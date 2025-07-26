«Ливерпуль» отдал за новичков больше € 300 млн! Кто ещё в топе самых затратных клубов лета

Трансферная кампания «Ливерпуля» вызывает огромный интерес. Всё-таки лучший клуб Англии потратил уже больше € 300 млн. Мощные цифры! В первой десятке самых затратных клубов почти все представляют АПЛ.

«Ливерпуль» — € 308,68 млн

Состав мерсисайдцев пополнили шесть новичков. И только за одного — вратаря Фредди Вудмана — клуб не заплатил ни фунта. А всё потому, что 28-летний голкипер перешёл в статусе свободного агента. Впрочем, этот переход вызывает наименьший интерес. Кстати, «Ливерпуль» купил ещё одного вратаря — 20-летнего венгра Армина Печи. За него чемпион Англии заплатил всего € 1,78 млн.

Флориан Вирц — самый дорогой новичок в истории «Ливерпуля». Ради 22-летнего немецкого таланта клуб раскошелился на € 125 млн. Впечатляет! Вирц перешёл из «Байера», как и Жереми Фримпонг, за которого отдали € 40 млн. Уго Экитике — ещё один новичок, которого «Ливерпуль» переманил из Бундеслиги. Сумма трансфера — € 95 млн с учётом бонусов. Защитник Милош Керкез переехал из «Борнмута», а его бывший клуб разбогател на € 46,9 млн. Любопытно, что прошлым летом «Ливерпуль» потратил на новичков всего € 42 млн (и то Мамардашвили остался в аренде в Испании), летом 2024-го — € 172 млн, а летом 2023-го — € 103,8 млн. Получается, что в это окно мерсисайдцы выложили почти столько же денег, сколько за три предыдущих лета.

«Челси» — € 243,77 млн

Семь футболистов — именно столько купил «Челси». Ни один из них не старше 23 лет. Лондонский клуб прилично поработал над укреплением линии нападения. За Джейми Гиттенса отдали € 64,3 млн, за Жоао Педро — € 63,7 млн, за Лиама Делапа — € 35,5 млн, за Эстевао — € 34 млн. Все четверо выступали на клубном чемпионате мира. Правда, Гиттенс играл за дортмундскую «Боруссию» (13 минут), а Эстевао — за «Палмейрас» (пять матчей, один гол). Педро забил три мяча в трёх встречах, Делап — один в шести. Оба играли за «Челси».

Жоао Педро Фото: ФК «Челси»

Кто ещё перешёл в лондонский клуб? Полузащитник Дариу Эссугу из «Спортинга» (€ 22,7 млн), хавбек Мамаду Сарр из «Страсбурга» (€ 14 млн) и защитник Кендри Паэс из «Индепендьенте» (€ 10 млн). Сарр и Эссугу отыграли на КЧМ-2025 в общей сложности всего 46 минут, а Паэс на поле не выходил. Кстати, «Ливерпуль» пока продал игроков на € 63,3 млн, а «Челси» — на € 121,48 млн.

«Реал» — € 167,5 млн

«Реал» приобрёл четырёх новых футболистов, трое из которых играют в защите. Дина Хёйсена вытащили из «Борнмута» (€ 62,5 млн), а Альваро Каррераса — из «Бенфики» (€ 50 млн). Трент Александер-Арнольд должен был уйти из «Ливерпуля» в статусе свободного агента, но, чтобы заявить его на КЧМ-2025, «Реалу» пришлось отдать € 10 млн. За 17-летнего Франко Мастантуоно «Ривер Плейт» получил € 45 млн.

Все четверо играли в США на клубном чемпионате мира. Трент и Хёйсен провели по пять матчей в форме «Реала», а вот Каррерас и Мастантуоно бегали за «Бенфику» и «Ривер» соответственно. Кстати, мадридский клуб пока что выручил всего € 2 млн с продаж. Лука Модрич, Лукас Васкес и Хесус Вальехо ушли как свободные агенты.

«Арсенал» — € 157,8 млн

Столичный клуб купил пять новичков. Трое из них перешли из других клубов АПЛ. Но дороже всего обошлась покупка Мартина Субименди — «Арсенал» заплатил «Реалу Сосьедад» € 70 млн. Два игрока — Нони Мадуэке и Кепа Аррисабалага — перебрались из «Челси». За первого отдали € 55,4 млн, за второго — € 5,8 млн. За защитника Кристьяна Москеру из «Валенсии» заплатили € 15 млн, а за опорника Кристиана Нёргора из «Брентфорда» — € 11,6 млн. Два футболиста (Кепа и Нёргор) добрались до отметки 30+ лет. А Москера (21 год) — самый молодой из этого списка.

Мартин Субименди Фото: arsenal.com

«Манчестер Юнайтед» — € 153,2 млн

Эта команда не играла на клубном чемпионате мира. А ещё она пролетела мимо еврокубков на предстоящий сезон. Тем не менее пока что «МЮ» входит в первую пятёрку по затратам. Больше всего пришлось заплатить за Брайана Мбемо. Переговоры с «Брентфордом» получились длительными и напряжёнными, однако в итоге стороны согласовали сделку на € 75 млн. А ранее манкунианцы выложили почти столько же (€ 74,2 млн) за Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона».

Брайан Мбемо Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Два других трансфера «МЮ» — на перспективу. 18-летнего защитника Диего Леона отыскали в чемпионате Парагвая и заплатили «Серро Портеньо» € 4 млн. Нападающий Энцо Кана-Бийик перешёл из молодёжной команды «Гавра». «МЮ» взял игрока в статусе свободного агента и тут уже отправил 18-летнего парня в аренду в «Лозанну». Манкунианцы пока никого не продали, но отправили трёх человек в аренду, включая Маркуса Рашфорда, который перебрался в «Барселону».

«Манчестер Сити» — € 145,7 млн

«Сити» пока потратил чуть меньше соседей. Впрочем, команда Хосепа Гвардиолы съездила на КЧМ-2025, в отличие от соперника. Три футболиста из числа новичков сыграли за команду на турнире в США. Тейани Рейндерса купили у «Милана» (€ 55 млн), Райан Аит-Нури перешёл из «Вулверхэмптона» (€ 36,8 млн), а Райан Шерки — из «Лиона» (€ 36,5 млн). Рейндерс — единственный из тройки, кто не отметился результативными действиями на КЧМ. Шерки набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас», Аит-Нури — 1 (0+1).

18-летнего полузащитника Сверре Нюпана купили у «Русенборга» — норвежский клуб получил € 15 млн. Трансфер состоялся уже после клубного чемпионата мира. Ещё один новичок «Сити» — вратарь Маркус Беттинелли. За него «Челси» получил € 2,4 млн. Пока «Сити» продал игроков на € 38,8 млн.

«Тоттенхэм» — € 140,6 млн

Три новичка перешли в «Тоттенхэм» из топ-чемпионатов. Самый дорогой трансфер — переход Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма» (€ 63,8 млн). Помимо этого, лондонский клуб выкупил у «Баварии» Матиса Теля за € 35 млн и отдал € 25 млн «Лансу» за центрального защитника Кевина Дансо. Ранее оба игрока выступали за «Тоттенхэм» на правах аренды. Плюс в столичной команде появились два молодых защитника — 18-летний Лука Вушкович из «Хайдука» (€ 11 млн) и 20-летний Кота Такаи из «Кавасаки» (€ 5,8 млн).

Кто ещё потратил больше € 100 млн