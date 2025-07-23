«Я хочу играть в «Спартаке»!» Зачем Станковичу понадобился защитник Махачкалы

В прошлом сезоне оборона махачкалинского «Динамо» справедливо считалась одной из лучших лиге. Всего 35 пропущенных мячей. Меньше только у команд из топ-4. А лицом этой защиты был Валентин Пальцев — 24-летний воспитанник нижегородского футбола, который из клуба-дебютанта смог попасть в сборную России. И одновременно привлечь внимание грандов. С зимы в медиа ходило множество спекуляций — якобы им интересовались «Спартак», «Зенит», «Краснодар». И это только то, что попадало в публичное пространство.

Но теперь, похоже, близка и конкретика. По данным «Чемпионата», «Спартак» вступил в активные переговоры по трансферу, и речь идёт о сумме в € 4-5 млн. Игрока в команде, судя по всему, хочет видеть лично Деян Станкович. Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил интерес москвичей.

Гаджи Гаджиев президент махачкалинского «Динамо» «Пальцев заслуживает играть в больших клубах РПЛ. Он хороший футболист. У меня есть информация по интересу «Спартака», но до поры до времени это не может быть информацией, потому что нет конкретных вещей. Разговоров много — настолько много, что если все их посчитать, то в нашей команде не останется ни одного игрока».



Зачем «Спартаку» Пальцев и что делать с Черновым?

Видимо, всё дело в новой схеме. Станкович уже ситуативно показывал модель с тремя центральными защитниками, в том числе на сборах. И, возможно, она станет одной из основных по ходу сезона. Но чтобы полноценно её использовать, нужны соответствующие футболисты. На позицию в центре обороны у команды есть Литвинов, Бабич, Дуарте и Чернов. Однако в качестве основных тренер, вероятно, видит именно первых двоих. К Дуарте доверия меньше. А к Чернову его вообще нет. Хоть у россиянина и не было очевидных провалов. Он, похоже, просто не нравится Станковичу. Поэтому игроку уже ищут новый клуб.

«Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб, — заявил представитель футболиста Владимир Кузьмичёв «СЭ». — Скорее всего, это будет аренда. Пока не могу сказать ничего более конкретного. Работаем над этим вариантом, поскольку Станкович делает ставку на других футболистов. Никакого конфликта нет, ни в одном клубе до этого Никита не вступал в конфликт с тренерами. Деян делает ставку на других ребят, относимся к этому с пониманием».

Никита Чернов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Логично, что «Спартаку» нужен ещё один защитник. Ещё лучше — россиянин, чтобы не было проблем с лимитом. А супервариант — россиянин с опытом игры в тройке. Пальцев чуть ли не идеальный кандидат. Весь прошлый сезон он отыграл в соответствующей схеме, причём на разных позициях. И выглядел достаточно органично.

Ещё у Пальцева всё в порядке с первым пасом и единоборствами. В среднем он выигрывает около 70% дуэлей. Плюс делает около 70% точных передач, в том числе около трёх за матч в финальную треть. Очевидно, что футболист именно с такими характеристиками не помешает «Спартаку». И главное — не потребуется время на адаптацию.

Валентин Пальцев Фото: Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Ещё немаловажный факт — слова Пальцева для «РБ Спорт», которые он произнёс в апреле 2025 года: «Я хочу играть в «Спартаке». Почему? Есть желание быть на высоком уровне, а красно-белые — команда такого уровня, хочу быть там. Были ли у меня контакты с ними? Без комментариев. Если бы было предложение от «Зенита» и «Спартака», выбрал бы московский клуб».

Путь Пальцева: от работы на заводе до интереса «Краснодара»

Вообще, у игрока не самый простая карьерная траектория. В 17 лет он подписал контракт с «Нижним», играл за молодёжку. Но вскоре оказался не нужен клубу. Видимо, в нём просто не видели перспективы. Дальше — тренировки с дзержинским «Химиком» и игры за областной «Спартак» из Богородска. Денег не хватало. Приходилось подрабатывать — так юноша оказался на мебельном заводе. Где, с собственных слов, работал у станка.

Валентин Пальцев защитник махачкалинского «Динамо» «Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: трудился на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке «Швейцария», чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего ещё [делал]. Если бы не мои друзья — я бы пропал. Они верили в меня, и именно это мне очень помогло. За месяц вместе с футболом я заработал 50 тысяч рублей. Что касается учёбы, то с ней разговор вышел коротким — не получилось. Не могу сказать, что получал удовольствие от такой работы, зато отлично проводил время с друзьями. Когда вы вместе — не замечаешь трудностей. Спасибо парням, что были рядом. Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол — это не работа, а мечта!»



Потом его всё-таки заприметили. Сначала — переход в «Волну» из Коверина. Дальше — в «Химки». Правда, за умерший недавно клуб он так и не сыграл. Зато поехал в аренду и раскрылся для общественности в «КАМАЗе». Уже после был интерес «Рубина», однако Рашид Рахимов заблокировал переход. И наконец-то приглашение из Махачкалы, которая усиливалась под РПЛ. Любопытно, что свой первый матч на новом уровне он сыграл как раз против «Химок», которым не подошёл.

Валентин Пальцев Фото: Пресс-служба ФК «Волна»

Зимой же в медиа активно говорили об интересе к Пальцеву со стороны «Краснодара». Якобы клуб рассматривал его или Максима Осипенко в качестве усиления. Однако переход не состоялся. Тогда будущие чемпионы вообще решили не укреплять состав. Как видим, не зря. А этим летом взяли двух других защитников — бразильца Жубала и собственного воспитанника Виталия Стежко.

Сам Пальцев, похоже, не сильно расстроился. И выдал неплохой матч со «Спартаком» в 1-м туре. Возможно, в очередной раз обратив внимание Станковича на себя. Вообще, у Валентина неплохо складываются матчи с красно-белыми. Особенно весенний, когда Махачкала окончательно выкинула москвичей из чемпионской гонки.

Может, судьба?