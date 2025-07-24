«Зенит» постоянно связывают с покупкой четвёртого форварда. Зачем он вообще Семаку?

Сергея Семака спросили на днях, исчерпывается ли список его пожеланий в это трансферное окно Жерсоном и Романом Вегой. Главный тренер «Зенита» откровенно признался – нет. По мнению Семака, команде ещё требуется усиление для борьбы за золото РПЛ, и очевидно, что коуч сине-бело-голубых хочет заполучить новичка-форварда. Этот вывод нетрудно сделать по количеству инсайдов из разных стран о переговорах петербургского клуба по тому или иному нападающему. Да и начинал экс-чемпион работу на летнем рынке с покупки бомбардира «Рубина» Мирлинда Даку, но, когда албанец уже взял ручку, чтобы поставить подпись под контрактом, что-то пошло не так и сделка сорвалась.

С тех пор в «Зенит» «сватали» большое количество нападающих. О самых любопытных фигурах мы писали – это экс-форвард сборной Бразилии Педро Абреу из «Фламенго» и лучший бомбардир бразильской Серии А сезона-2025 Кайо Жорже из «Крузейро». Теперь петербургский клуб, по всей видимости, переключился на другую кандидатуру. Точнее, вернулся к той, которая обсуждалась ещё в начале межсезонья.

Как сообщает португальское издание Record, «Зенит» ведёт переговоры по поводу трансфера нападающего Клейтона из «Риу Аве». Португальский клуб требует за своего бомбардира € 15 млн и ранее уже отклонил нынешним летом предложения «Торино» (итальянцы давали € 10 млн) и «Аль-Васла» из ОАЭ (€ 8 млн). Интерес к 26-летнему игроку проявляет также «Порту». По информации источника, сам Клейтон пока не принял окончательного решения, так как ждёт, что к нему обратится «Спортинг» после продажи Виктора Дьёкереша.

Между тем ещё в конце мая другой португальский сайт O Jogo впервые написал о переговорах «Зенита» по Клейтону. Тогда также сообщалось о сумме в € 15 млн и контактах представителей форварда со «Спортингом». Такое внимание к Клейтону со стороны серьёзных клубов объяснимо. Бразилец вошёл в топ-4 лучших бомбардиров прошедшего чемпионата Португалии, наколотив 14 мячей в 31 матче. Вдобавок сделал три голевые передачи. Больше забили только снайперы топ-команд – Дьёкереш, Саму Агехова (бывший Омородион) из «Порту» и Вангелис Павлидис из «Бенфики». Результативен Клейтон был и в Кубке Португалии, где набрал 4+1 в шести встречах.

Клейтон в европейском футболе с лета 2022 года. Играл только в Португалии – до «Риу Аве» выступал за «Каза Пия». Прошедший сезон стал третьим для него в Примейре. Первый ушёл на адаптацию (4+0 в 29 матчах), второй был достаточно успешным, но не полным (8+1 в 24 встречах). Всё дело в том, что в марте 2024-го нападающий возвратился в Бразилию. Клейтон подписал контракт с «Васко да Гама», однако почему-то почти не играл за эту команду и спустя пять месяцев вернулся в португальский чемпионат, где стал разрывать.

КЛЕЙТОН В «РИУ АВЕ» Фото: ФК «РИУ АВЕ»

«Когда Клейтон только приехал из Бразилии, он был очень дерзким парнем, – говорит экс-тренер «Каза Пия» Филипе Мартинш. – Не то чтобы вёл себя неуважительно, но был дерзким. Теперь вижу – он стал взрослее, реже вступает в споры с соперниками. Это может быть признаком того, что он готов сделать шаг вперёд. Перейти в большой клуб».

Клейтон – крепкий, хотя не самый высокий нападающий (рост 184 см). Но плотный, с мощным корпусом. Физически силён, при этом достаточно быстр. Он умеет атаковать из глубины, сочетая в себе качества вингера и центрфорварда. Хорошо бежит за спины защитникам, способен обыграть один в один. Грамотно открывается в штрафной под удар в касание. Неплох в подыгрыше. В общем, пусть и поздно созрел, кажется голеадором, который многое умеет. По крайней мере, на уровне португальской Примейры.

Если Клейтон перейдёт в «Зенит», то станет четвёртым нападающим в команде Семака. Будет конкурировать с Лусиано Гонду, Матео Кассьеррой и Александром Соболевым. Зачем Семаку столько форвардов, если он зачастую использует схему с одним? Банально, однако конкуренция – двигатель прогресса. Наверняка тренер «Зенита» и сейчас повторил бы слова, сказанные в августе 2024-го.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Четыре нападающих — это абсолютно нормально. Кто будет лучше, тот и станет играть. Если кто-то обратится к нам с просьбой сменить клуб, мы это рассмотрим. Вопрос трансферов всегда открыт. Это работа не главного тренера, а клуба. Я озвучиваю свои пожелания. Что-то получается сделать, что-то — нет».



Вообще-то Кассьерру и особенно Лусиано тренер «Зенита» не всегда использовал в роли чистых нападающих. Семак ставил обоих и на фланг, и в глубину атаки. Другое дело, что в случае с колумбийцем такие эксперименты едва ли оправдывали себя.

Ещё одна причина, по которой «Зениту» нужен новичок в атаку, – нападающие недостаточно результативны. В прошлом сезоне РПЛ только Лусиано забил 10 мячей. У Кассьерры было восемь голов (один – с пенальти), а у Соболева – лишь четыре. Тот же Кассьерра нестабилен в Санкт-Петербурге. Первый сезон провалил, во втором стал лучшим бомбардиром чемпионата, но в третьем снова не убедил, что соответствует уровню ведущего форварда «Зенита».

Каждый из нападающих сине-бело-голубых в чём-то лучше двух своих конкурентов, но не топ. После распада дуэта Дзюба – Азмун клуб не может отыскать форвардов такого класса. Вот основные статистические показатели игроков атаки «Зенита» за прошлый сезон РПЛ (в среднем за 90 минут):

Статистика Соболев Лусиано Кассьерра Минуты на гол 236 141 230 Удары (всего) 3,8 3,2 2,5 Удары в створ 1,5 1,4 0,9 Реализация моментов 9% 19% 15% Пасы под удар 1,5 1,1 1,2 Точные пасы на чужой трети 8,6 7,8 11,7 Выигранные единоборства вверху 6,5 (49%) 1,7 (36%) 1,7 (40%) Выигранные единоборства внизу 2,4 (31%) 3,7 (46%) 2,2 (53%) Обводки 0,5 0,8 0,7 Отборы мяча 0,4 1,1 0,8 Перехваты мяча 0,1 0,4 0,1 Заблокированные пасы соперника 0,4 0,8 0,3

Лусиано требовалось меньше всего времени на гол, у аргентинца лучшая реализация, и он полезнее остальных по вкладу в оборонительные действия. У Соболева, что любопытно, самые мощные цифры по ударам, попаданиям в створ и даже пасам под удар. Разумеется, он благодаря своим габаритам успешнее других ведёт верховые единоборства. Подвижный Кассьерра лучше взаимодействует с партнёрами – у колумбийца больше всего точных передач на чужой трети. Кстати, он единственный из нападающих «Зенита», способных стабильно открываться за спины защитников и убегать. Клейтон стал бы дополнительной опцией для Семака в этом смысле.

Впрочем, не исключено, что бразилец окажется и заменой колумбийцу. По слухам, «Зенит» может продать Кассьерру после подписания новичка в атаку. Тогда в распоряжении Семака останутся три форварда.