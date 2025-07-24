Звёзды Серии А и экс-форвард «Арсенала». Главные летние переходы в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия по-прежнему остаётся важным участником трансферного рынка. На Ближний Восток отправляются звёзды в расцвете сил. Лето 2025 года не исключение. Кто уже перебрался в саудовскую лигу?

Тео Эрнандес: «Милан» → «Аль-Хиляль» (€ 25 млн)

Тео Эрнандес Фото: alhilal.com

Тео Эрнандес устал от «Милана», да и клубу надоел сложный характер француза. Поэтому руководство и игрок приняли решение о расставании. Но вместо переезда в другой европейский топ-клуб Эрнандес выбрал вариант с Саудовской Аравией. В 27 лет защитник сборной Франции отправился в «Аль-Хиляль» к экс-тренеру «Интера» Симоне Индзаги. Саудовцы заплатили за Тео всего € 25 млн, так как у него оставался год по контракту с «Миланом».

«После шести лет в клубе пришло время прощаться. Я пришёл в «Милан» в 2019 году с мечтами, волнением и желанием носить футболку, пропитанную историей. Я ухожу, пережив незабываемые моменты, такие как победы в Серии А и Суперкубке Италии, и прежде всего разделив раздевалку с замечательными людьми. Сердечно благодарю своих товарищей по команде, каждого тренера, который верил в меня, и особенно Паоло Мальдини за его поддержку, дальновидность и лидерские качества», — написал Тео в соцсетях после трансфера.

Александр Ляказетт: «Лион» → «Неом» (свободный агент)

«Лион» из-за финансовых проблем расстаётся с важными футболистами. Ляказетт – один из главных игроков клуба последних 15 лет. Он уже покидал команду в 2017 году, когда уходил в «Арсенал». Но в 2022-м Александр вернулся во Францию. Теперь 34-летний форвард сменил «Лион» на Саудовскую Аравию. Поднявшийся в элитный дивизион «Неом» усиливается под борьбу с грандами. Ляказетт должен помочь клубу закрепиться в высшей саудовской лиге.

Марцин Булка: «Ницца» → «Неом» (€ 15 млн)

Марцин Булка Фото: NEOM SC

Воспитанник «Челси» последние годы путешествовал по клубам Франции: «ПСЖ» → «Шатору» → «Ницца». И именно в составе последних поляк закрепился в основе. Однако Булка решил сменить Францию на Саудовскую Аравию. Марцина соблазнили условия от «Неома»: ему предложили зарплату в € 10 млн за год + подписной бонус. Булка заключил контракт до лета 2029-го. А «Ницца» получила за голкипера € 15 млн.

Кристофер Бонсу Баа: «Гент» → «Аль-Кадисия» (€ 17 млн)

Кристофер Бонсу Баа Фото: Mike Hewitt/Getty Images

20-летний вингер сборной Ганы в 2024 году попал в топ лучших дриблёров мира U20 (шестое место). Тогда он вошёл и в расширенный список претендентов на премию Golden Boy. Но показывать навыки обводки в ближайшее время Бонсу Баа будет на Ближнем Востоке. «Аль-Кадисия» заплатила за него € 17 млн бельгийскому «Генту». Интересно, что Кристофер работает с агентством, которое сотрудничает преимущественно с представителями Серии А. Ждём потом Бонсу Баа в Италии?

Амаду Коне: «Реймс» → «Неом» (€ 13,32 млн)

Амаду Коне Фото: NEOM SC

«Неом» не остановить! Ещё одно усиление под высшую лигу – полузащитник Амаду Коне. За 20-летнего опорного хавбека «Реймс» получил более € 13 млн. Останется ли Коне в Саудовской Аравии надолго и дождётся ли постройки нового стадиона «Неома»?

Напомним, Неом – проект по постройке нового города в стране, на который государственный инвестиционный фонд собирается потратить $ 500 млрд. Работы собираются завершить к ЧМ-2034.

Мохамед Саид Бенрахма: «Лион» → «Неом» (€ 12 млн)

Ещё один футболист «Лиона», отправившийся в «Неом». Но Бенрахма уже провёл в саудовском клубе полгода: его арендовали зимой 2025 года. Теперь же «Неом» совершил выкуп вингера за € 12 млн. За 16 матчей во втором саудовском дивизионе Саид забил семь мячей и оформил восемь ассистов. И в «Неоме» ждут от 29-летнего вингера аналогичной статистики в элите.

Габриэл Карвальо: «Интернасьонал» → «Аль-Кадисия» (€ 15,6 млн)

Габриэл Карвальо (слева) Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

17-летний бразилец выбрал Саудовскую Аравию вместо Европы. Талантливый вингер Габриэл Карвальо перебрался в «Аль-Кадисию» за € 15,6 млн. В 2024-м игроком интересовался лондонский «Арсенал». Нет сомнений, что спрос на Габриэла в топ-лигах был. Однако Карвальо решил сперва заработать на Ближнем Востоке. Игрок присоединится к «Аль-Кадисии» после 17 августа – тогда ему исполнится 18 лет. Ждём бразильца в больших клубах через пару сезонов!

Гаэтан Лаборде: «Ницца» → «Аль-Драих» (€ 4 млн)

Гаэтан Лаборде Фото: Sylvain Dionisio/Getty Images

Всю карьеру Лаборде выступал во французских клубах. Наиболее известен форвард по игре за «Бордо», «Монпелье», «Ренн» и «Ниццу». Но в 31 год Гаэтан отправился в новое приключение. И выбрал для этого экзотический вариант – вторая по статусу лига Саудовской Аравии! «Аль-Драих» поднялся туда из третьего дивизиона в сезоне-2024/2025. Лаборде – самый статусный игрок команды. Его задача – затащить «Аль-Драих» в элиту.

Матео Ретеги: «Аталанта» → «Аль-Кадисия» (€ 68,25 млн)

Самый громкий трансфер лета 2025 года в Саудовскую Аравию. «Аль-Кадисия» забрала лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги. В сезоне-2024/2025 26-летний форвард «Аталанты» забил 25 мячей в 36 встречах. Но вместо переезда в европейский топ-клуб, Матео выбрал быть счастливым, получая € 20 млн в год. Ретеги подписал контракт с «Аль-Кадисией» сроком на три года. Так что ещё есть шанс, что мы увидим нападающего сборной Италии в большой европейской команде. «Аталанта» же пересчитывает почти € 70 млн, которые она получила за этот трансфер.