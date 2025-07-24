Клубы РПЛ не заявили на сезон 40 игроков! Почему нет Вендела, Медины, Чавеса и других?

В 1-м туре МИР Российской Премьер-Лиги не поучаствовала большая группа игроков. Некоторых из них мы привыкли видеть в стартовых составах своих команд, остальные могли рассчитывать хотя бы на попадание в число запасных. Однако все они оказались вне заявки на чемпионат к 1-му туру. Кроме того, до сих пор не заявлены на новый сезон РПЛ, но и не сменили клубы многие возвращённые из аренд футболисты. Вот список из 40 человек, которые «подвисли» либо отсутствуют из-за травм.

«Краснодар»: Дэвид Ндука

Дэвид Ндука Фото: ФК «Краснодар»

Чемпиону России на момент старта сезона принадлежали 14 легионеров, так что один из них должен был остаться вне заявки, чтобы клуб вписался в лимит. «Краснодар» решил вопрос просто – Мураду Мусаеву не нужен вернувшийся из второй аренды за два года Ндука, который выступал за «Арсенал» и «Сокол» в Первой лиге. В 2022-м его подняли в первую команду вместе с Олусегуном и Окоронкво, но центрхав сыграл только в одном матче РПЛ с «Зенитом». По будущему нигерийца информации нет.

«Зенит»: Богдан Москвичёв, Роберт Ренан, Вендел, Сергей Волков, Ильзат Ахметов

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Звезда «Зенита» Вендел вернулся из Бразилии с большим опозданием всего за неделю до старта сезона, ещё не готов играть, поэтому даже не был внесён в заявку на 1-й тур РПЛ. Тем более не секрет, что полузащитнику ищут новый клуб. Волков и Ахметов, как уже сообщал «Чемпионат», переходят соответственно в «Сочи» и «Крылья Советов». У возвращённых из аренд Москвичёва и Ренана разные ситуации. Голкипер надолго выбыл из-за травмы, а бразильский центрбек, по словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева, продолжит карьеру в другой команде.

ЦСКА: Илья Агапов, Амир Риванди, Егор Ушаков, Сид Ахмед Айссауи, Адольфо Гайч

Илья Агапов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В заявке армейцев отсутствует целая группа футболистов, у которых завершились аренды – защитники Агапов (играл за «Пари НН»), Риванди («Ярун»), полузащитник Айссауи (МК «Алжир») и нападающий Гайч («Антальяспор»). Официальных новостей по поводу будущего этого квартета в межсезонье не было, да и слухов – минимум. О хавбеке Ушакове, который в прошлом сезоне лишь восемь раз попал в запас ЦСКА, тоже давно ничего не писали, кроме информации о свадьбе.

«Спартак»: Никита Чернов, Хесус Медина, Тео Бонгонда

Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бонгонда нет в заявке московского клуба по причине повреждения – полузащитник получил травму в сборной ДР Конго и выбыл до осени. На Чернова и Медину главный тренер «Спартака» Деян Станкович, судя по всему, не рассчитывает. Агент защитника Владимир Кузьмичёв признался, что работает над трансфером Никиты, а вот с поиском нового клуба для парагвайского полузащитника, судя по всему, есть трудности из-за высокой зарплаты Хесуса.

«Динамо» М: Луис Чавес, Артур Гомес

Луис Чавес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Московское «Динамо» не заявило к старту чемпионата двух ценных легионеров. Луис Чавес и Артур Гомес получили серьёзные травмы, требующие длительного восстановления, поэтому пока недоступны для Валерия Карпина. Как сообщили в столичном клубе, мексиканец точно не сыграет в 2025 году.

«Локомотив»: Марк Мампасси, Константин Марадишвили

Константин Марадишвили Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Мампасси и Марадишвили завершились аренды – центральный защитник выступал в Бельгии за «Кортрейк», а полузащитник – за «Пари НН». Оба игрока на финише прошлого сезона восстанавливались от травм и в заявку «Локомотива» не включены. Константин летом тренировался с «Крыльями Советов», однако самарский клуб отказался от Марадишвили в пользу другого новичка.

«Рубин»: Урош Дрезгич, Даниил Кузнецов

Урош Дрезгич Фото: ФК «Рубин»

У «Рубина» также не включены в состав два футболиста, которые должны были летом возвратиться из аренд. Дрезгич уезжал на правах аренды в «Диошдьёр», а Кузнецов – в «Урал». Оба по ходу прошлого сезона получили одинаковые травмы – разрыв крестообразной связки колена (причём серб даже не успел дебютировать за венгерский клуб) – и до сих пор восстанавливаются.

«Ростов»: Игорь Калинин, Евгений Чернов

Евгений Чернов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В ростовский клуб вернулись из аренд два опытных левых защитника, но Джонатан Альба, судя по всему, не видит их в команде. Калинин играл за «Факел», с которым вылетел из элиты, а Чернов помогал весной «Балтике» подниматься в РПЛ. Появлялась информация об интересе к Игорю со стороны «Сочи», а будущее Евгения в тумане после того, как калининградский клуб решил не продлевать сотрудничество с зимним новичком.

«Акрон»: Боян Димоски

Боян Димоски Фото: ФК «Акрон»

Ещё когда «Акрон» был в Первой лиге, Димоски получал вызовы в сборную Северной Македонии и играл в отборочном цикле Евро-2024 с Италией и Англией. Однако после выхода тольяттинцев в РПЛ оказался не нужен клубу. Полгода назад Бояна отдали в аренду «Партизану», летом защитник вернулся в «Акрон», но пока вне заявки на чемпионат и никуда не ушёл, несмотря на интерес минского «Динамо».

«Крылья Советов»: Егор Карпицкий

Егор Карпицкий Фото: ФК «Крылья Советов»

Карпицкий был звездой чемпионата Беларуси и перебрался в «Крылья Советов» летом 2023-го после того, как оформил хет-трик в ворота молодёжной сборной России. Тем не менее в клубе РПЛ молодой нападающий не потянул, а в прошлом сезоне был отдан в аренду «Соколу» из Первой лиги. Похоже, и новый тренер самарцев Магомед Адиев на него не рассчитывает, по крайней мере в заявке Егор отсутствует.

«Динамо» Мх: Ян Джапо

Ян Джапо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Махачкалинское «Динамо» купило игрока молодёжной сборной Словении год назад за € 300 тыс. Молодой фланговый защитник выдал неплохой первый сезон в России и забил два гола в 23 матчах. Но в апреле Джапо травмировался, продолжает восстановление, и пока он не помощник команде Хасанби Биджиева.

«Пари НН»: Александр Эктов, Валерий Царукян, Николоз Кутателадзе, Огнен Ожегович, Зе Турбо

Валерий Царукян Фото: ФК «Пари НН»

В заявку «Пари НН» на сезон не попали пять футболистов по разным причинам. Эктов травмирован – и это серьёзная потеря для Алексея Шпилевского. Три нападающих уезжали в аренду: Ожегович – в турецкий «Сакарьяспор», Зе Турбо – в кипрский АЕЛ, а Кутателадзе – в тбилисское «Динамо» из Грузии. Новому главному тренеру нижегородской команды они после возвращения не пригодились. По Царукяну информации не было, возможно, и атакующий полузащитник ищет другую команду.

«Ахмат»: Мауро Луна Диале

Мауро Луна Диале Фото: ФК «Ахмат»

Аргентинский полузащитник отыграл за «Ахмат» всего сезон – провёл 23 матча, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Год назад грозненский клуб приобрёл Луну Диале у «Униона Санта-Фе» за € 1,85 млн, а теперь готов вернуть его на родину.

«Мы на стадии переговоров с одним из клубов Аргентины о переходе Луны Диале на условиях аренды с правом выкупа», – объяснили «Чемпионату» в пресс-службе «Ахмата» отсутствие полузащитника в заявке.

«Оренбург»: Александр Коваленко

Александр Коваленко Фото: ФК «Сочи»

Экс-полузащитник сборной России не попал в заявку «Оренбурга» по той же причине – Коваленко меняет клуб. Как уже сообщал «Чемпионат», Александр возвращается в «Сочи». За «Оренбург» он отыграл всего сезон после перехода из «Зенита» за € 2 млн, отметился только одной голевой передачей в 21 встрече.

«Сочи»: Николай Заболотный, Лазар Стойсавлевич, Олег Кожемякин, Яхья Аттийят-аллах, Амир Батырев, Роман Пасевич, Викторьен Ангбан, Павел Мелёшин

Роман Пасевич Фото: ФК «Сочи»

Сочинцы не внесли в заявку сразу нескольких игроков, помогавших южанам возвращаться в РПЛ – Заболотного, Стойсавлевича, Кожемякина и Пасевича. Интересно, что замена последнего в первом стыке с «Пари НН», как утверждалось, стала причиной конфликта Роберта Морено с прежним руководством клуба и едва не привела к его отставке. Из аренд вернулись, но остаются вне команды Аттийят-аллах («Аль-Ахли»), Батырев («Енисей») и Ангбан («Динамо» Мх), а Мелёшин травмирован.