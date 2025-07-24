«Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана

Сегодня, 24 июля, Аббосбек Файзуллаев должен пройти медосмотр перед трансфером в «Истанбул Башакшехир» — любимый клуб президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Туда же недавно перешёл и другой узбекистанец Эльдор Шомуродов.

Как писал журналист Осман Алтунтерим, ЦСКА выручит за полузащитника € 7 млн, хотя заплатил за него два года назад в 14 раз меньше. Что за клуб «Истанбул», чего добивался, силён ли он сейчас и каковы перспективы в нём у Файзуллаева? Разобрали эти и другие вопросы с гуру турецкого футбола — комментатором Эльвином Керимовым.

«Истанбул» — личный проект Эрдогана

Реджеп Эрдоган и сам пинал мяч, играя за фарм-клуб «Касымпаши» и другие любительские команды. Уже во время политической карьеры будущий президент Турции уверял, что в своё время его якобы практически подписал «Фенербахче» — не получилось из-за ухода тренера Томислава Калоперовича.

Неизвестно, правдивы ли эти слова. Вполне возможно, факт был придуман ради болельщицкой симпатии. Эрдоган планировал курировать «Фенер» и назначить на пост председателя правления своего человека. План провалился, когда информация стала достоянием общественности. И всё же Реджеп Тайип не отступил, просто зайдя в клуб с куда меньшей фан-базой.

В 2014 году «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор», став чемпионом Первой лиги, превратился в «Истанбул Башакшехир». А в его президентское кресло плюхнулся приближённый к Эрдогану Гексель Гюмюшдаг — не кто иной, как муж племянницы главы Турции и член правящей Партии справедливости. Форма же «Истанбула» по совпадению (совпадению же?) стала сине-оранжевой, окрасившись в партийные цвета.

Гексель Гюмюшдаг Фото: IMAGO/SeskimPhoto/ТАСС

Разумеется, появились и новые спонсоры. Генеральным партнёром стал центр медицинских услуг «Медиполь», чей основатель — министр здравоохранения Турции и личный врач семьи Эрдогана Фахреттин Коджа. Как раз после этого началась золотая эра «Башакшехира».

Помогает ли лично Эрдоган «Истанбулу»? Влияет ли как-то на жизнь клуба тот факт, что за них болеет президент страны? Рассказывает Эльвин Керимов.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Президент «Башакшехира» — родственник жены Эрдогана. А оперативной деятельностью на благо клуба плотно занимается сын главы Турции — неофициально, но это известный факт. Разумеется, это влияет. До переименования «Истанбул» был середняком и даже вылетал. А после и титул брал, и в еврокубки постоянно пробивается. При этом они не сорят деньгами, стараются развиваться системно и планомерно, понимая, что конкурировать и бороться за аудиторию, будучи стамбульским клубом, невозможно».



К слову, о болельщиках. По посещаемости «Башакшехир» — 19-я из 20 команд Суперлиги. В среднем на её домашние матчи ходит 2476 человек. Так что аншлаги Файзуллаев и Шомуродов увидят только во время некоторых выездов.

«Башакшехир» был чемпионом, но давно не добирался до вершин

В Турции есть три столичных гранда — «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ». Редко кто способен отнять у них золото: удавалось только трём клубам, и один из них — «Истанбул». В сезоне-2019/2020 «Башакшехир» после двух серебряных и одной бронзовой медали наконец-то порадовал Эрдогана, воспользовавшись слабостью более именитых конкурентов: «Бешикташ» стал третьим, «Галатасарай» и «Фенер» вообще не попали в топ-5.

Тогда команду представляли игроки, чьи имена на слуху в Европе: легенда сборной Боснии и Герцеговины Эдиш Вишча, бывшие защитники из РПЛ Александр Епуряну и Мартин Шкртел, Демба Ба (экс-«Челси») и Гаэль Клиши (экс-«Арсенал»). Были на подхвате, но практически не играли Робиньо (экс-«Реал»), Гёкхан Инлер (экс-«Наполи») и Арда Туран (экс-«Барселона»). Последний, кстати, женился на дочери Эрдогана. Других сильных турецких футболистов тоже хватало: Мерт Гюнок, Мехмет Топал, Ирфан Кахведжи и так далее.

Демба Ба и Мартин Шкртел Фото: Getty Images

Данная «дрим-тим» уступила за весь чемпионат только пять раз, выиграв 20 матчей из 34. Да и в Лиге чемпионов потом прихлопнула «Манчестер Юнайтед» (2:1). Пусть и не вышла из сложной группы, куда также попали «ПСЖ» и «Лейпциг». Впрочем, всё это было пять лет назад. В постчемпионском сезоне «Истанбул» рухнул на 12-ю строчку, да и за последующие годы в топ-3 не пробивался: по два раза становился четвёртым и пятым. Возможно, получится с Файзуллаевым и Шомуродовым?

В этом плане любопытно, почему Аббос решился на переход. Возможно, стоило дождаться варианта поинтереснее или остаться в ЦСКА? Эльвин Керимов считает, что результаты «Башакшехира» не стоит принижать.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Истанбул» постоянно попадает в еврокубки. У Файзуллаева появится возможность там поиграть, пусть даже речь и о Лиге конференций. «Башакшехир» в последние годы не пробивался наверх, потому что далеко вперёд ушли «Галатасарай» и «Фенер»: по трансферам, по бюджету, по всему. С ними не может конкурировать никто, выпадает даже «Бешикташ». Для Аббосбека данный вариант — промежуточный. Это не предел мечтаний, но оттуда вполне можно уехать в топ-лигу или на повышение в той же Турции».

«Файзуллаеву не было смысла ждать других приглашений, — продолжает Керимов. — Плюс предложение щедрое как для него, так и для ЦСКА. Наверняка Аббосбека привлекла возможность пожить в Стамбуле, куда с удовольствием уехали Зайнутдинов и Шомуродов. Благодаря культурной среде игрокам из Узбекистана и других восточных стран там должно быть комфортно».

Аббосбека будет прокачивать «турецкий Мареска»

Файзуллаева будет тренировать 45-летний Атан Чагдаш. В бытность игроком он завоевал Кубок Турции с «Бешикташем» и сделал «золотой» дубль с «Базелем». С 2016-го по 2020-й работал помощником в разных командах, а затем сам стал главным. В сентябре будет два года, как Чагдаш возглавил «Башакшехир».

Атан Чагдаш Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Какой футбол он ставит, кого из именитых коллег напоминает и комфортно ли с ним придётся Аббосбеку? Слово Эльвину Керимову.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «По меркам Турции это топ-тренер. Из тех, кто сейчас в Суперлиге, наверное, даже второй среди турецких после Окана Бурука из «Галатасарая». Он ставит жёсткий, агрессивный футбол, основанный на персональном прессинге один в один. Хочет доминировать и много владеть мячом. Если сравнивать Атана с топ-тренерами, то есть сходство с Энцо Мареской. Он его большой фанат и часто об этом говорит».



«Пять сезонов назад «Аланьяспор» Чагдаша был самой владеющей командой и побил местный рекорд, — добавляет Керимов. — Представляете, «Аланьяспор»! «Башакшехир» атакует вертикально, много играет вперёд через быстрые переходные фазы. Забитых мячей хватает. Как и пропущенных. Очень зрелищная команда, идущая в смелый прессинг. Она никого не боится».

Главная проблема новой команды Файзуллаева

Обойдёмся без спойлеров, речь об обороне. Среди представителей топ-8 парни из «Истанбула» — самые пропускающие: 56 мячей в 36 матчах предыдущего сезона. Как так получилось и почему большие деньги уходят на атакующих исполнителей, а не на оборонительных? Ответ знает Эльвин Керимов.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Много пропускали не из-за нехватки качественных игроков обороны. «Башакшехир» часто страдал из-за персонального прессинга. Это система без подстраховки: кто-то провалился, и сразу же открылась свободная зона. Что поделать, издержки стратегии тренера. На каком-то этапе команда даже была кризисной в Лиге конференций и не прошла общий этап. Что стало провалом, ведь соперники были вполне проходимыми. «Истанбул» был крайне уязвимым после быстрых выпадов и контратак. При этом сам испытывал проблемы, вскрывая «автобусы». Несмотря на то что много пропустили, атакующая сила всё-таки позволила пробиться в еврокубки».



Файзуллаев станет самым дорогим новичком в истории «Истанбула». Отсутствие крупных трат — системность?

Казалось бы, вы далеко не бедствуете и весьма влиятельны. Выходи́те на рынок, швыряя деньгами во все стороны, и бросайте вызов стамбульским небожителям. Тем не менее именитые футболисты приходили в «Истанбул» либо за скромные суммы, либо бесплатно. До покупки Файзуллаева единственный ценник свыше € 3 млн у Дженгиза Ундера летом 2016-го — € 4,8 млн. И то его потом продали в «Рому» за € 14,25 млн. А Шомуродова взяли в аренду как раз за € 3 млн. Видимо, таков потолок, который пробивают лишь в крайних случаях.

«Башакшехир» вообще умеет продавать. Этим летом отдали Кшиштофа Пёнтека (помните такого по «Милану»?) за € 10 млн в катарский «Аль-Духаиль». Юссуфа Ндайишимийе продавали за € 11,5 млн в «Ниццу», уже упомянутого Кахведжи — за € 7 млн в «Фенер». Брали же всех их суммарно за € 5,76 млн.

Кшиштоф Пёнтек Фото: Ahmad Mora/Getty Images

У клуба проблемы с бюджетом или просто он экономный? По какой причине вдруг согласились отдать за Аббоса аж € 7 млн? Отвечает Эльвин Керимов.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Турецкие клубы вообще не любят платить за трансферы. Понятно, сейчас перед глазами у всех пример Виктора Осимхена. Но даже «Галатасарай» и «Фенер» на самом деле неохотно делятся деньгами. Как правило, если речь не о грандах, в ход идут аренды или свободные агенты. Поэтому зовут возрастных игроков с истёкшим контрактом, заманивая большими зарплатами. Иначе нельзя вписаться в финансовый фэйр-плей. Продавать футболистов им тоже непросто. Это турецкая система, а не отдельная «Башакшехира».

«Проблем с бюджетом у «Истанбула» нет, — утверждает Керимов. — Как и информации о его состоянии. Это самый закрытый клуб Турции. Но, судя по его развитию, можно говорить, что многое делается правильно. В отличие от множества других в стране. Прямо экономным я бы его не назвал, но на фоне грандов и даже «Трабзонспора» он старается много не тратить, не подписывать суперзвёзд. Во всяком случае в последние годы. За Файзуллаева заплатили столько из-за возраста и перспективы. Его можно будет перепродать, что также входит в стратегию клуба».

Станет ли Файзуллаев звездой в Турции? Кто ещё крут в составе «Истанбула»?

Один из самых известных игроков «Башакшехира» — Лео Дуарте, у которого девять матчей за «Милан». Согласитесь, это говорит о многом. Тем, кто не заглядывает за пределы топ-5 лиг, РПЛ и еврокубков, вряд ли что-то скажет большинство фамилий футболистов «Истанбула». Эльвин Керимов не из таких. Он отметил тех, кто заслуживает внимания.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «Файзуллаев способен стать звездой и «Истанбула», и всей лиги. Состав у «Башакшехира» не суперзвёздный, но приличный. В нём нет громких имён. Внимания достоин Уссейну Ба — защитник с богатым еврокубковым опытом, долго выступал в «Олимпиакосе». Весьма опытен также перешедший из «Бешикташа» и немного поигравший за сборную Турции правый защитник Онур Булут. Как раз при Атане Чагдаше он сверкал в «Кайсериспоре». Опорник Берат Оздемир становился чемпионом с «Трабзонспором». Полузащитник Мигель Крешпу был важен в «Фенербахче» при Жорже Жезуше».



«Неплох Беркай Озджан — воспитанник «Штутгарта», — продолжает Керимов. — Ещё есть крутой вингер Юсуф Сары — выпускник школы «Марселя» и экс-игрок «Трабзона», техничный турецкий вариант Матьё Вальбуэна. Несколько сезонов назад он прямо разрывал Суперлигу. Дениз Тюрюч когда-то играл за «Фенер» и сборную Турции. Этот вингер и крайнего защитника может сыграть, и стандарты отменно исполнить. Как раз он в ворота «Юнайтед» на «Олд Траффорд» забивал со штрафного. Нападающий Дейви Зельке пришёл из «Гамбурга» и в прошлом сезоне во Второй Бундеслиге забил 22 гола. Да и в Первой за кого только ни играл.

Вратарь Мухаммед Шенгезер — лучший или один из лучших в Турции по игре ногами. У него есть уникальное достижение в Лиге конференций: сделал две голевые передачи. Для Чагдаша такое качество очень важно».

«Башакшехиру» по силам тягаться со стамбульскими тяжеловесами?

Сейчас ростер «Башакшехира» предельно скромен и оценивается в € 57,5 млн. С Файзуллаевым станет € 65,5 млн, что всё равно мало, чтобы тягаться с тяжеловесами. Да, «Истанбул» усилился узбекистанцами. Но в то же время «Галатасарай» взял Лероя Зане и вот-вот на постоянной основе подпишет Виктора Осимхена. Состав «Фенербахче» пополнил Джон Дуран, выкуплен после аренды Софьян Амрабат. Реально ли вообще тягаться с такими монстрами?

Вердикт Эльвина Керимова неутешителен: «С «Галатасараем» и «Фенером» за чемпионство сейчас соперничать невозможно. Как и последние три сезона. Они набирают по 90 очков, а остальные отстают на 30-40. Есть один чемпионат Турции, где выступает эта пара, и другой — где все остальные. Разница в финансах и составах колоссальная. Только «Бешикташ», если всё сложится для него максимально удачно, ещё может как-то вклиниться в гонку. Атан Чагдаш сам сказал, что задача команды — войти в топ-4. В идеале — стать третьими».