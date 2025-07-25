Ещё один хорошо знакомый Карпину новичок. Зайнутдинов возвращается в РПЛ спустя два года

Московское «Динамо» определилось с третьим новичком в летнее трансферное окно. Ранее состав бело-голубых пополнили Максим Осипенко и Иван Сергеев. По данным журналиста Ивана Карпова, защитник Бактиёр Зайнутдинов в ближайшее время станет игроком российского клуба. Сумма трансфера составит € 2,5 млн + бонусы. Казахстанский футболист не будет считаться легионером в РПЛ. И он прекрасно знаком главному тренеру «Динамо».

Как Зайнутдинов играл в России

Зайнутдинов переехал в Россию в 2019 году — «Ростов» заплатил казахстанской «Астане» € 115 тыс. Так что у защитника есть опыт игры под руководством Валерия Карпина. Более того, Бактиёр провёл 35 матчей при этом тренере — самый высокий показатель в карьере футболиста. За полтора года в донском клубе Зайнутдинов набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас» в 35 матчах.

Летом 2020 года последовал трансфер в ЦСКА, за Бактиёра армейцы заплатили € 2 млн. Этот переход одобрил сам Карпин. «Когда сыну поступило предложение от ЦСКА, я сказал: «Решай сам», — рассказывал «Чемпионату» отец футболиста Батыржан. — Ему советовали: если тренер тебя хочет — переходи, если руководство — надо думать. Он колебался. Неудобно было перед Карпиным: Георгич вытащил его из Казахстана, любил как игрока, и Батёка тоже испытывал к нему тёплые чувства. Спасибо Карпину — одобрил переход. Сказал: «Тебе надо расти». Только после этого сын согласился на трансфер».

Карпин был расстроен уходом Бактиёра, однако всё понимал: «Обиднее всего за Зайнутдинова. Год мы его готовили, восстанавливали, и Баха только начал выходить на тот уровень, который мы ожидали. И вот его забрали, вопреки нашему желанию. Баху здесь всё устраивало, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше, всё понятно. Фактор «денег больше» очень ощутимый, естественно».

За три года в ЦСКА Зайнутдинов поиграл под руководством Виктора Гончаренко, Алексея Березуцкого и Владимира Федотова. Накопил в общей сложности 83 матча, забил семь мячей и отдал восемь голевых передач. В 2023 году Бактиёр стал победителем Кубка России (его единственный трофей в нашей стране), а потом уехал в Турцию. «Бешикташ» вёл продолжительные переговоры с ЦСКА. Сначала предлагал € 3 млн — московский клуб ответил отказом. В итоге сошлись на сумме в € 4,5 млн. А ещё в договор включили пункт, по которому ЦСКА получит 15% от последующей продажи игрока (данные от журналиста Ивана Карпова).

Бактиёр Зайнутдинов (справа) после перехода в «Бешикташ» Фото: ФК «Бешикташ»

Примерно за 10 дней до трансфера главный тренер красно-синих Владимир Федотов подчеркнул, что футболист нужен ЦСКА: «Пока никаких медкомиссий, решений конкретных нет. Да, ведутся переговоры — не будем скрывать. Но на данный момент он нам нужен самим, очень плотный график».

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов объяснил, почему Зайнутдинов уехал в Турцию: «Причин для перехода Зайнутдинова в «Бешикташ» несколько. Это амбициозный клуб, который играет в еврокубках, борется за чемпионство, один из самых популярных в Турции. Зайнутдинов не будет являться легионером в турецкой лиге по новому регламенту. В нём максимальную заинтересованность проявил главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш. В комплексе эти факторы повлияли на решение Бактиёра. Возможность поиграть в сильной команде с сильными партнёрами, и, видимо, устроили условия личного контракта. К тому же с адаптацией больших проблем не будет».

Как Бактиёр играл в «Бешикташе»

Дебют Зайнутдинова в «Бешикташе» — сказка. Бактиёр вышел на замену в матче квалификации Лиги конференций с киевским «Динамо» (3:2) и забил победный мяч на пятой добавленной минуте. Вау! Любопытно, что с того момента казахстанский футболист больше не оформил ни одного гола в составе турецкого клуба.

Бактиёр Зайнутдинов после гола в матче с киевским «Динамо» Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

«Я разговаривал с Бахой, — сообщил в интервью «Чемпионату» в сентябре 2023 года главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. — Он осваивается, но полностью пока не адаптировался. Турция — это немного другая культура. Конечно, ему тяжело. Нужно ещё время. Ему должен пойти на пользу этот переход. В России он доказал, что является неординарным футболистом. Зайнутдинов захотел новый вызов — и получил его в большом турецком клубе».

«Первая проблема Зайнутдинова — это язык, — утверждал в октябре 2023-го защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип. — Он плохо говорит на английском. Сейчас учится с репетитором. Ему тяжело. В остальном он полностью адаптировался, всё нормально. Ему чуть тяжелее, чем в России. Уровень повыше. Полные стадионы».

Осень 2023 года получилась для Бактиёра очень событийной. Загибаем пальцы. Во-первых, «Бешикташ» поменял главного тренера — Гюнеша сменил его ассистент: Бурак Йылмаз стал исполняющим обязанности. Через неделю после этого Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана (на тот момент у него было 14 голов). А в ноябре Бактиёру серьёзно досталось — защитник «Истанбула» Джером Опоку ударил бывшего армейца локтем в нос. Итог — вынужденная замена, госпитализация в больницу, травмы глаза, носа и черепа.

Повреждённое лицо Бактиёра Зайнутдинова Фото: ФК «Бешикташ»

Впрочем, футболист сборной Казахстана относительно быстро поправился. Он получил травму 12 ноября, а вышел на поле уже 30-го числа. Но в «Бешикташе» происходили странные вещи. Йылмаз проработал главным всего шесть матчей, 10 встреч команда провела под руководством других временщиков. В начале 2024 года «Бешикташ» возглавил Фернанду Сантуш. Тот самый, что сделал сборную Португалии чемпионом Европы в 2016 году. Однако и его хватило всего на 16 встреч.

В первом сезоне в Турции Зайнутдинов отыграл 37 матчей во всех турнирах. «Бешикташ» занял только шестое место в чемпионате, зато стал обладателем Кубка Турции. Правда, Бактиёр наблюдал за финалом с «Трабзонспором» (3:2) со скамейки запасных. Во втором сезоне Зайнутдинов провёл всего 12 игр. Он пропустил немало времени из-за мышечного повреждения и проблем с ахилловым сухожилием. А «Бешикташ» всё менял тренеров. Сезон-2024/2025 начал с Джованни ван Бронкхорстом, а в начале 2025-го вместо него пригласили Уле-Гуннара Сульшера. Сейчас норвежский тренер не рассчитывает на Бактиёра, которого не включили в заявку на матчи квалификации Лиги Европы.

Зайнутдинова несколько раз связывали с РПЛ после его отъезда в Турцию

В апреле 2024 года турецкое издание Milliyet сообщило, что «Спартак» и «Краснодар» сделали предложения по покупке Зайнутдинова. Правда, агент игрока Евгений Новиков тут же всё опроверг: «Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе. Никакого прямого интереса со стороны «Спартака» и «Краснодара» не было! Это, видимо, такая шутка».

Далее агент регулярно повторял: приоритет Бактиёра — игра в Европе, возвращение в Россию не рассматриваем. И добавлял, что никто из «Бешикташа» не выгоняет Зайнудтинова. Прошлым летом Новиков оценил вероятность возвращения игрока сборной Казахстана в РПЛ в 1%.

Далее были переговоры с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга рассматривал вариант с покупкой экс-футболиста «Ростова» и ЦСКА, но не получилось. «Зенит» действительно обращался в клуб насчёт трансфера Бактиёра, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель — играть в Европе, поэтому мы остаёмся в «Бешикташе», — слова агента Новикова.

Через пару месяцев турецкий журналист Серджан Дикме сообщил «Чемпионату», что тренерский штаб «Бешикташа» не сильно рассчитывает на футболиста. «Тренер «Бешикташа» не планирует давать Зайнутдинову слишком много игрового времени. Но Бактиёру нравятся команда и Стамбул», — утверждал Дикме.

Второй сезон Зайнутдинова в Стамбуле получился гораздо хуже, а по его окончании снова хлынул поток новостей о возможном возвращении Бактиёра в Россию. В начале июня «Чемпионат» сообщил, что игроком интересуются «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», но самые высокие шансы у московского клуба из-за фактора Карпина. Журналист Иван Карпов сообщил об интересе со стороны «Спартака», но позднее добавил со ссылкой на агента Бактиёра, что футболист отказался от такого варианта.

Бактиёр Зайнутдинов и Валерий Карпин во время работы в «Ростове» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

И вот теперь Зайнутдинов всё-таки воссоединится с Карпиным. Универсализм Бактиёра наверняка поможет бело-голубым, плюс он не считается легионером в РПЛ. Главное, чтобы не замучили травмы.

В материале использованы цитаты «РБ Спорт», Metaratings, «Матч ТВ».