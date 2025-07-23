Яркий дебют Комбарова и первая победа «Факела» за 275 дней! Первая лига мощно вернулась

А ещё проклятие «Шинника» и неудачное возвращение Беленова в «Уфу». Завораживающий старт сезона!

На фоне скандалов и финансовых бурь стартовал 34-й сезон первого футбольного дивизиона России – Лиги Pari. Вот как разворачивались события в каждом из матчей тура.

Беленов вернулся в «Уфу» — и сразу же ошибся

Матч открытия сезона в Уфе стал тактическим противостоянием. Всё самое интересное началось с 28-й минуты. Вернувшийся в Башкортостан спустя три года Александр Беленов огорчил более двух тысяч зрителей, собравшихся на стадионе «Нефтяник». Голкипер пытался отбить удар после подачи мяча с углового, но он коварно отлетел ему в спину и оказался в воротах. «Уфа» не растерялась, и уже через девять минут последовал ответ от Никиты Мацхарашвили, который ударом с 35 метров поразил самую девятку.

Концовка превратилась в нервную дуэль: за грубые фолы получили предупреждения Залимхан Юсупов («Уфа») и Александр Гаглоев («СКА»). В последние 10 минут голевые атаки сменились затяжкой времени. И наверняка потому команды так и закончили – вничью.

«Шинник» подтвердил проклятие 1-го тура

Ярославский «Шинник» провёл мощную трансферную кампанию этим летом. И потому смотрелся в первые 30 минут не хуже «Урала», который считался в этом матче фаворитом. А на 38-й минуте случился гол, который вряд ли войдёт в учебники. Ну или войдёт – но в пособия, как не стоит действовать в своей штрафной. Тимофей Маргасов подал с углового на ближнюю штангу. Вратарь «Шинника», другой Тимофей – Митров – рванул на перехват, однако в прыжке не рассчитал траекторию и кулаком выбил мяч прямо на ногу Юрию Железнову. Полузащитник «Урала», оставшийся без опеки, мгновенно среагировал. Вратарь, падая, лишь проводил голевое действие взглядом. 0:1 — и стадион замер в недоумении.

Несмотря на поражение, ярославцы доминировали: 12 ударов против четырёх у «Урала», шесть ударов в створ (у гостей — лишь три), 59% владения мячом.

Но единственный момент, когда требовалось хладнокровие — как раз у ворот «Шинника» — стал роковым. В остальном – удары Ильи Порохова (хоть и мимо ворот), постоянное напряжение у ворот Александра Селихова. А в ответ – дальние удары Мартина Секулича.

«Шинник» вновь подтвердил, проклятие 1-го тура на него всё-таки распространяется. Четвёртый сезон подряд:

2022 год: 0:2 с «Краснодаром-2»;

2023 год: 0:2 со «СКА-Хабаровск»;

2024 год: 0:1 с «Ротором»;

2025 год: 0:1 с «Уралом».

Для «Урала» же победа стала символичным стартом Мирослава Ромащенко — бывшего помощника Станислава Черчесова, который в Екатеринбурге сменил скандально ушедшего тренера Олега Шатова.

Футбол иногда жесток: 38 минут ошибок — и один удар головой перечёркивает 90 минут доминирования. «Шинник» снова начинает сезон с нуля, «Урал» — с тремя очками.

«Волга» продолжила антитренд с «Ротором»

«Ротор» вырвал победу у «Волги» в дебютном матче Первой лиги. Гости открыли счёт на 30-й минуте после контратаки: защита «Волги» не успела среагировать на рывок Ильи Сафронова, который уверенно пробил низом с семи метров. У вратаря Алексея Кеняйкина не было шансов на спасение — 0:1.

Но 48-я минута – и ответ капитана! Айдар Хабибуллин сравнял счёт эффектным ударом головой с углового! Полузащитник «Ротора» Сергей Макаров потерял его из виду, и представитель «Волги» замкнул подачу Кирилла Фольмера, переправив мяч в ближнюю девятку — 1:1.

На 83-й минуте случился удар исподтишка. Александр Клещенко решил исход встречи в результате стандарта: после скидки партнёра на угловом он переправил мяч в сетку, воспользовавшись суетой в штрафной. Оборона «Волги» в лице Камиля Ибрагимова и Олега Красильниченко на секунду замерла — и этого хватило, чтобы волгоградцы вышли вперёд.

Игроки «Ротора» Фото: ФК «Ротор»

Для «Волги» это первый матч в Первой лиге после выхода из Второй. Поражение – подтверждение антитренда в играх с «Ротором»: гости побеждали трижды в последних пяти встречах.

«Арсенал» упустил победу в концовке

59 минут «Арсенал» молотил ворота «КАМАЗа», однако Артур Анисимов и штанга героически защищали ворота. Туляки злились, а гости постепенно выдохлись — и напряжение достигло пика. Матч превратился в игру «у кого первым сдадут нервы».

И на 59-й минуте Амур Калмыков сорвал овации! После подачи с фланга он в прыжке опередил двух защитников и ударил головой в самый угол ворот. Стадион в Туле взорвался! Однако на 84-й минуте гости чудом спаслись: после подачи корнера мяч от штанги прилетел точно на добивание к Руслану Апекову. С двух метров промахнуться весьма трудно. Поэтому 1:1.

«Арсенал» 80 минут доказывал своё превосходство, однако один угловой стёр все тульские усилия.

Ярчайший дебют Комбарова в «Чайке»

Дебют Дмитрия Комбарова в качестве тренера «Чайки» стал приговором для «Енисея», ещё недавно мечтавшего об РПЛ. Это были 90 минут позора.

Ведь уже на пятой минуте случился гол-шок от Станислава Библика. В первой же атаке гости вскрыли оборону хозяев: после удивительного перехвата игрок «Чайки» отличился с пяти метров. Ранний гол ошеломил Красноярск — защита «Енисея» замерла, будто не веря, что новички турнира, ещё вчера игравшие во Второй лиге, так дерзки. Весь тайм красноярцы бились в поисках возможности сравнять счёт, но так и не нашли тот самый момент.

А на 51-й минуте Библик унизил хозяев вторично: ворвался в штрафную, развернулся в окружении двух защитников и вколотил мяч в ближний угол. Трибуны онемели, а тренер «Енисея» Андрей Тихонов схватился за голову.

86-я минута: избиение продолжил 17-летний дебютант. Глеб Пополитов перехватил пас Ивана Зазвонкина, вбежал в штрафную и спокойно перекинул мяч через падающего вратаря Егора Шамова. 0:3 — символ краха «Енисея» и триумфа юной «стаи» Комбарова.

Для «Енисея» это худший старт за пять лет. В 2024-м после стартового тура красноярцы были восьмыми, а теперь — последние в таблице с разницей мячей «-3».

Игроки «Чайки» после победы над «Енисеем» Фото: ФК «Чайка»

Интересный факт: «Чайка» прилетела в Красноярск за шесть часов до матча — и разгромила хозяев. Команда из села Песчанокопское (население — 26 тысяч человек) разгромила клуб миллионного Красноярска.

«Факел» победил впервые с октября 2024-го!

Первый тайм стал разведкой перед боем: «Факел» контролировал ситуацию, но не ускорялся, а «Спартак» оборонялся и ждал контратакующего шанса. Всё решилось через две минуты после перерыва.

Албанец Белайди Пуси открыл счёт! Получив пас от Бутты Магомедова на границе штрафной, он развернулся под опекой двух защитников и пробил низом. Мяч рикошетом от Геннадия Киселёва изменил траекторию и вкатился в сетку мимо вратаря Михаила Гайдаша. Гол стал дебютным для Пуси в составе «Факела» — и сразу победным.

Для «Факела» это первая победа с октября 2024 года. Вылетевший из РПЛ клуб начал путь назад в элиту с трёх очков в Первой лиге. Однако у Воронежа пока прежняя проблема: контроль игры – есть, а моментов – почти нет.

Соревнование замен в Нижнекамске

Немая сцена в Нижнекамске: как «Нефтехимик» и «Сокол» устроили футбольный «день сурка».

Первый тайм – это игра вслепую. 45 минут команды словно договорились о нулевом с точки зрения атак сценарии. «Нефтехимик» владел мячом чуть побольше (57%), но его атаки разбивались о стену из пяти защитников «Сокола». Единственный намёк на опасность — дальний удар Ивана Чурикова на 23-й минуте, который отразил Андрей Голубев. Гости отвечали редкими контратаками: Владислав Шпитальный дважды терял мяч в решающей зоне, а Антон Мухин бил мимо с 20 метров. Статистика объясняет: «Сокол» бил чаще, однако без толку. А «Нефтехимик» активнее нарушал, чтобы скрыть беспомощность.

Второй тайм – дождь замен вместо голов. Игра превратилась в соревнование тренерских замен. Младен Кашчелан («Сокол») выпустил на поле пять свежих игроков, включая Глеба Бахарева. Кирилл Новиков ответил ротацией полузащитников: вышли Давид Кокоев и Артём Котик, но не изменили ритма.

Для «Сокола» это первая сухая ничья в гостях за восемь месяцев — прогресс после прошлогоднего разгрома 0:3 в Нижнекамске.

Невероятный камбэк «Челябинска» в Первую лигу!

Дебют команды, 32 года не игравшей в Первой лиге, стал приговором для влетевшего в РПЛ и сразу же вылетевшего оттуда гранда. События в этом матче развивались достаточно быстро. Уже на 16-й минуте хозяева открыли счёт после ошибки: Хетаг Кочиев неудачно вынес мяч прямо на Гулжигита Алыкулова, который пробил рикошетом от штанги. Вроде бы 1:0 — но это была иллюзия контроля.

Наступила 34-я минута – и гол-насмешка Рамазана Гаджимурадова вместе с ней. Голкипер «Торпедо» Михаил Волков рванул на перехват без угрозы, оставив ворота пустыми. Соперник придумал черпачок — и уже 1:1. «Теперь жду звания Почётный гражданин Челябинска», — пошутил после встречи автор гола.

А уже 39-й минуте матча Гаджимурадов навесил с фланга, чтобы капитан Александр Жиров выиграл верховую дуэль и вколотил мяч в сетку. За пять минут «Челябинск» перевернул игру.

Игроки «Челябинска» после победы над «Торпедо» Фото: ФК «Челябинск»

Дубль Жирова стал финальным аккордом. После углового на 77-й минуте Александр снова мощно пробил головой — 3:1. В этот момент трибуны застыли. Даже ответный гол Глеба Шевченко на 82-й минуте не спас практически участника РПЛ от позора.

Для «Челябинска» эта победа — историческая: последний матч в Первой лиге команда провела в 1993 году и называлась тогда «Локомотив». А «Торпедо» снова расстроило всех на старте сезона: второй год подряд автозаводцы уступили в 1-м туре (в 2024-м было 0:2 от «СКА-Хабаровск»).

Невероятный гол «Черноморца»

Саммари первого тайма: два удара — два ответа. Полузащитник Денис Тихонов убежал к воротам «Черноморца» на 13-й минуте и пробил в дальнюю девятку. А гости не растерялись: Владислав Мастерной ответил сенсационно! После отскока в центре штрафной мяч прилетел к нему на расстоянии 20 метров от ворот — защитник «Черноморца» нанёс удар по восходящей траектории. Мяч пронёсся над цепочкой защитников и влетел в ворота, не оставив вратарю Сергею Айдарову шансов. 1:1 — и «Сапсан Арена» не поверила, что такие голы вообще бывают. Всего 10 минут понадобилось новороссийцам, чтобы ответить.

Для «Черноморца» это был первый матч после невыхода в РПЛ: в прошлом сезоне клуб занял третье место, однако не попал в стыки из-за отсутствия лицензии (стадион не соответствует нормам элитного дивизиона). А для «Родины» ничья с командой такого уровня — заявка на борьбу за выход в Премьер-Лигу.

Итоги тура: