«Комо» Фабрегаса рвёт трансферный рынок! Потратили более € 100 млн, и это не предел

В прошлом сезоне «Комо» крайне удачно вернулся в Серию А спустя 22 года отсутствия и занял солидное для новичка 10-е место. В красивом стиле были повержены «Аталанта» (3:2), «Рома» (2:0), «Наполи» (2:1) и «Фиорентина» (2:0), а на апрельско-майском отрезке парни Сеска Фабрегаса выдали космические шесть побед кряду. Настала пора делать шаг ещё выше, и для этого владельцы клуба не поскупились на серьёзные траты. Не зря богаче них в Италии нет никого.

На момент написания текста «Комо» укрепил состав на € 101,5 млн — круче абсолютно всех в Италии! Для сравнения, у «Интера» закупка пока что на € 66,3 млн, у «Наполи» — на € 74,1 млн, у «Аталанты» — на € 79,8 млн, у «Ювентуса» — на € 73,9 млн, у остальных — сильно скромнее. И ладно Серия А, многие богатые клубы АПЛ до аналогичной планки сейчас недотягивают! Тот же «Ньюкасл» потратил € 61,4 млн.

При этом потери команды Фабрегаса незначительны. Среди более-менее ценных — лишь завершивший карьеру 42-летний Пепе Рейна. Знакомимся с приобретениями ближе.

Хесус Родригес, 19 лет

Хесус Родригес Фото: comofootball.com

Амплуа: левый вингер

Бывший клуб: «Бетис»

Трансферная стоимость: € 30 млн

Сколько заплатили: € 22,5 млн

В прошлом сезоне Хесус во всей красе показал себя в карнавальном «Бетисе» и подорожал на € 20 млн. Больше к своей стоимости в Ла Лиге не добавил никто. Столько же — Педри и Ламин Ямаль. За андалузцев к 19 годам Родригес провёл 32 матча, оформив 3+2. Добрался с ними до финала Лиги конференций, поразив ворота «Ягеллонии» в четвертьфинале. Также скоростной вингер съездил со сборной Испании U21 на Евро и забил итальянцам — осталось сделать это привычкой.

Рецензия Фабрегаса красноречива: «Хесус — именно тот игрок, который нужен «Комо»: бесстрашный и полный энергии. У него есть врождённое чутьё, которое помогает ему прорываться через линию обороны и обыгрывать защитников. Как и во всём остальном, здесь важен не только талант, но и характер. Мы создаём семью, команду, которая прессингует, доминирует во владении мячом и думает наперёд. У Хесуса уже есть опыт высочайшего уровня для его возраста, и я с нетерпением жду начала работы с ним».

Зимой «Комо» уже забрал из «Бетиса» другого левого вингера — Ассане Диао. Тот настрелял впечатляющие восемь голов в 15 матчах. Ждём нечто подобное и от Родригеса?

Николас-Геррит Кюн, 25 лет

Николас-Геррит Кюн Фото: comofootball.com

Амплуа: правый вингер

Бывший клуб: «Селтик»

Трансферная стоимость: € 12 млн

Сколько заплатили: € 19 млн

Немецкий вингер провёл в Шотландии полтора чудесных года. В сезоне-2024/2025 он вырос в лидера «Селтика»: настрелял внушительные 13+9 в 32 матчах Премьершипа и крышесносные 4+5 в четырёх встречах Кубка лиги. В Лиге чемпионов тоже получалось неплохо: Кюн наказал в плей-офф «Баварию» плюс положил победную двушку «Лейпцигу» на общем этапе (3:1). Как писал журналист Флориан Плеттенберг, «РБ» и сам был не прочь вернуть воспитанника, но тот предпочёл вариант с «Комо».

Ещё в послужном списке Николас-Геррита 32 игры и 15 голов за юношеские и молодёжные сборные Германии. Он рос не только в академии «Лейпцига», но и в «Баварии» с «Аяксом», выступал за венский «Рапид». Также стоит отметить его универсальность: Кюн способен выйти на любой атакующей позиции, что, несомненно, принесёт немало радости Фабрегасу.

«Решение было простым: проект амбициозный, и я хочу стать его частью, делать всё возможное, чтобы помочь команде расти и достигать всё более важных целей», — настрой у немца смелый.

Мартин Батурина, 22 года

Мартин Батурина Фото: comofootball.com

Амплуа: атакующий полузащитник

Бывший клуб: «Динамо» Загреб

Трансферная стоимость: € 22 млн

Сколько заплатили: € 18 млн

Загребское «Динамо» умеет растить будущих мировых звёзд: Лука Модрич, Матео Ковачич, Йошко Гвардиол и многие-многие другие подтвердят. Батурина — тоже выпускник местной школы. На счету полузащитника 165 матчей и 22+39 за динамовцев: его стали привлекать к основе ещё весной 2021 года. В последнем сезоне он стал лучшим диспетчером хорватской лиги. За сборную футболист засветился осенью 2023-го. С тех пор у него 12 выходов на поле и 1+1 в противостоянии с Польшей.

Как и Кюн, Батурина ярко проявил себя в ЛЧ: есть и гол+пас в игре с «Монако» (2:2), и забитый мяч в ворота «Милана» (2:1). В прошлом году европейские СМИ писали об интересе к нему «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Не зря парня называют новым Модричем. Видимо, техничный полузащитник захотел расти постепенно, не перепрыгивая карьерные ступени.

«У Мартина есть колоссальные качества. Он разумно обращается с мячом, силён в единоборствах и обладает характером, благодаря которому можно добиваться результата. Он прекрасно подходит под ту игру, которую мы строим», — Фабрегас вне себя от счастья.

Джейден Аддай, 19 лет

Джейден Аддай Фото: comofootball.com

Амплуа: правый вингер

Бывший клуб: «АЗ Алкмар»

Трансферная стоимость: € 1,5 млн

Сколько заплатили: € 14 млн

Пока что главная загадка среди новеньких в «Комо». За взрослую команду «АЗ Алкмар» у него всего 1026 сыгранных минут. Да, 35 матчей, но в основном в статусе запасного. За столь скромное время он успел трижды забить и отдать две результативные передачи. Плюс в последнем сезоне из-за травм он пропустил суммарно 104 дня. € 14 млн итальянцы заплатили за перспективу. Аддай с алкмаровскими сверстниками выигрывал Юношескую лигу УЕФА — 2022/2023, наработав на 4+3 в восьми встречах.

Вот как его хвалил сайт Breaking The Lines: «Аддай — взрывной и физически сильный вингер. Динамичный и умный, обожающий идти в обыгрыш, но при этом способен делать изящные передачи. Он из того типа игроков, которые нестандартными движениями с мячом заставляют болельщиков нервничать».

Звучит так, будто речь о новом Лео Месси или Неймаре. Сколько таких было… Судя по всему, Фабрегас верит, что прогресс Джейдена не остановится. Во второй лиге Нидерландов у Аддая за «Йонг АЗ» 18+8 за 51 выход на поле. Имеются у вингера и три матча за сборную U19.

Те, кого выкупили после успешных аренд

Оставшиеся средства потратили на тех, кто уже неплохо проявил себя в «Комо»:

за € 13 млн забрали у «Манчестер Сити» 22-летнего опорника Массимо Перроне, в активе которого 26 матчей и три ассиста;

21-летний левый защитник Алекс Валле зимой прибыл из «Селтика» и за полгода сыграл 15 раз, чем заслужил выкуп у «Барселоны» за € 6 млн;

23-летний правый защитник Игнасе ван дер Бремпт набрал 20 встреч в Серии А. Его покупка у «Зальцбурга» стоила € 5 млн;

по € 2 млн отдали за 19-летнего центрального защитника Фелипе Джека (семь матчей) и 29-летнего центрального полузащитника Луку Маццители.

Если верить Фабрицио Романо, на подходе трансфер воспитанника «Реала» — 20-летнего центрального защитника Хакобо Рамона. Вот-вот должен подъехать опытный 32-летний Альваро Мората. Фабрегас даже не исключил покупку Лионеля Месси. Скорее всего, в шутку, но мало ли: «Никогда не говори никогда. Мы с Лео друзья. Во время отпуска он был у меня в гостях».

В этом году ходили активные слухи об уходе Фабрегаса на повышение, в том числе в «Байер» и «Рому». Тренер остался и получил могущественное усиление. Причём молодняком, потенциал которого оценивается крайне высоко. Если получится его развить, предложения от «Байера» и «Ромы» покажутся уже не столь привлекательными на фоне остальных.