У ЦСКА туго с новичками: Пиняев отказал, с Садулаевым — пауза. А нужны не только вингеры

Идеологически от прежнего ЦСКА почти ничего не осталось. Даже не особо верится, что эта команда меньше двух месяцев назад выиграла Кубок России, а бывший главный тренер Марко Николич конкретизировал задачу на будущее – победа в РПЛ. Да, сохранились футболисты, но с точки зрения структуры игры – огромные перемены. Больше нет того самого «ромба», который стал хайлайтом весны. Фабио Челестини продвигает совсем другие принципы, и их постепенно принимает команда.

Трудно назвать победу в Суперкубке России показательной. Тем не менее – трофей у ЦСКА есть. 1-й тур – тоже сложная история. Едва ли на искусственном поле в Оренбурге многие смогут показать свой лучший футбол. При этом уже плюс-минус понятно, что тренерский штаб москвичей теперь хочет другого – это сверхактивные фланги, свободная роль «десятки», в которой пока выступает Артём Шуманский, и желание доминировать. А не отдать мяч и пользоваться своими шансами.

Однако под всё это нужна не только концептуальная идея, но и игроки. И с этим есть сложности.

ЦСКА очень хочет усилить фланги. Однако два перехода сорвались

Ещё 9 июня, когда с контракт с Челестини не был подписан, «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА и «Ахмат» ведут активные переговоры по трансферу Лечи Садулаева. Тогда среди претендентов был ещё и «Краснодар», но в итоге действующие чемпионы вышли из гонки. И, казалось, всё идёт к подписанию игрока. Однако потом что-то случилось. Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров заявил, что игрок начал подготовку с командой и, следовательно, переговоров о трансфере не ведётся.

Впрочем, история не закончилась. В конце июня ЦСКА, по нашим данным, вновь вышел на «Ахмат» с предложением по Садулаеву. А 13 июля Иван Карпов сообщил, что стороны согласовали сумму трансфера – € 7+1 млн. Но был нюанс: в Грозном хотели получить всю сумму сразу. А московский клуб планировал выплатить её в течение двух с половиной лет. После комментатор Адам Ахмадов подтвердил эти данные и отметил, что стороны не могут договориться по срокам оплаты. И история снова затихла. А ЦСКА, видимо, перешёл к другому варианту.

17 июля «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА предложил «Локомотиву» € 7 млн за трансфер Сергея Пиняева. Вскоре сумма якобы выросла до 900 млн рублей что, по сути, соответствовало отступным в контракте игрока. Самому Пиняеву, по разным данным, предложили увеличение оклада – и дальше требовалось только его согласие. Однако Сергей, по нашим данным, отказался. Приоритет для него – европейский клуб. И уйти туда из «Локомотива», видимо, по его мнению, будет проще.

Важный вывод: ЦСКА нацелен именно на профильного левого вингера. По простой причине – с «Оренбургом» эту позицию закрывал Данил Круговой. Это не новая для него роль, но всё же в последние годы мы привыкли видеть игрока ниже. И после ухода Аббосбека Файзуллаева альтернатив Данилу в команде нет. Да, можно выпускать туда новичка Матеуса Алвеса, однако это тоже будет потерей качества. И больше, получается, никто не подходит.

На правом фланге тоже не всё здорово: есть Кирилл Глебов, который закрывал эту позицию с «Оренбургом». Там же может сыграть профильный нападающий Секу Койта. И потому справа тоже не ощущается серьёзного выбора. Вот у ЦСКА и сложности – если Челестини будет и дальше строить игру через активные края, то ему очень нужны футболисты с конкретным набором качеств.

Так и что ЦСКА в итоге делать?

Если с Пиняевым история, скорее всего, и правда закончена, то с Лечи – ещё нет. В конце концов, ЦСКА при большом желании наверняка сможет прийти к компромиссу с «Ахматом». Да и сам Садулаев наверняка понимает: пора сделать следующий шаг в карьере. Но что если нет?

Лечи Садулаев Фото: fc-akhmat.ru

Тогда, скорее всего, придётся идти на зарубежный рынок. Ведь если посмотреть на тех, кто есть в РПЛ, то они либо пристроены в топ-клубы (и в ЦСКА их отдадут только за очень большие деньги), либо это футболисты уровня Кирилла Щетинина («Ростов») или Алексея Барановского («Оренбург»). То есть играют в середняках и аутсайдерах. Вряд ли эти варианты чем-то лучше Кругового, а потому вряд ли смогут действительно усилить состав.

Поэтому положение тяжелое. Из-за рубежа привезти кого-то в клуб под санкциями тоже довольно трудно. Можно, конечно, поискать в академии, однако это история не одного дня и без результата здесь и сейчас. А ЦСКА наверняка хочет выступить в новом сезоне как минимум не хуже, чем в прошлом.

Ещё одна трансферная задача – приобретение центрального полузащитника. Здесь чуть проще, если говорить именно о российском рынке. Но в любом случае это не про бюджетный переход. Поэтому Челестини со своей обновлённой игровой моделью оказался в сложной ситуации. Ведь состав ориентирован совсем на другой футбол. И в команде теперь снова придётся всё менять прямо по ходу сезона.