«Барса» и «Ливерпуль» закрыли большие сделки, Пиняев отказал ЦСКА. Трансферы и слухи дня

Очередной день лета подкинул большое количество новостей с трансферного рынка. Были и официальные подтверждения переходов, были и интригующие слухи. В нашем традиционном дайджесте – всё самое важное за 23 июля.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Рашфорд — официально в «Барселоне»!

Один из самых интересных трансферных сериалов этого лета завершён – Маркус Рашфорд официально стал игроком «Барселоны». 27-летний нападающий арендован у «Манчестер Юнайтед» с опцией выкупа. По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб сможет приобрести англичанина за € 30 млн. Сам Рашфорд ради перехода в «Барселону» согласился сократить свою зарплату на 15% и заработает € 14 млн за год до вычета налогов. Маркус взял себе 14-й номер в честь Тьерри Анри. В прошлом сезоне форвард сыграл 41 матч во всех турнирах и набрал 11+9.

«Атлетико» подписал игрока молодёжной сборной Испании

Марк Пубиль Фото: DeFodi via Getty Images

В один день с «Барселоной» объявил о трансфере и другой испанский гранд – «Атлетико». Мадридский клуб подписал пока менее раскрученного игрока. 22-летний правый защитник «Альмерии» и молодёжной сборной Испании Марк Пубиль выкуплен за € 16 млн (по данным Transfermarkt). Новичок «Атлетико» также выступал за национальную команду на Олимпиаде-2024 и завоевал золотые медали. В минувшем сезоне Пубиль провёл 40 встреч во всех турнирах, забил один мяч и сделал пять голевых передач.

Экитике стал игроком «Ливерпуля»

«Ливерпуль» представил своего нового форварда – чемпион Англии дожал трансфер Уго Экитике. 23-летний француз приобретён у «Айнтрахта» за € 95 млн. Ранее инсайдер Романо писал, что об этой цене стороны договариваются с учётом бонусов. Нападающий заключил контракт с мерсисайдцами до июня 2031 года. Любопытно, что 20% от суммы сделки должен получить предыдущий клуб Экитике – «ПСЖ». В прошедшем сезоне француз провёл 48 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач.

«Рома» приобрела нападающего из АПЛ

Эван Фергюсон Фото: AS Roma via Getty Images

«Рома» подтвердила переход нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона. Трансфер оформлен по той же схеме, что и переход Рашфорда в «Барселону». Итальянский клуб арендовал 20-летнего ирландца с правом выкупа. По данным Романо, римляне должны заплатить € 40 млн, чтобы получить все права на Фергюсона. В прошедшем сезоне Эван поучаствовал в 23 встречах, но совершил всего одно результативное действие – забил в АПЛ гол в ворота «Вулверхэмптона». Правда, в основном выходил на замены.

«Бенфика» объявила о переходе трансферной цели «Зенита»

«Бенфика» закрыла трансфер Ричарда Риоса, за которого спорила с «Зенитом». 25-летний центральный полузащитник подписал контракт до июля 2030 года, а «Палмейрас» заработал на его продаже € 27 млн. Сообщалось, что петербургский клуб предлагал за колумбийца чуть больше – € 30 млн, однако решающим аргументом стало желание самого футболиста отправиться в Португалию. Риос стал одним из открытий прошедшего клубного чемпионата мира. В сезоне-2025 у него 36 матчей в разных турнирах, четыре гола и четыре голевых паса.

Лучший ассистент чемпионата Франции стал новичком «Краснодара»

«Краснодар» совершил трансфер, который войдёт в топ главных сделок на летнем рынке РПЛ. Чемпион России приобрёл у «Осера» лучшего ассистента прошедшего чемпионата Франции Гаэтана Перрена. Клуб Сергея Галицкого заплатит французам € 5 млн, кроме того, ещё € 250 тыс. бургундцы могут получить в качестве бонусов. 29-летний атакующий полузащитник заключил соглашение на три года. Перрен в минувшем сезоне стал автором 10 голов и 11 голевых передач в 35 встречах. Напомним, ранее «Краснодар» взял из «Осера» и центрального защитника Жубала.

«Краснодар» отпустил Олусегуна в «Ахмат»

После трансфера Перрена «Краснодар» вынужден был избавиться от одного из своих легионеров, так как в заявке чемпиона России на сезон уже было 13 иностранцев. Жертвой лимита стал вингер Олусегун. Олакунле отдан в аренду на год «Ахмату», который возглавляет Александр Сторожук, ранее уже работавший с нигерийцем в «Краснодаре». В нынешнем сезоне Олусегун на поле не выходил, а в предыдущем сыграл 28 матчей и забил три гола. В июне вингер дебютировал за сборную Нигерии в товарищеской встрече с Россией.

Главные трансферные слухи дня

Пиняев отказался переходить в ЦСКА

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем временем в РПЛ сорвался другой громкий трансфер. Как уже писал «Чемпионат», ЦСКА готов был забрать у «Локомотива» вингера сборной России Сергея Пиняева, активировав прописанную в его контракте опцию выкупа в размере 900 млн рублей. Однако, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, 20-летний игрок отказался менять один московский клуб на другой. Пиняев хочет уехать из «Локомотива» только в Европу.

«Локомотив» действительно получил новое предложение со стороны ЦСКА, касающееся перехода нашего игрока. На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остаётся игроком ФК «Локомотив» – приводит комментарий представителя пресс-службы железнодорожников ТАСС.

В «Зенит» сватают игрока сборной США

У «Зенита» появилась неожиданная цель, если верить новостям из Аргентины. Известный местный журналист и инсайдер Сесар Луис Мерло сообщил, что петербургский клуб предложил «Уракану» $ 2,3 млн за выкуп 50% прав за полузащитника Матко Милевича. Любопытно, что 24-летний футболист выступает за сборную США – это придаёт пикантности возможному трансферу. Оставшаяся половина прав принадлежит самому Милевичу. Более того, интерес «Зенита» к Матко подтвердил и его агент Леонардо Сегура. В сезоне-2025 полузащитник набрал 5+6 в 27 матчах. Впрочем, гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев назвал новость о готовящейся покупке американца «фантазией».

Саудовцы выбирают между Венделом и игроком «Милана»

Продолжают появляться новости и относительно будущего другого полузащитника, который всё ещё принадлежит «Зениту» – Вендела. Оказывается, бразилец на самом деле не отказывал «Аль-Иттихаду». Как пишет Романо, клуб из Саудовской Аравии выбирает между Венделом и алжирским центрхавом «Милана» Исмаэлем Беннасером. Детали возможных сделок неизвестны. Вендел вернулся в «Зенит» из отпуска с опозданием всего за неделю до старта сезона РПЛ и пока не включён в заявку сине-бело-голубых. Беннасер в прошлом сезоне сыграл 20 матчей за «Милан» и «Марсель», сделал три голевые передачи.

«Рубин» нашёл новичка в чемпионате Италии

Мехди Дорваль Фото: Donato Fasano/Getty Images

«Рубин» близок ко второму трансферу в летнее окно. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, казанский клуб завершает переход левого защитника «Бари» Мехди Дорваля. Итальянцы получат за своего игрока € 2,5 млн, а сам 24-летний футболист подпишет контракт на четыре года. Сейчас «Бари» ожидает банковских гарантий со стороны «Рубина», после чего даст добро на переход. В минувшем сезоне Дорваль сыграл 38 матчей в Серии В и Кубке Италии, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Что ещё было на рынке? Новости одной строкой

Официально: полузащитник Антон Швец расторг контракт с «Ахматом».

Официально: «Атлетико» объявил о подписании Давида Ганцко за € 34 млн с учётом бонусов – ранее у защитника «Фейеноорда» сорвался трансфер в «Аль-Наср».

Официально: вингер «Ювентуса» Самюэль Мбангула перешёл в «Вердер» – сумма сделки составит € 10 млн.

Официально: ФК «Париж» купил у «Порту» защитника Отавио – трансфер обошёлся новичку Лиги 1 в € 17 млн.

Официально: «Лион» купил у португальского «Спортинга» 20-летнего вингера Афонсу Морейру за € 2 млн.

Официально: «Бетис» подписал контракт с вратарём Пау Лопесом, который ранее уже выступал за севильский клуб.

Официально: Эшли Янг перешёл из «Эвертона» в «Ипсвич Таун».

Официально: экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино подписал двухлетний контракт с катарским «Аль-Саддом» на правах свободного агента.

Роберто Фирмино Фото: al-saddclub.com

Саша Тавольери: «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру 20-летнего форварда «Лиона» Малика Фофана.

Sky Sports: «Манчестер Сити» не намерен отпускать своего вратаря Эдерсона, которого пытается выкупить «Галатасарай».

Sky Sports: вратарь сборной Японии Дзион Судзуки может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Вест Хэм».

The Athletic: «Эвертон» нацелен на защитника «Баварии» Адама Азну после ухода Эшли Янга.

The Athletic: «Челси» снизил цену на Кристофера Нкунку и готов продать его за 43 млн фунтов.

Фабрицио Романо: защитник «Аякса» Йоррел Хато стал приоритетной трансферной целью «Челси».

Фабрицио Романо: экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи передумал переходить в саудовский клуб «Аль-Наджма» и свернул переговоры.

Фабрицио Романо: «Бешикташ» согласовал аренду защитника «Милана» Эмерсона с опцией выкупа, но «Фламенго» вмешался в трансфер и может перехватить бразильца.

Фабрицио Романо: «Наполи» сделал новое предложение «Болонье» по трансферу Дана Ндоя – аренда за € 9 млн с обязательством выкупа за € 26 млн (плюс € 5 млн бонусами).

Джанлука Ди Марцио: «Наполи» работает над трансфером вратаря «Торино» Вани Милинковича-Савича.

Джанлука Ди Марцио: «Милан» отдаст форварда Лоренцо Коломбо в аренду «Дженоа» с правом выкупа за € 10 млн.

Джанлука Ди Марцио: «Ювентус» договорился с «Порту» об обмене защитниками – продаст Алберта Кошту и купит Жоау Мариу.

La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» пытается арендовать с опцией выкупа защитника «Атлетико» Науэля Молину.

The Athletic: «Барселона» продаст нападающего Пау Виктора в португальскую «Брагу» за € 12 млн плюс € 3 млн бонусами.

Флориан Плеттенберг: форвард «Реала» Родриго интересен «ПСЖ».

Родриго Фото: Buda Mendes/Getty Images