шапи Сулейманов форвард «Спортинг Канзас-Сити» «Никогда в жизни не подумал бы, что когда-нибудь сыграю не то что час, а минуту против Месси и после встречи сфотографируюсь с ним. А тут это произошло через несколько дней после прилёта в США. Уже хотя бы ради одного этого стоило ехать! Для меня же это лучший футболист в истории. Ещё когда перед первым матчем мы были в отеле в Канзас-Сити и он прошёл мимо, я подумал, что это какой-то сон, что происходит что-то невообразимое. Надеялся даже получить его футболку, написал своему бывшему одноклубнику по «Арису» Монтойе, который играл с Лео в «Барселоне». Это не удалось, но и выход на поле против него, и фотография с ним — тоже что-то невероятное».



Кто находится на вершине таблицы МЛС? Действующий чемпион — только 29-й!

В пятёрке лучших в МЛС — далеко не самые медийные команды. Первое место занимает «Цинциннати», второе — «Нэшвилл», а замыкает тройку «Филадельфия Юнион». Также в пятёрку лучших входят «Коламбус Крю» и новичок лиги — «Сан-Диего». Но «Интер Майами» лидирует по потерянным очкам.

Интересна судьба действующего чемпиона МЛС — «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб занимает предпоследнее, 29-е место в общей таблице! Что же так повлияло на победителя прошлого сезона? Одной из главных проблем стала травма крестообразных связок у лидера «Гэлакси» Рики Пуча. Он пропускает сезон 2025 года. Также клуб из Лос-Анджелеса не приобрёл никого на трансферном рынке, тогда как многие конкуренты прилично усилились. В общем, предстоящий плей-офф с вероятностью в 99% обойдётся без действующего чемпиона.