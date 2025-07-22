«Арсенал» дожал главную цель, «Спартак» купит россиянина за € 5 млн. Трансферы и слухи дня

А ещё переходы Марвела и Бургера. Ну и сюжет вокруг Рашфорда.

Здесь должна быть подводка к материалу. Но вы и так знаете, зачем сюда кликнули.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Франсишку Консейсау Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Интересных официальных новостей мало. Но они есть:

«Ювентус» объявил о переходе Франсишку Консейсау из «Порту» на постоянной основе. Сумма выкупа составила € 32 млн, контракт подписан на пять лет;

«Зенит» на сезон отдал Сергея Волкова «Сочи» в аренду без права выкупа;

Ваутер Бургер перешел из «Сток Сити» в «Хоффенхайм» примерно за € 5 млн. Хотя по фамилии ему бы лучше в «Гамбург»;

«Ахмат» забрал иранского центрального защитника Мехди Заре из «Гохара» и оформил с ним четырёхлетнее соглашение;

Турецкий «Серик Беледиеспор» взял Артёма Юрана — сына главного тренера команды Сергея Юрана;

Воспитанник «Реала» Марвел перешёл в «Леганес». Марвел и Бургер — классная у нас сегодня подборка, правда?;

«Лидс» купил у «Хоффенхайма» Антона Штаха за € 20 млн плюс бонусы;

Кейлор Навас перебрался в мексиканский «Пумас» из «Ньюэллс Олд Бойз» за $ 1,9+0,1 млн;

Валентин Ронжье сменил «Марсель», где провёл шесть лет, на «Ренн».

Главные трансферные слухи дня

«Арсенал» всё-таки купит Дьёкереша

Ждали здесь фирменное «Here we go» от Фабрицио Романо? Вот и оно! Шведский нападающий всё-таки завершил переход в «Арсенал». Сумма сделки составит € 63,5 млн плюс € 10 млн бонусами. Лондонцы долго не могли уговорить «Спортинг», а тот шантажировал их возможной продажей Виктора в «Манчестер Юнайтед» и пытался поднять ценник. В последнем сезоне Дьёкереш настрелял 54+13 в 52 матчах. В Англии повторить такую статистику практически нереально. Если получится хотя бы к ней приблизиться, трансфер станет легендарным.

Мюллер продолжит карьеру в МЛС

Легенда немецкого, да и всего мирового футбола всё-таки ещё попылит, пусть и не в Бундеслиге. Sky Sport Germany заинсайдил скорый переезд Томаса в МЛС. В какой именно командой МЛС Мюллер пропишется, пока неизвестно. Ясность настанет в течение семи-десяти дней, а одним из двух претендентов на немца считается «Лос-Анджелес». Кстати говоря, партнёр «Баварии». Оттуда как раз недавно ушёл Оливье Жиру, так что рокировка намечается многообещающая.

Рашфорд завершил переход в «Барселону»

По сведениям Фабрицио Романо, все формальности между Маркусом, «МЮ» и «Барселоной» улажены. Арендный контракт с правом выкупа за € 30 млн подписан, стороны пожали руки. Вот-вот должны объявить официально. За полсезона в «Астон Вилле» Рашфорд оформил 4+6 в 17 матчах. Посмотрим, на что он способен, когда в напарниках есть Рафинья, Роберт Левандовски и Ламин Ямаль.

«Спартак» возьмёт Пальцева

Красно-белым не хватало надёжности, и они нашли её в Махачкале. Кандидатуру защитника местного «Динамо», по сведениям «Чемпионата», одобрил Деян Станкович. «Спартак» ведёт активные переговоры и заплатит € 4-5 млн. Будет уместно вспомнить апрельские слова Валентина для «РБ Спорт»: «Я хочу играть в «Спартаке». Почему? Есть желание быть на высоком уровне, а красно-белые — команда такого уровня, хочу быть там. Были ли у меня контакты с ними? Без комментариев (улыбается). Если бы было предложение от «Зенита» и «Спартака», выбрал бы московский клуб».

«Динамо» не оставляет попыток вернуть в РПЛ Зайнутдинова

Бактиёр провёл отличные годы в «Ростове» и ЦСКА, после чего переехал в «Бешикташ». В турецком гранде стать по-настоящему своим не удалось. Почему бы не вернуться в РПЛ? Тем более казахстанский паспорт позволяет технично избегать лимита на легионеров. В «РБ Спорт» уверены, что «Динамо» предприняло уже вторую попытку заманить Зайнутдинова в Москву. Первое предложение в € 2 млн «Бешикташ» отверг. И получил новое — в € 3 млн. Возможно, на левого защитника повлияет наличие у динамовцев Валерия Карпина, под чьим руководством он уже выступал.

Вендел мог озолотить «Зенит», но отказался?

Бразильский инсайдер Вене Казагранде явно разочаровал болельщиков «Зенита». Если он прав, то петербургский клуб лишился отличного варианта пристроить Вендела за приличные деньги: «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» свыше € 30 млн, а тот отказал саудовцам и хочет играть в Бразилии. Местные клубы явно не смогут повторить предложение шейхов. Тем не менее босс экс-чемпионов Александр Медведев всё отрицает: «Предложение от «Аль-Иттихада» пока не поступало, несмотря на проявленный интерес. Ждём развития событий», — привели его слова «РИА Новости Спорт».

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Файзуллаев/Антони/Карраскаль Фото: Getty Images/«Чемпионат»