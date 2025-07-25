Карпин обыграет бывший клуб, а «Зенит» и «Спартак» — удобных соперников? Интриги тура РПЛ

Как же быстро летит время! Казалось, только-только завершился 1-й тур МИР РПЛ, а уже на очереди 2-й. Восемь матчей, три игровых дня, множество интриг.

Первый матч тура пройдёт сегодня, 25 июля, в Самаре. «Крылья Советов» неделю назад поделили очки с «Акроном» в дерби Самарской области — 1:1. Единственный гол в составе команды Магомеда Адиева оформил арендованный у «Локомотива» Вадим Раков. «Пари НН» в стартовом туре не справился с «Краснодаром» (0:3). Клуб из Нижнего Новгорода был номинальным хозяином, но сама встреча состоялась в Казани, поскольку на домашней арене нижегородцев проходят ремонтные работы.

Предстоящая встреча очень важна, поскольку оба клуба наверняка будут вести напряжённую борьбу за сохранение места в РПЛ. Для «Пари НН» поездка в Самару на матчи с «Крыльями» — серьёзное испытание. Нижегородский клуб выиграл там в 2019 году, после чего выдал серию из четырёх встреч без побед. Более того, в трёх из них он уступил. Смогут ли гости изменить ситуацию в лучшую сторону?

«Спартак» стартовал в новом сезоне с победы. Хотя по итогам встречи с махачкалинским «Динамо» (1:0) всё обсуждали не результат, а работу судьи Василия Казарцева. Кстати, Маркиньос впервые забил за «Спартак» в РПЛ (до этого отличался только в Кубке России). «Балтика» в стартовом туре добилась хорошего результата в гостевой встрече с московским «Динамо» — 1:1. Команда Андрея Талалаева заслужила лестных слов в свой адрес, и теперь её ждёт ещё одна игра в столице.

Деян Станкович в матче с махачкалинским «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Балтика» ни разу не обыгрывала «Спартак» в гостях — три победы красно-белых и одна ничья в далёком 1996 году. А Талалаев пока не знает, как справиться со «Спартаком». В его тренерской карьере было девять матчей с красно-белыми — три ничьих, шесть поражений. В гостях всё ещё хуже — четыре поражения в четырёх встречах.

Валерий Карпин против бывшего клуба — главная интрига матча в Москве. «Динамо» в прошлом туре потеряло очки во встрече с «Балтикой» (1:1), а «Ростов» хватило только на тайм в игре с «Зенитом» (1:2). «Динамо» ещё ни разу не побеждало при Карпине в официальных матчах. Будет символично, если успех придётся на игру с бывшей командой тренера. А ведь ещё за «Динамо» выступают экс-футболисты «Ростова» — Данил Глебов и Максим Осипенко.

Что по статистике? Донской клуб обыграл бело-голубых всего один раз в 10 предыдущих гостевых встречах в РПЛ и Кубке России. С другой стороны, московская команда одержала всего одну победу в пяти прошлых домашних матчах с «Ростовом». Но есть ещё один интересный факт. Южане забивают в пяти подряд гостевых встречах с «Динамо».

Действующий чемпион успешно стартовал в новом сезоне РПЛ — разгромил «Пари НН» (3:0). Эдуард Сперцян набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас», а Джон Кордоба отметился голевой передачей. «Локомотив» же хоть и разгромил «Сочи» (3:0), но все три мяча забил в концовке. Дебютные голы за новую команду оформили Александр Руденко и Зелимхан Бакаев.

«Краснодар» набрал три очка в матче 1-го тура РПЛ Фото: ФК «Краснодар»

Гостевые матчи с «Краснодаром» — настоящий кошмар для «Локомотива». Московский клуб не побеждал на стадионе южного клуба с 2016 года. C того момента красно-зелёные потерпели шесть поражений в девяти встречах. А команды Михаила Галактионова в целом неважно играют против «Краснодара» — две победы в 10 матчах.

Ни «Сочи», ни «Акрон» не одержали победу в 1-м туре. Черноморский клуб «сгорел» в матче с «Локомотивом» (0:3), пропустив три мяча в концовке. «Акрон» поделил очки с соседями — встреча с «Крыльями Советов» завершилась со счётом 1:1. Кстати, Артём Дзюба ушёл с поля без голов. Соперники ни разу не играли друг с другом на официальном уровне. В 2023 году «Сочи» обыграл «Акрон» (3:1) в товарняке. Тогда дубль оформил Лука Джорджевич, а ещё один мяч у победителей забил Георгий Мелкадзе. Сейчас в команде нет ни того, ни другого.

Первый матч воскресной программы тура состоится в Москве, куда приедут футболисты «Ахмата». Грозненский клуб в последнее время стал удобным для ЦСКА, если мы говорим о встречах в столице. Армейцы обыграли соперника семь раз в восьми прошлых матчах на домашнем стадионе. В 1-м туре не забили ни те, ни другие. Красно-синие сгоняли по нулям на искусственном газоне в Оренбурге, а «Ахмат» проиграл дома «Рубину» (0:2). Ну хоть на этот раз соперники порадуют нас голами?

Кажется, обе команды будут рубиться за выживание. «Оренбург» ещё пару недель назад готовился к сезону в Лиге PARI, а махачкалинское «Динамо» уже потеряло пару важных футболистов. Не исключено, что совсем скоро из Дагестана уедет и Валентин Пальцев. Махачкалинцы в стартовом туре проиграли «Спартаку» (0:1), однако вряд ли кто-то рассчитывал, что гости уедут из Москвы с набранными очками. «Оренбург» не забил, но и не пропустил во встрече с ЦСКА. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счётом 2:1. А как будет на этот раз?

В последнее время «Рубин» Рашида Рахимова мучится с «Зенитом» — четыре поражения подряд с общим счётом 0:11. Казанский клуб, как кажется, готов пошуметь в нынешнем сезоне. В 1-м туре команда Рахимова переиграла «Ахмат» (2:0) в Грозном, хотя Мирлинд Даку остался без голов. Сине-бело-голубые одержали волевую победу во встрече с «Ростовом» — превратили 0:1 в 2:1. А ещё мы увидели в деле Жерсона — бразильца выпустили на поле в перерыве.

«Рубин» неудачно играет против «Зенита» на своём поле — четыре поражения подряд. Более того, казанцы забили в них всего один мяч. В 2021 году «Рубин» обыграл «Зенит» (2:1) в Казани (помните гол Дениса Макарова в добавленное время?). Но это единственная победа команды из Татарстана в домашних встречах с «Зенитом» с 2013 года. Если опираться только на статистику, то всё идёт к новой победе сине-бело-голубых. А может, «Рубин» всё-таки преподнесёт сюрприз?